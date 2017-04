Mit dem Dokumentarfilm "Gimme Danger" porträtiertund dieund damit die eigentliche Keimzelle von Punk, schreibt Andreas Busche im: Der Film "ist das Zeugnis einer. MC5 stilisierten sich mit ihrem Radical-Chic zur politischen Band, während die Stooges alstatsächlich in einem Abbruchhaus lebten. ... Unter anderen Umständen wäre Jarmuschs Mangel an Distanz problematisch, aber um eine Entmythifizierung geht es hier nicht. Die hellsichtigen Beobachtungen des alten, weisen Iggy, desin geringelten Clownshosen, lassen die Jahre chemischer Selbstentgrenzung kaum noch erahnen."Nach 17 Jahren meldet sich der Technokomponistmit seinem Ambienttrance-Projektzurück: Nach gewohnter Manier verdichtet er auf "Narkopop" Wagner-Samples, Technobeats und flirrend-repetitive Klänge. Damit fällt das Album "in eine neue Konjunktur von minimalistischer und Ambient-Ästhetik", schreibt dazu Markus Schneider in der. "Die Wiederentdeckung von Raum und Stille bildet gewissermaßen den Gegenpol zum Aufmerksamkeitsdefizit der Popindustrie - und doch verflüchtigen sich die Gas-Sounds auch beim Hören. Dabei verweigert er sich natürlich dem Schönklang von Ambient-Eskapisten wie Stars of the Lid. 'Narkopop' bebt zunehmend vor. Durch die Tracks (...) dröhnen die Orchesterstreicher als Drones, sie klingen differenzierter und feiner denn je, schwellen an und ab, aber in einer." Hier einige Ausschnitte aus dem Album.Weiteres: Die dokumentiert Martin Meyers Vortrag über den Pianisten(siehe dazu auch Frederik Hanssens Bericht imzum Auftakt der zehntägigen Hommage des Konzerthausorchesters an Brendel). Für den spricht Ljubiša Tošić mit Gerhard Sammer, dem Ensembleleiter des. Im Blog des erinnert sich Celeste Bell an ihre Mutter Poly Styrene, die vor sechs Jahren gestorbene Sängern der Punkband. In der erinnert Doris Akrap an die vor 30 Jahren gestorbene SängerinBesprochen werden die Comebacks von SZ ) und den Berliner Zeitung ), ein Auftritt des Jazzgitarristen FR ) und ein Konzert des Pianisten NZZ ).Außerdem hat dassein gestriges (hier in der besprochenes ) Konzert mitunter online gestellt.