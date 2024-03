Thierry Chervel

#PoorThings star Ramy Youssef talks to THR about his Artists4Ceasefire pin while on the red carpet at the #Oscars pic.twitter.com/ACzHyd7xnm - The Hollywood Reporter (@THR) March 10, 2024

Einige der Stars traten bei dermit einem auffälligen Pin auf. In einem roten Kreis wurde einegezeigt, auf ihre Handfläche ist noch ein schwarzes Herz gezeichnet. Die Hand ist das Signet der Initiative "Artists Call for Cease Fire Now". Unter anderem zeigten sichmit diesem Zeichen. Youssef spricht hier darüber:Die Initiative fordert den amerikanischen Präsidenten auf, für eineneinzutreten. Die "sichere" wird zwar auch gefordert, aber ein "" - das war doch mal ein Schlagwort - des israelischen Angriffs in Gaza wird nicht erwähnt, wie üblich in dieser Art von Aufrufen. Diewird nicht verurteilt, von Terrorismus ist nicht die Rede, auch die, die an einem beschaulichen Feiertag in in ihren Häusern oder beim New-Age-Nova-Festival massakriert wurden, finden keine Erwähnung. Das Eigenartige an diesem großen Narrativ vom Gaza-Krieg ist, dass es immer erstanfängt.Das Symbol wurde nicht erst für die Oscar-Nacht geschaffen, schon bei derhatten es sich einige Stars an die Brust geheftet. Die Frage ist: Wer hat sich eigentlich für diese sicher gut gemeinte Aktion die "rote Hand" als Signet ausgesucht?? Die Hand ist vielleicht als eine Art Stopzeichen gemeint, eine Geste des Einhaltgebietens, oder des Segnens?Die rote Hand kursiert als Symbol seit dem 7. Oktober. Den Hollywood-Stars ist sicher eine Aktion von Kunststudenten unbekannt, dieAufsehen erregte: Etwa hundert Studenten derhatten sich unter dem Motto "It's not complicated" in der Eingangshalle der Kunst- und Musikhochschule versammelt und sich die Handflächen rot bemalt. Bei ihrer Aktion wedelten sie johlend mit ihren roten Handflächen, "als Zeichen, dass angeblichklebe", interpretierte Julian Sadeghi in der. Zuerst hatte Claudius Seidl am 28 November in derberichtet (unser Resümee ). Er betrachtete die Aktion der Studenten auf einem Video, denn die Aktion lag zu diesem Zeitpunkt schon zwei Wochen zurück. Der Protest galt Norbert Palz, Präsident der UdK, der sich in einer offiziellen Stellungnahme solidarisch mit Israel erklärt hatte.Hatten die Studenten die "rote Hand" bewusst eingesetzt, um auf ein Ereignis anzuspielen, dashatte? Für Israelis verknüpft sich mit der roten Hand nämlich eine. Im Oktober 2000 hatten sich zwei israelische Reservisten, Vadim Nurzhitz und Yossi Avrahami, nach Ramallah verirrt. Sie wurden erst von der Polizei aufgegriffen, dann von einer mordlustigen Menge. Die umstehende Menge geriet in einen seit dem 7. Oktober auch der Weltöffentlichkeit bekannten. Am Fenster zeigte einer der Mörder seinevor. Die Menge antwortete mit frenetischem Applaus und Geschrei. Auch Organe der beiden jungen Männer, die die Mörder aus deren Leibern gerissen hatten, wurden im Triumph herumgezeigt (mehr dazu hier in).Auf diesen "Kontext" (man mag das Wort nicht mehr benutzen) der UdK-Aktion hatte auch Maria Ossowski schon am 11. Dezember in der hingewiesen . "Die Hochschulleitung reagierte zwei Wochen lang nicht", resümiert sie bitter. "Dann erst… gelobte sie, derlei in Zukunft zu vermeiden. Der Rektor gab für den Fall der Fälle den jüdischen Studierenden seine Mobiltelefonnummer. Mit solchen Maßnahmen lässt sich einder angeblich künstlerischen Nachwuchs-Elite allerdings kaum bekämpfen."Auch nach der gestrigen Hollywood-Nacht wurde von jüdischen Twitterern auf das blutige Geschehen im Jahr und die Symbolik der roten Hand aufmerksam gemacht.Es gibt auch andere Assoziationen, die mit der "roten Hand" verknüpft werden.benutzen das Zeichen, um auf Kolonialverbrechen gegen sie aufmerksam zu machen, heißt es bei Twitter. Die "rote Hand" wurde auch während der Judenverfolgungen imbenutzt, um die Wohnhäuser von Juden zu kennzeichen, heißt es in einem Bericht derDie Hollywoodstars dürften sich des Traumas der Israelis, als sie ihr Symbol wählten, nicht bewusst gewesen sein.kann man ihnen dennoch nicht zubilligen. Ihre Wahl dokumentiert - neben einer- die fast vorsätzlich wirkendedessen, was am 7. Oktober geschah. Das ist sicher einer der entsetzlichsten Aspekte des 7. Oktober: Dass das Verbrechen und dessen Leugnung sozusagen parallel liefen. Das Zeichen wurde ja wie gesagt schonbei den Grammys gezeigt. Kann es sein, dass niemand die Initiatoren auf die Problematik dieses Zeichens hingewiesen hat? Hätten die Stars nicht spätestens in diesem Moment entsetzt vor ihrer Wahl wie vor einemzurückweichen müssen? Aber sie werden sich doch nicht von einem Pogrom an ein paar hundert Juden in ihrer schönen Moral stören lassen!