Efeu - Die Kulturrundschau
Der Mond geht auf und trägt Camouflage
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
09.11.2026. Prix-Goncourt-Gewinner Philippe Jaenada hat KI für sein Buch verwendet - dass das eine Kritik an KI im Literaturbetrieb sein soll, kommt für die FAZ nicht so recht rüber. Der Tagesspiegel staunt im Brücke-Museum über die strahlenden Farben der schwedischen Expressionisten. Die Feuilletons diskutieren über das Schicksal der Popkultur des 20. Jahrhunderts, die NZZ lauscht Stevie Wonders Konzert aus alten Songs und sieht sich im Düsseldorfer Punkmuseum um. Die Kritiker lassen sich von Anita Vulesicas explosiv-pazifistischer Georges-Perec-Inszenierung in Hamburg mitreißen.9punkt - Die Debattenrundschau vom 09.11.2026 finden Sie hier
Literatur
Ja, auch er habe beim Verfassen seines eben mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Romans "L'Inconnue du quai de Javel" ChatGPT eingesetzt, räumte Philippe Jaenada nach dieser Auszeichnung in einem Radiogespräch freimütig ein - allerdings äußerst punktuell und zu Demonstrationszwecken, wie er versichert. Darin liege "ein gewichtiger Unterschied zum Fall Orélien, so wie er sich bislang darstellt", kommentiert Jan Wiele in der FAZ. Dennoch habe der in Deutschland noch unübersetzte Schriftsteller "der Sache der kritischen Betrachtung des Einsatzes Künstlicher Intelligenz in der Literatur einen Bärendienst erwiesen. Und zwar, indem er in seinen Aussagen mir nichts, dir nichts zwei völlig verschiedene Verwendungsweisen von KI zusammenrührt. Die Recherche mittels KI ist etwas anderes als die Fabrikation ganzer Texte durch sie." Denn "einen solchen KI-generierten Text aber dann tatsächlich zu übernehmen und ihn teilweise oder ganz als eigenes originäres Produkt eines Menschen auszuweisen, gar in Buchform: Das ist ein Kategoriensprung im Vergleich zur bloßen Recherche. Und das ist eine ernstere Sache als jedes literarische Spiel. Für eine wirkungsvolle Kritik hätte Jaenada sich eine bessere Pointe ausdenken müssen."
Mit Sorge beobachtet Martina Läubli in der NZZ am Sonntag, dass die Big Shots der deutschen Gegenwartsliteratur - Daniel Kehlmann, Juli Zeh, Martin Suter und Caroline Wahl - ihre Lesungen mittlerweile wie Rockstars aufziehen: in entsprechenden Veranstaltungsorten, zu entsprechenden Eintrittspreisen und Honoraren, mit entsprechenden Event-Agenturen hinter den Kulissen - und fernab der Literaturhäuser, die im deutschsprachigen Raum eigentlich den Boden der Literatur bestellen. "Die Verschiebungen im Veranstaltungsgeschäft zeigen sich einerseits in den steigenden Preisen und dem Starkult um einzelne erfolgreiche Autoren. Andererseits werden Auftritte für die Autorinnen und Autoren grundsätzlich immer wichtiger. Wenn man nicht gerade einen Top-Bestseller landet wie Caroline Wahl oder Martin Suter, ist das Einkommen durch Buchverkäufe nämlich klein bis verschwindend. Denn die Auflagen gehen insgesamt zurück, auch bei Bestsellern. So zeigt sich in der Literatur eine ähnliche Entwicklung wie in der Musik: Auftritte sind für Autoren inzwischen der einzige Weg, um Geld zu verdienen."
Weitere Artikel: Michael Hesse spricht in der FR mit Hilmar Klute über dessen Buch über Hermann Hesse. Frank Schäfer erzählt in der taz von seinem Besuch beim Schriftsteller Jochen Schimmang in Oldenburg. Wieland Freund spricht in der Welt mit Bestsellerautor Robert Harris über das antike Rom, in dem Harris' neuer Roman "Agrippa" spielt. Die Altgermanistin Racha Kirakosian schlägt für die FAZ bei Walther von der Vogelweide nach, was dieser über ein geglücktes Leben zu sagen hatte. Julia Encke berichtet in der FAZ von der zweiten Ausgabe der rechten Buchmesse "Seitenwechsel" in Halle. Die SZ dokumentiert Helga Schuberts Marbacher Schiller-Rede.
