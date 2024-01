Michelangelo Buonarotti: Männlicher Rückenakt, um 1504. Bild: Albertina Wien.

Katarina Janeckova Walshe, Givers, 2022. Courtesy Dittrich & Schlechtriem, Berlin

Gleich drei Ausstellungen besucht Manuel Brug für die, um der Frage auf den Grund zu gehen, warum dievon Künstlern so oft verschwiegen werden: "Michelangelo und die Folgen" in der Wiener Albertina "verliert kein Wort" über dessen männliche Geliebte, "Alte Meister que(e)r gelesen" in der Kasseler Wilhelmshöhe widmet sich dem Thema immerhin, wenn auch etwas in die "Spezialistenecke" geschoben, in "Max Oppenheimer. Expressionist der ersten Stunde" im Wiener Leopoldmuseum finden sichauf die "homosexuelle Disposition" des Künstlers. Für Brug ist offensichtlich, dass Lustempfinden hier eine große Rolle spielt: "Denn natürlich ist dieser künstlerisch überhöhte Blick auf den Mann auch und ganz besonders einer des. Von oftmals schwulen Künstlern auf ihre Modelle. Nur wirklich explizit ausgesprochen wird das nicht. Weil man Teile der Besucher nicht verschrecken, möglichst neutral an dieser durchaus appetitlichen, virilen Fleischlichkeit vorbeigeleiten will? Als ob nicht jeder mal an Nacktheit sich ergötzen möchte… und sei es nur zum berühmten." Die Gemälde rufen praktisch dazu auf, kein Grund für prüde Scham, findet der Kritiker: "Der neue Mensch der Renaissance, der freie Blick auf den unverhüllten, erstmals seit der Antike wieder nackten Körper, es ist kein nur rationaler, sondern auch ein."





Von ganz verschiedenen Gefühlen lässt sich Ingeborg Ruthe in derbeim Betrachten der Schau "The Bad Mother" im Berliner Haus am Lützowplatz mitreißen. Es geht "nicht um dieim Sinne der sakrosankten Maria, ums ewige Klischee des Beherrschens des alltäglichen Chaos, des Herzzentrums und der Hüterin des Familienglücks. Hier setzt Kunst sich philosophisch und auch herbpoetisch auseinander mitund dem alltäglichen Balance-Akt zwischen Selbstaufgabe und." Stattdessen lernt sie mit Werken vonund"alle schönen und widersprüchlichen Facetten des Mutter-Seins, des Mutter-Jobs kennen, die Freude und der Stress, der Stolz und die Erschöpfung, das Freisein-Wollen und das schlechte Gewissen, der Wunsch, alles perfekt zu schaffen, aber zugleich auch die."