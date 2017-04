In Zeiten dergerät leicht in Vergessenheit, dass die Mehrheit der Menschen "" sind, stellt Cora Stephan in derfest: "Like it or not: Die meisten Menschen sind heterosexuell, möchten eine Familie mit Kindern und haben keine Zeit, sich lustig zu machen über das Reihenhaus, das sie teuer genug zu stehen kommt... Obwohl die Häufigkeit von Eheschließungen und die Kinderzahl abnehmen: So sieht sie halt aus, die Wirklichkeit, egal, ob das den kulturellen Eliten passt oder nicht. Der Normalo will seine Ruhe und möchte im Übrigenwerden. Er macht seine Arbeit, zahlt Steuern, pflegt Hobbys und ein wenig Gemeinschaftssinn. Er muss sich nicht jeden Tag neu erfinden und will sich auch nicht ständig über alles den Kopf zerbrechen. Die? Nein danke. Das Private ist politisch? Bitte nicht."