Besprochen werden unter anderem Daniel Kehlmanns "Afrika" (Standard), Juliet Grames' "Die Verlorenen von Santa Chionia" (taz), Zehra Ömeroglus "Riecht nach Zensur" (Welt) und Moritz von Uslars "Meldungen aus dem Wald" (NZZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Mit Sorge beobachtet Martina Läubli in der NZZ am Sonntag, dass die Big Shots der deutschen Gegenwartsliteratur - Daniel Kehlmann, Juli Zeh, Martin Suter und Caroline Wahl - ihre Lesungen mittlerweile wie Rockstars aufziehen: in entsprechenden Veranstaltungsorten, zu entsprechenden Eintrittspreisen und Honoraren, mit entsprechenden Event-Agenturen hinter den Kulissen - und fernab der Literaturhäuser, die im deutschsprachigen Raum eigentlich den Boden der Literatur bestellen. "Die Verschiebungen im Veranstaltungsgeschäft zeigen sich einerseits in den steigenden Preisen und dem Starkult um einzelne erfolgreiche Autoren. Andererseits werden Auftritte für die Autorinnen und Autoren grundsätzlich immer wichtiger. Wenn man nicht gerade einen Top-Bestseller landet wie Caroline Wahl oder Martin Suter, ist das Einkommen durch Buchverkäufe nämlich klein bis verschwindend. Denn die Auflagen gehen insgesamt zurück, auch bei Bestsellern. So zeigt sich in der Literatur eine ähnliche Entwicklung wie in der Musik: Auftritte sind für Autoren inzwischen der einzige Weg, um Geld zu verdienen."
Weitere Artikel: Michael Hesse spricht in der FR mit Hilmar Klute über dessen Buch über Hermann Hesse. Frank Schäfer erzählt in der taz von seinem Besuch beim Schriftsteller Jochen Schimmang in Oldenburg. Wieland Freund spricht in der Welt mit Bestsellerautor Robert Harris über das antike Rom, in dem Harris' neuer Roman "Agrippa" spielt. Die Altgermanistin Racha Kirakosian schlägt für die FAZ bei Walther von der Vogelweide nach, was dieser über ein geglücktes Leben zu sagen hatte. Julia Encke berichtet in der FAZ von der zweiten Ausgabe der rechten Buchmesse "Seitenwechsel" in Halle. Die SZ dokumentiert Helga Schuberts Marbacher Schiller-Rede.
Besprochen werden unter anderem Daniel Kehlmanns "Afrika" (Standard), Juliet Grames' "Die Verlorenen von Santa Chionia" (taz), Zehra Ömeroglus "Riecht nach Zensur" (Welt) und Moritz von Uslars "Meldungen aus dem Wald" (NZZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Kunst
So umfassend hat man die schwedischen Expressionisten in Deutschland noch nicht zu sehen bekommen, staunt Nicola Kuhn für den Tagesspiegel in der Ausstellung "Schwedische Moderne" im Berliner Brücke-Museum. Die Direktorin Lisa Marei Schmidt hat die eigenen Bestände mit Leihgaben aus dem Stockholmer Moderna Museet ergänzt: "Von Paris aus planten die schwedischen Modernisten ihre ersten Ausstellungen in der Heimat. Neben Zuspruch gab es prompt Protest und ihnen wurde attestiert, dass sie sich wohl beim Impressionismus die 'französische Krankheit' geholt hätten. Isaac Grünewald und seiner Frau Sigrid Hjertén war das gerade recht, wollten sie doch mit dem Kanon brechen. (…) Die Bilder beider zeigen eine strahlende Kraft, eine enorme Energie. Besonders berührend werden sie dann, wenn ihr gemeinsamer Sohn Iván darin auftritt. Beim Vater, der damit zugleich Matisses berühmtes Gemälde 'Rotes Atelier' zitiert, träumt sich das Kind an einen Sessel gelehnt in seine eigene Welt, während der Salon rundum in Purpur versinkt. Bei Sigrid Hjertén schlüpft der kleine Junge mit der Prinz-Eisenherz-Frisur gerade noch mit in das 'Atelierinterieur', so der Titel des 1916 entstandenen Werks, und demonstriert damit den Konflikt zwischen Künstlerin und Mutter."
