Architektur

Johanna Adorján besucht für die SZ das von Oscar Niemeyer 1971 erbaute Hauptquartier der KP in Paris: "Normalerweise kommt man dort nicht hinein, wenn man kein Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs ist, oder nur zu wenigen besonderen Gelegenheiten. Derzeit aber wird im Eingangsbereich, beziehungsweise im 'Foyer der Arbeiterklasse', wie Niemeyer es nannte, eine Kunstausstellung gezeigt, bei der auch die Türen zum Versammlungssaal offenstehen." Dann tritt sie ein "und befindet sich in einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es vielleicht nie gegeben hat, einer Vision der Zukunft, wie sie nie kam. Es ist ein Versammlungssaal wie aus einem Kubrick-Film, wo mächtige Männer, darunter auch schlimme Bösewichte, über die Geschicke der Welt verhandeln. ... Der Versammlungsraum der französischen Kommunisten ist eine gute Mischung aus Pantheon, Ken Adams War Room aus 'Dr. Strangelove' und einem Metallkleid von Paco Rabanne. Ein angemessener Raum für kühn fliegende Ideen und Visionen, wie sie wohl allerdings nur losgelöst von der Restwelt bestehen können, weil die Restwelt wirklich nichts, bedauerlicherweise, mit dieser Art von Glamour zu tun hat."



Außerdem: In "Bilder und Zeiten" (FAZ) schreibt Matthias Alexander über die Architektur der vier Synagogen, die 1938 in Frankfurt niedergebrannt worden waren.