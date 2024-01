Szene aus "The hills are alive" am Deutschen Theater Berlin. Foto: Thomas Aurin.

Katrin Bettina Müller staunt , wie sehr sie beiundInszenierung von "The hills are alive" lachen muss. Denn eigentlich ist das von Tranter geschriebene Stück eher tragisch: Ein jüdisches Ehepaar möchte Jahre nach ihrerwieder nach Österreich zurück - doch hinter dem Schreibtisch bei der Ausländerbehörde sitzt der Sohn eines Nazis, der das verhindern will, erzählt Müller. Der Witz entsteht durch die Sprache - aber vor allem durch meisterhaftes Puppenspiel: "Die Klappe ganz weit aufzureißen, sperrangelweit, als ob sieein großes Stück aus der Welt beißen könnten - dazu sind die Klappmaulpuppen, mit denen Nikolaus Habjan und Neville Trenter ins Deutsche Theater gekommen sind, geradezu prädestiniert. Diesind ihr ausdrucksvollstes Instrument. Dass sich ihre Mimik sonst nicht verändern kann, man glaubt es kaum. Meint vielmehr zu sehen, wie Glück und Triumph, Sorgen und Angst, Hinterlist und Rachegefühle."Weiteres: Frederik Hansen macht sich imSorgen um die Deutsche Oper in Berlin: Die Nachfolge für Intendantwird derantreten, im Moment Chef des Genfer Opernhauses, allerdings erst ein Jahr nach Schwarz' Ausscheiden zum Sommer 2025. Wenig überzeugt war der Kritiker von Cahns etwas uninspirierten Äußerungen beim, Hoffnung macht ihm aber sein "exzellenter Ruf" in der Branche.Besprochen werdenInszenierung von Simon Stephens "Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau" am Schauspiel Stuttgart ( nachtkritik ),Inszenierung von Maya Arad Yasurs "Humanistisch bleiben in 17 Schritten" am Schauspiel Frankfurt (),Inszenierung der Strauss-Oper "Salome" an der Oper Frankfurt (),Adaption von Sybille Bergs Dystopie "GRM Brainfuck" am Deutschen Theater Göttingen ( taz ) sowie' Inszenierung von Andys Skordis' und Jelena Vuksanovics Oper "Zusammen Fallen" an der Oper Neukölln in Berlin ().