Besprochen werden: Die Ausstellungen "Illo Konstanz 5" im Konstanzer Turm zur Katz (FAZ), "Brassaï ( 1899 - 1984 ) Retrospektive" in der Galerie Berinson (Welt) und "Cézanne et nous" im Pariser Grand Palais (FR) und Asad Razas Installation "Electricity" im E-Werk Luckenwalde (Tagesspiegel).
Besprochen werden: Die Ausstellungen "Illo Konstanz 5" im Konstanzer Turm zur Katz (FAZ), "Brassaï ( 1899 - 1984 ) Retrospektive" in der Galerie Berinson (Welt) und "Cézanne et nous" im Pariser Grand Palais (FR) und Asad Razas Installation "Electricity" im E-Werk Luckenwalde (Tagesspiegel).
Musik
Wie umgehen mit der Popkultur des 20. Jahrhunderts, die allmählich ins Altenheim oder ins Museum wandert? Diese Frage bildet heute einen heimlichen Schwerpunkt in den Feuilletons.
In der FAZ etwa sorgt sich Jürgen Roth sehr um die Zukunft von Deep Purple, deren Sänger Ian Gillan, immerhin auch schon stolze 81 Jahre alt, wegen schwerer gesundheitlicher Probleme 17 Konzerte der aktuellen Tour absagen musste. "Es geht etwas zu Ende. Wir verlieren unsere Vätergeneration. ... Diese, zumal die englische, durch den Zweiten Weltkrieg ökonomisch ausgezehrte Alterskohorte verband Popmusik mit Freiheitswillen, mit Draufgängertum, mit Friedfertigkeit und insbesondere mit Humor. ... Ian Gillan ist, dachten wir stets, unverwüstlich, unbeugsam leidenschaftlich, ein ewig laufendes Kernkraftwerk. ... 'Ich fühle mich immer viel gesünder, fitter nach einer langen Tour als nach einer Auszeit', erklärte er noch im Mai. Der aktuelle Irrsinnsritt mit etwa neunzig Terminen hat selbst dem frohgemuten Stoiker seinen Tribut abverlangt."
Auch auf Tour ist gerade Stevie Wonder, der dabei sein vor fünfzig Jahren veröffentliches Album "Songs in the Key of Life" in voller Länge spielt. "Damit hat er den Soul vor fünfzig Jahren in die Popzukunft geschickt, nun teleportieren wir uns zurück und schwelgen", schreibt Frank Heer in der NZZ und stellt bei aller Freude fest: War Popmusik "früher eine atemlose, gegenwärtige, sich verändernde und nicht für die Ewigkeit gedachte Ausdrucksform, so ist sie heute vor allem mit ihrer Konservierung beschäftigt. Ehrfurcht vor den Klassikern wird verlangt, die Huldigung der Artefakte. ... In den USA ist nur noch ein Viertel aller gestreamten Songs zeitgenössisch. Vor zwanzig Jahren machte neue Musik noch 80 Prozent der Verkäufe aus, heute werden die Gralshüter der Popkultur beschworen. ... Das bedeutet vor allem etwas: Stillstand."
Und dann war da ja noch Punk, wie Stevie Wonders Album ebenfalls vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben. Von allen Jugendbewegungen war sie die nihilistischste, zynischste und sarkastischste, die für sich - "No Future!" - stets das Primat der Gegenwart und des Moments einverlangt hat. Und ausgerechnet die wandert jetzt ins Museum, so zu beobachten in Düsseldorf, wo das Theatermuseum dem von Ur-Punk Jäki Hildisch konzipierten Punkmuseum Unterschlupf gewährt. "Ein größerer Gegensatz ist kaum vorstellbar als der zwischen der garstigen, alles Gemütliche und Gekünstelte verachtenden Punkszene und dem Quartier im gepflegten barocken Hofgärtnerhaus", schreibt Jörg Restorff in der NZZ. Nicht ohne Amüsement nimmt er zur Kenntnis, dass hier auch detailreich ausgestattete Miniaturmodelle der einstigen Szene-Hotspots Ratinger Hof (in Düsseldorf) und SO36 (in Berlin-Kreuzberg) zu sehen sind: "Das widerspenstige Punkmilieu, hier wird es zum putzigen Ambiente. Was auf Krawall gebürstet war, landet in einer Spielzeugwelt."
