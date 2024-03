Melanie Bonajo: TouchMETell, 2019. In Kollaboration mit Théo Demans. Bild: AKINCI.

Alice Bailly: Der Tee, 1914. Bild: Diether von Goddenthow.

In dieser "" drückt-Kritikerin Katharina Deschka gerne die Schulbank: Die niederländische Künstlerinhat in Zusammenarbeit mit dem Sexualpädagogen, der Kuratorinund dem inklusivenin der Kunsthalle Mainz ein "genresprengendes Kunst- und Bühnenprojekt" geschaffen, so Deschka. "In einer bunten Landschaft mit schwebenden Blasen, glitzernden Seen, Liegeinseln und beweglichen Blüten belehrt eine Frau mit abstehenden Zöpfen, blau geschminktem Mund und wackelnden Drähten am Kopf als eine Art moderne Version von Pippi Langstrumpf ihre Zuschauer und das Ensemble darüber, was Liebe, Sexualität und Beziehung alles sein kann und darf. Und das ist vieles, eigentlich alles, 'was sich gut anfühlt', wie sie sagt, für 'dich und den Partner'. Denn natürlich soll darüber aufgeklärt werden, dass Menschen sich längst nicht nur in männliche und weibliche Personen einteilen lassen, esgibt und auch Geschlechtsorgane 'alle anders' aussehen. Ein, durch den die erstaunten Darsteller wandeln, demonstriert das auf komische Weise. Überhaupt sind die Schauspieler großartig".Noch immer haben Frauen in der Kunst einen, so verdienen sie beispielsweise rundals ihre männlichen Kollegen, ärgert sich Lisa Berins in der. Auch in den Museen sieht man sie zu wenig, aber Schritt für Schritt ändert sich das - sie werden "wiederentdeckt", wie es so schön heißt. "AberWohin waren die Künstlerinnen denn verschwunden? Natürlich haben Frauen immer Kunst gemacht, nur hatten sie kaum eine Chance, sich damit zu profilieren. Und selbst wenn sie sehr erfolgreich waren, wurden sie mit der Zeit vergessen oder ignoriert", so Berins und verweist auf Sofonisba Anguissola (1531/32-1625), Artemisia Gentileschi (1593-1654) oder Angelika Kauffmann (1741-1807), Lavinia Fontana (1552-1614) oder Elisabetta Sirani (1638-1665). Auch heute noch kann frau sich diese Frauen, findet Berins.Auch im Arp-Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen kommen endlich Künstlerinnen zu ihrem Recht, freut sich Alexandra Wach in der. Neben Sofonisba Anguissola oder Artemisia Gentileschi kann in ". Malerinnen 1500-1900" auch die Genferinentdeckt werden: "Unter dem Eindruck des Kubismus begann sieaufzulösen. 1914 entsteht die grandios flirrende Arbeit 'Der Tee', die vier Frauen mit neun Händen vor starkfarbigem Hintergrund nach Teetassen greifen lässt und dabei am Vorabend des Ersten Weltkriegs eine bourgeoise Welt in Auflösung evoziert. 'Die Kunst ist keine Angelegenheit von', sagte Bailly einmal. Deshalb ist jeder ihrer dynamischen Pinselstriche mit einem unsichtbaren Fragezeichen versehen. Das Geschlecht gibt keine Antwort. Dem Arp-Museum kann man aber dankbar sein, dass es diesen mitunter beinahe erloschenen Sternen der Malerei Strich für Strich wiederverhilft."Weiteres: Die Künstlerin und Aktivistinhat der Neuen Nationalgalerie eine tonnenschwere Stahlskulptur vor die Tür gesetzt, um für Frieden zu protestieren: Die Leitung will sich wehren und die Skulptur notfalls abreißen, meldet die. Ingeborg Ruthe gratuliert in derzum 80. Geburtstag. Jens Hinrichsen schreibt inzum Tod des isländischen Künstlers. Besprochen wird die Hip-Hop-Ausstellung "" in der Frankfurter Schirn ).