Heute ist "T-Day", sagt die. Silke Burmester bescheinigt immerhin einen zweifelhaften Unterhaltungswert: "Trump - das ist der faszinierende Grusel eines schlimmen Unfalls. Es ist das erschrockene, aber doch anregende Staunen über einen. Es ist die Unmöglichkeit, sich abzuwenden von etwas, das zu sehen einem nicht guttut. Weil es schmerzt - schlimmer noch: weil es das eigene Empfinden in die Empfindungslosigkeit überführt."Man muss Trump als ein Phänomen begreifen, das die Funktionweisen von Pop und Reality-TV auf die Politik überträgt, meint , der ein ganzes Buch zum Thema vorlegt, im Gespräch mit Dominik Irtenkauf von: "Ein Donald Trump ist durchebenso wenig zu erreichen wie seine Anhänger, man kann ihn nicht einmal besonders gut karikieren, weil er ja stets auch schon alsauftritt. Die härteste Kritik bringt er selber mit obszöner Offenheit auf den Punkt, wenn er behauptet, er könne rausgehen und jemanden erschießen, und die Leute würden ihn trotzdem wählen. Es gibt nur eine einzige Steigerung dieser hämischen Selbstanalyse: Nicht trotzdem, sonderneiner solchen Aussage."In derverweist der Kulturhistorikerauf das Buch "Strangers in Their Own Land - Anger and Mourning on the American Right" der Soziologin, die nach Louisiana reiste und ein differenziertes Porträt der dortigen Trump-Wähler zeichnet: "Als die Soziologin 2015 durch Louisiana reiste, wollte eine Mehrheit dort eigentlich Ted Cruz wählen, den Kandidaten der. Aber letztlich gelang es Trump, sie alle mehr oder weniger und oft genug zähneknirschend für sich zu gewinnen. Diese konservativen Amerikaner sind darum für ihn. "