Gibt es Alternativen zum Museums-Pop, führen Wege aus der Nostalgiefalle zurück in die Zukunft? Uche Yara hätte da was im Angebot, schreibt Andreas Busche im Tagesspiegel nach einem Konzert der in Berlin lebenden Österreicherin. Zu hören gab es "die Bässe des Dubstep, den Tribal-Groove des Techno, die fiebrige Intensität einer Clubnacht, den elektrifizierten Funk. Uche Yara macht Dschungelmusik aus der Zukunft. Auf der Bühne setzt die abstrakte Kälte der Songs eine weißglühende Energie frei. ... Nach 70 intensiven Minuten hat man immer noch nicht kapiert, mit welcher Selbstverständlichkeit sie, die nach eigenem Bekunden nie eine große Affinität zu Clubs und Drogen gehabt hat, eine solche rauschhafte Musik spielt. Man hat aber verstanden, dass Uche Yara die Zukunft gehört."
Weiteres: Katharina Teutsch resümiert in der FAZ einen Abend im Berliner Kino International von und für Wolf Biermann. Christoph Irrgeher freut sich im Standard über die Erfolge der Wiener Chormädchen in den letzten Jahren. Besprochen werden Jens Strohschnieders auf 3sat gezeigter Doku-Zweiteiler "Das legendäre Konzert für Berlin '89: Freiheit. Stars. Aufbruch." (FAZ), Marc Ribots Album "Hurry Red Telephone" (FAZ), das Squanderers-Album "Bright Madness" (FAZ) und ein neues Album von Teenage Fanclub (Standard).
In der FAZ etwa sorgt sich Jürgen Roth sehr um die Zukunft von Deep Purple, deren Sänger Ian Gillan, immerhin auch schon stolze 81 Jahre alt, wegen schwerer gesundheitlicher Probleme 17 Konzerte der aktuellen Tour absagen musste. "Es geht etwas zu Ende. Wir verlieren unsere Vätergeneration. ... Diese, zumal die englische, durch den Zweiten Weltkrieg ökonomisch ausgezehrte Alterskohorte verband Popmusik mit Freiheitswillen, mit Draufgängertum, mit Friedfertigkeit und insbesondere mit Humor. ... Ian Gillan ist, dachten wir stets, unverwüstlich, unbeugsam leidenschaftlich, ein ewig laufendes Kernkraftwerk. ... 'Ich fühle mich immer viel gesünder, fitter nach einer langen Tour als nach einer Auszeit', erklärte er noch im Mai. Der aktuelle Irrsinnsritt mit etwa neunzig Terminen hat selbst dem frohgemuten Stoiker seinen Tribut abverlangt."
Auch auf Tour ist gerade Stevie Wonder, der dabei sein vor fünfzig Jahren veröffentliches Album "Songs in the Key of Life" in voller Länge spielt. "Damit hat er den Soul vor fünfzig Jahren in die Popzukunft geschickt, nun teleportieren wir uns zurück und schwelgen", schreibt Frank Heer in der NZZ und stellt bei aller Freude fest: War Popmusik "früher eine atemlose, gegenwärtige, sich verändernde und nicht für die Ewigkeit gedachte Ausdrucksform, so ist sie heute vor allem mit ihrer Konservierung beschäftigt. Ehrfurcht vor den Klassikern wird verlangt, die Huldigung der Artefakte. ... In den USA ist nur noch ein Viertel aller gestreamten Songs zeitgenössisch. Vor zwanzig Jahren machte neue Musik noch 80 Prozent der Verkäufe aus, heute werden die Gralshüter der Popkultur beschworen. ... Das bedeutet vor allem etwas: Stillstand."
