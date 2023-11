Kiki Smith: Untitled (Kidneys), 1995, Kartoffeldruck mit Blattgoldauflagen auf handgeschöpftem Nepalpapier, Drucker: Kiki Smith; Verleger: Thirteen Moons, New York, NY, Staatliche Graphische Sammlung München © Kiki Smith

"Diewird die beste", glaubt Hanno Rauterberg in der. Klar, zur Zeit liege alles in Scherben und es schaue so aus, als könne man in der aktuellen Situation eine solche Ausstellung gar nicht mehr stemmen. Andererseits: "Doch vielleicht, wer weiß, stimmt ja auch das glatte Gegenteil. Vielleicht liegt gerade hier, in der fortschreitenden Selbstvergiftung der Diskurse, der allerbeste Grund dafür, an der alten, immer wieder neuen Idee der Documenta festzuhalten. Denn gerade dafür war Kassel ja immer gut: Alle fünf Jahre wollte man hier beweisen, wiesich das Denken in neue Bahnen lenken lässt. Die Kunst darf sich jederzeit untreu werden, sie gehört keinem Lager, keiner Ideologie. Sie folgt ihrem eigenen Programm." Die nächste Schau müsste vor allem "damit beginnen, sich der obsessiven Selbstbespiegelung zu entwinden. Und stattdessen jener Kraft die Bühne zu bereiten, die zuletzt kaum noch gesichtet wurde: dem Eigensinn der Kunst. Einer Kunst, die. Die mehr sein will als ein bebilderter Leitartikel. Die für eine ästhetische Erfahrung eigenen Rechts eintritt, rauschhaft, verführerisch, unhaltbar."Philipp Meier unterstellt der Documenta in derhingegen einen Geburtsfehler: "Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs sollte die Kasseler Großausstellung für Gegenwartskunst alsdienen. Dieser Konstruktionsfehler macht die Documenta anfällig für missionarische Zwecke. Aus der Verwechslung von Kunst und Mission resultieren falsche Entscheide. Die Documenta will es allen recht machen."In Berlin lässt der Senat die Förderung für dasauslaufen, berichtet Claudia Reinhard im. Unter anderem waren dort Aktivisten der "Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost" aktiv, auf deren Homepage nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober von einem "Gefängnisausbruch" der Palästinenser zu lesen war. Daraufhin kam es zu Auseinandersetzungen mit dem Kultursenat. Die politischen Diskussionen halten an: "Im Kulturausschuss am vergangenen Montag bekräftigte(CDU) die Kritik an dem Kulturzentrum. Die Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt setze sich aktiv für die Umsetzung des Berliner Landeskonzeptes zur Antisemitismus-Prävention und gegen jede Form von Antisemitismus ein, sagte Chialo. 'Und wenn ich sage, gegen jede Form, dann meine ich auch.'"Gleich zwei Münchner Museen widmen sich derzeit den Arbeiten freut sich Annegret Erhard in der. Die Künstlerin kam in Nürnberg zur Welt, lebte aber später in den USA, vor allem in New York. Ihr Werk umfasst Skulpturen, Radierungen, Fotografien und mehr. Präsentiert wird es in der Pinakothek der Moderne unter der Überschrift "From My Heart" und im Diözesanmuseum Freising mit einer Schau namens "Empathy". "Sie beschäftigt sich mit den tradierten Aspekten. Und sie kehrt das Innerste nach außen. Schonungslos präsentiert sie, geschult nach einer kurzen Krankenhausausbildung sowie dem Vorbild anatomischer Bildwerke folgend, skulpturales Gedärm, Muskeln, Arterien. In Zeiten hart geführter Debatten um den Schwangerschaftsabbruch provoziert sie 1986 mit 'womb', einem. Er lässt sich aufklappen und ist: leer."Im gedenkt Birgit Rieger der Berliner Videokünstlerin, die der Kunst neue Lebenswelten erschloss: "Eine Mutter, die mit einem Kleinkind in der Küche herumwirbelt, hat keine Hand frei, für nichts, auch nicht für Pinsel oder sonstiges Kunstgerät. Margaret Raspé, die ihr Studium an der Hochschule der Bildenden Künste Ende der Fünfzigerjahre aufgab, machte ihr Dasein als Hausfrau zum Gegenstand ihrer Kunst. Diese Verbindung von Kunst und Leben war in den 70er Jahren revolutionär und ist heute Pioniertat. Ebenso wegweisend sind Raspés Gedanken zur Gleichberechtigung oder zum Verhältnis zur Natur, die sie auf vielfältige Weise in ihre Kunst integrierte:, das etwa zeigt einer ihrer Filme." Auch Monopol erinnert an Raspé.Weitere Artikel: Dorothea Zwirner porträtiert für denden Künstler, der im Kölner Museum Ludwig mit dem diesjährigen Wolfgang-Hahn-Preis geehrt wird. Ebenfalls im schreibt Alessandra Nappo überVideoinstallation "Power Plants". Fürtrifft sich Manuel Brug mit dem Kunstsammler Thaddaeus Ropac. Wegen Antisemitismusvorwürfen gegen Shahidul Alam, Mitglied des Kuratorenteams, wird diein Heidelberg abgesagt, berichtet die. Marion Löhndorf spekuliert in derdarüber, ob die Identitätin einem BBC-Interview enttarnt wurde. Ihr-Kollege Philipp Meier berichtet , dass der Schweizer Bundesrat eine neueeinrichtet.Besprochen werden die Ausstellung "Venezia 500" in der Münchner Alten Pinakothek Tagesspiegel ), eine dem Comiczeichnerim Pariser Musée d'art et d'histoire juif gewidmete Schau () und eine Mini-Personale zu Ehren der Künstlerinim Wiener MAK ).