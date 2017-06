Mit dem Kriminalroman "Das Ding Drehn" arbeiteteine späte Episode derliterarisch leicht camoufliert auf: Um sich finanzielle Mittel zu sichern, überfallen sie einen Geldtransporter.-Redakteur Andreas Fanizadeh nimmt das zum Anlass, sich mit Matthias Borgmann zu unterhalten , in den achtziger Jahren selbst Mitglied derund einer derjenigen war, die um 2000 in einem Kronzeugenprozess verurteilt wurden. Der Roman beschreibe "die Situation, in der sich die RZ damals befanden", sagt Borgmann. "Die einzelnen Zellen hatten sich Ende der 1980er Jahre weitgehend aufgelöst oder waren in Auflösung begriffen. Aber diejenigen, die polizeilich gesucht wurden und deswegen im Ausland mit anderen Identitäten in einer Art Exil lebten, konnten sich ja nicht so einfach auflösen. Nach ihnen wurde weiter gefahndet. Und wenn dein Netzwerk wegbricht, musst duin Freiheit anders sichern." Doch "die Geschichte istals in unserem Fall. Der Polizeiagent wird von außen eingeschleust. Das war bei uns nicht so. Jedenfalls meines Wissens nach nicht."Für die spricht Martina Läubli mit dem Schriftsteller über dessen zivilgesellschaftliches Engagement in seiner Heimat, das sich mit demtief gespalten hat: "Während 52 Jahren hat die Farc-Guerilla gekidnappt, getötet, Terrorakte begangen, das Land mit Landminen übersät. Aber natürlich ist alles viel komplizierter. Der Krieg hatte viele Akteure, die rechten Paramilitärs ebenso wie jene, die bezahlte Mörder losgeschickt haben. Es gibt unzählige Opfer. Die Hälfte der Kolumbianer lehnt den Friedensprozess ab wegen der Konzessionen, die an diegemacht wurden. Doch letztlich wird das Friedensabkommen das Leben vieler Menschen retten und das Leiden verringern. Wir müssen das vergangene Leiden zu einemGrund für den Frieden machen und nicht zu einem Hindernis."Weiteres: Philipp Haibach macht in derAnmerkungen zum "wilden Leben", deren Gedichte jetzt auf Deutsch erschienen sind. In derschreibt Ulf von Rauchhaupt übervon Kinder- und Jugendliteraturklassikern. Außerdem bringt dieAuszüge aus Victor Klemperers "Warum soll man nicht auf bessere Zeiten hoffen - Ein Leben in Briefen", das übernächste Woche im Aufbau Verlag erscheint (beikann man in dem Buch bereits blättern ). Marco Schwartz erinnert in deran' vor 50 Jahren erschienenen Roman "Hundert Jahre Einsamkeit".Besprochen werden u.a.' und"Man schießt und weint - Gespräche mit israelischen Soldaten nach dem Sechstagekrieg" ( taz ),"Transit" ( taz ),' "Kassel: eine Fiktion" ( Berliner Zeitung ), die Ausstellung "Comics! Mangas! Graphic Novels!" in der Bundeskunsthalle in Bonn ( taz ) und einegewidmete Ausstellung im Münchner Literaturhaus ).