Und dann war da ja noch Punk, wie Stevie Wonders Album ebenfalls vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben. Von allen Jugendbewegungen war sie die nihilistischste, zynischste und sarkastischste, die für sich - "No Future!" - stets das Primat der Gegenwart und des Moments einverlangt hat. Und ausgerechnet die wandert jetzt ins Museum, so zu beobachten in Düsseldorf, wo das Theatermuseum dem von Ur-Punk Jäki Hildisch konzipierten Punkmuseum Unterschlupf gewährt. "Ein größerer Gegensatz ist kaum vorstellbar als der zwischen der garstigen, alles Gemütliche und Gekünstelte verachtenden Punkszene und dem Quartier im gepflegten barocken Hofgärtnerhaus", schreibt Jörg Restorff in der NZZ. Nicht ohne Amüsement nimmt er zur Kenntnis, dass hier auch detailreich ausgestattete Miniaturmodelle der einstigen Szene-Hotspots Ratinger Hof (in Düsseldorf) und SO36 (in Berlin-Kreuzberg) zu sehen sind: "Das widerspenstige Punkmilieu, hier wird es zum putzigen Ambiente. Was auf Krawall gebürstet war, landet in einer Spielzeugwelt."
Gibt es Alternativen zum Museums-Pop, führen Wege aus der Nostalgiefalle zurück in die Zukunft? Uche Yara hätte da was im Angebot, schreibt Andreas Busche im Tagesspiegel nach einem Konzert der in Berlin lebenden Österreicherin. Zu hören gab es "die Bässe des Dubstep, den Tribal-Groove des Techno, die fiebrige Intensität einer Clubnacht, den elektrifizierten Funk. Uche Yara macht Dschungelmusik aus der Zukunft. Auf der Bühne setzt die abstrakte Kälte der Songs eine weißglühende Energie frei. ... Nach 70 intensiven Minuten hat man immer noch nicht kapiert, mit welcher Selbstverständlichkeit sie, die nach eigenem Bekunden nie eine große Affinität zu Clubs und Drogen gehabt hat, eine solche rauschhafte Musik spielt. Man hat aber verstanden, dass Uche Yara die Zukunft gehört."
Weiteres: Katharina Teutsch resümiert in der FAZ einen Abend im Berliner Kino International von und für Wolf Biermann. Christoph Irrgeher freut sich im Standard über die Erfolge der Wiener Chormädchen in den letzten Jahren. Besprochen werden Jens Strohschnieders auf 3sat gezeigter Doku-Zweiteiler "Das legendäre Konzert für Berlin '89: Freiheit. Stars. Aufbruch." (FAZ), Marc Ribots Album "Hurry Red Telephone" (FAZ), das Squanderers-Album "Bright Madness" (FAZ) und ein neues Album von Teenage Fanclub (Standard).
Bühne
Anita Vulesica inszeniert Georges Perecs "Weil der Frieden Zucker ist! oder: Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof?" am Hamburger Schauspielhaus - ein wunderbar verrücktes pazifistisches Manifest, freut sich Egbert Tholl in der SZ. Regisseurin Vulesica lässt sich für den Protagonisten Kara (der Name hat dann wechselnde Endungen) und seine Militärkameraden einiges einfallen. Bock auf Krieg haben sie nicht: "Um die rasante Farce über scheiternde Liebe in Zeiten des Krieges und nutzlose Einwände verstiegener Intellektueller auf die Bühne zu bringen, lässt sich Anita Vulesica von Henrike Engel ein reizendes Häuschen auf die Bühne stellen, Fleischerei, Schnapsladen und Bücherei in einem. Sie fährt eine fünfköpfige Blaskapelle in lustigen Faschingskostümen auf, mit ordentlich Balkan-Bumms und wunderschönen Melodieeinfällen wie einem Trauermarsch. Es gibt zwölf Kriegerwitwen in Korsage, es wird exerziert, ein Offizier (Moritz Grove) spricht schwer kriegsgeschädigt mit Fistelstimme, alles Militärische wird zum Aberwitz erklärt. Das Moped mit Katrija Lehmann darauf fliegt durch die Luft, der Mond geht auf und trägt Camouflage, doch nichts kann Karadings retten. (…) Wenn das nichts hilft, dann Gelächter."
Auch für Nachtkritikerin Daniela Barth ist die Inszenierung ein "Volltreffer". Der Text wurde 1966 unter dem Eindruck des Algerienkrieges geschrieben, hat aber bis heute keinen Staub angesetzt: "Man könnte Kara den Arm brechen, aber keiner traut sich. Man könnte Wahnsinn simulieren, oder einen Selbstmordversuch mit Tabletten, samt Dosierungen und Prozentangaben, als wäre ein Apotheker im Delirium. Es wird abgestimmt, mit Zustimmungswerten, die sich auf wundersame Weise vermehren. Schließlich fordert Kara den Unteroffizier auf, ihm mit einem Jeep über die Beine zu fahren. Der knattert auf seinem kleinen Mofa mit verchromter Lenkstange zu den Spezies, um das zu besprechen. Es wird immer absurder. Der Krieg, so lernt man, ist ein Verwaltungsvorgang, den man mit denselben Mitteln umgeht, mit denen man ihn führt: Eifer, Papier, Prozentrechnung. (…)"
Weiteres: Im Gespräch mit Rico Bandle beschwert sich der Regisseur Milo Rau in der NZZ über Deutschlands Umgang mit Israel und der eigenen Vergangenheit.
Besprochen werden: Ersan Mondtags "Hamlet" im Berliner Ensemble (taz), Gisèle Vienne inszeniert Robert Walsers "Der Teich" an der Berliner Volksbühne (taz), Simone Blattner inszeniert Heiner Müllers "Macbeth" am Staatstheater Karlsruhe (FR), Nicholas Ofczarek und Musicbanda Franui bringen Joseph Roths "Hotel Savoy" auf die Bühne des Wiener Burgtheaters (Nachtkritik), Katharina Bills Inszenierung von Lena Schättes Roman "Das Schwarz an den Händen meines Vaters" im Theater Oberhausen (Nachtkritik), Fleur Jaeggys "Die seligen Jahre der Züchtigung", Regie führt Anne Haug am Theater Basel (Nachtkritik) und Bastian Krafts "Der Zauberer von Oz"-Inszenierung am Zürcher Schauspielhaus (NZZ).
Film
Susanne Gietl spricht für den Filmdienst mit dem Regisseur Marcus O. Rosenmüller über dessen Holocaust-Film "Block 10", der von den medizinischen Experimenten an Frauen im KZ Auschwitz handelt. "Dieses Thema verbietet eine Ästhetisierung und eine künstlerische Überhöhung! Deswegen habe ich im Drehbuch von Alice Brauner alles gestrichen, was in Richtung künstlerische Ausschmückung oder illustrative Bilder geht. Es gibt deshalb nur die Perspektive auf das Gebäude, wenn die Frauen zum Block 10 geführt werden, und die Perspektive innerhalb des Gebäudes. Ein Kameraflug über das Stammlager Auschwitz beispielsweise hätte nicht der Perspektive der Menschen entsprochen, die das erlebt haben. Ich habe den Film auch nicht in Schwarz-weiß gedreht, weil dadurch eine Distanzierung stattgefunden hätte. Ich will den Zuschauer dazu zwingen, hinzusehen, was im Block 10 wirklich passiert ist."
Außerdem: Nur sinnvoll findet es Jens Ulrich Eckhard in der NZZ, dass die italienische Staatsanwaltschaft angekündigt hat, den Mord an Pier Paolo Pasolini nach 51 Jahren erneut aufzurollen, nachdem es Hinweise darauf gibt, dass die bisherige Darstellung, nach der ein jugendlicher Prostituierter den Regisseur aus dem Affekt der Situation heraus erschlagen und überfahren habe, womöglich doch nicht stimmig ist, sondern ein Komplott hinter der Tat stecken könnte. Gerüchten zufolge soll nun auch Robert Pattinson in den engeren Kandidatenkreis für den nächsten James Bond gerückt sein, berichtet Andreas Busche im Tagesspiegel.
Besprochen werden unter anderem Michal Kosakowskis Essayfilm "Holofiction" über die Darstellung des Holocaust in der Filmgeschichte (taz, mehr zum Film bereits hier), Maria Wischnewskis Porträtfilm über die Theaterschauspielerin Helene Weigel (SZ), Martin McDonaghs "Wild Horse Nine" mit John Malkovich (NZZ am Sonntag) und Anton Corbijns "Ein Talent fürs Morden" mit Helen Mirren als Krimischriftstellerin Patricia Highsmith (FAZ).
Kommentieren