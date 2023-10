Heute öffnet diefür die Öffentlichkeit ihre Tore. Die Veranstaltung muss sich auch in diesem Jahr wieder zu großen, politischen Krisen verhalten: Früher waren es rechte Verlage, dann die Pandemie, schließlich der Krieg in der Ukraine und jetzt die, schreibt Andreas Platthaus in der. Diese verurteilt die Buchmesse in einer Pressemitteillung "aufs Schärfste", weshalb man israelische Autoren nun "besonders sichtbar" machen wolle. "Das Schärfste ist hier zugleich das", kommentiert Platthaus. "So wichtig Bücher sind, um überhaupt eine Grundlage für unser Weltverständnis zu schaffen, so wenig werden sich die politischen Verbrecher in Moskau und Gaza daran stören, was eine deutsche Buchmesse verlautbart. Dagegen haben einige arabische Branchenvertreter ihre Teilnahme deshalb abgesagt. Und darf man überhaupt hoffen, dass israelische Autoren anreisen werden, um in Deutschland 'besonders sichtbar' zu werden, während ihre Heimat in existenzieller Not ist? Wenn wir bloße Gesten brauchten, dann wäre eine spontaneeine mit Außenwirkung gewesen."Der noblen Absicht der Buchmesse hat freilichmit seiner Eröffnungsrede einen Bärendienst erwiesen: Neben einer Verurteilung der Hamas warb er auch fürund rief damit im Saal viel Murren und Gegenwind hervor, meldet Florian Leclerc in der. Einige verließen den Saal. Der hessische Antisemitismusbeauftragtewidersprach Zizek erst aus dem Saal, schließlich betrat er die Bühne und bot dem Philosophen die Stirn. Hier ist der Vortrag ab etwa 1:34 zu sehen.Die Debatte umin den letzten Tagen ist für den Schriftsteller im taz-Kommentar "ein", der zeige, "wiedie Verteidigung des freien Wortes ist. Solch engstirnige Aufregung sollte mit Missachtung gestraft werden, würde sie nicht exemplarisch aufzeigen, wie sehr der Diskurs in diesen Breiten um eigene Befindlichkeiten, um eitle Positionierung undkreist. ... Anstatt nun zu diskutieren, wie wir die Gewaltspirale im Nahen Osten mithilfe literarischer Werke profunder verstehen können, hat dieser Preis eineprovoziert. Lauter Diffamierungen, die mit dem Roman kaum etwas zu tun haben und der Autorin absichtlich Unrecht tun, denn wie der Berenberg Verlag klarstellt, verteidigt sie entschieden die, indem sie Einladungen von aktivistischen Gruppen grundsätzlich ablehnt. Wer diesem Roman Antisemitismus oder gar Menschenverachtung vorwirft, der projiziert seine eigenenauf das Werk."Eine Gruppe von Autoren, die meisten davon Frauen, protestiert gegen einen Auftritt vonbeimin Leipzig. Sie begründen dies mit Schwarzers umstrittenen Aussagen zum Themaund fordern ein diverseres Programm, meldet Felix Stephan in der. Unter "divers" versteht der Protest "offenkundig nicht unterschiedliche Vielfalt, sondern eine klar positionierte Haltung zugunsten gesellschaftlicher Minderheiten", kommentiert Andreas Platthaus in der: "Es ist bedenklich, wenn Vertreter von Diversität (hier im modischen Verständnis) der ihnen nicht genehmen Seitestreitig machen. ... In einer Zeit, in der gesellschaftliche Bindungskräfte erodieren, wird von sich als emanzipativ gerierender Seite einpropagiert. Da er unterblieb, zog man sich selbst aus dem 'divers kuratierten' Veranstaltungsreigen zurück: Diverse (im klassischen wie modischen Sinne) Veranstaltungen finden nun nicht mehr im Rahmen des Literarischen Herbstes statt. Dass der weiterhin am Schwarzer-Abend festhält, ist erfreulich. Gerade weil danndiskutiert werden können. Und wer weiß:."Nicht zu Schwarzer, aber zum Stand derin Deutschland schreibt Hasnain Kazim in der: "Man. Jede Äußerung, die irgendwie nicht passt. Es schadet aber der Demokratie, wenn man bei jedem schrägen Ton gleich traumatisiert zurückzubleiben meint. Wenn jede zweite Ansprache als 'nicht wertschätzend' aufgenommen wird. Linke wollen ihre Safe Spaces unterm blauen Himmel, Rechte sehen bei jedem Widerwort ihre Meinungsfreiheit angegriffen. Nachvollziehbar ist diese Sorge vor den Folgen von Meinungsäußerung selten - aber sie ist es zunehmend dann, wenn die Reaktion auf bürgerliche Widerworte immer nur 'Nazi!', 'Rassist!', 'Faschist!' oder 'Islamhasser!' ist."Weitere Artikel: Stefan Gmünder spricht für denmit dem Übersetzerausführlich über. Ebenfalls für den unterhält sich Michael Wurmitzer mit, dessen "Echtzeitalter" gerade mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde ( unser Resümee ). Eine große Rolle in dem Buch nimmt das Computerspiel "Age of Empires" ein, über das uns ebenfalls imStefan May aufklärt . Der Schriftsteller und Satirikerulkt sich in einem-Stück durch die prekären Lebensbedingungen im Literaturbetrieb und Animositäten zwischen älteren und jüngeren Schriftstellern. Joachim Käppner erinnert in der SZ an, der vor 100 Jahren geboren wurde.Besprochen werden unter anderem"Nightbitch" ( taz ),"Der doppelte Erich. Kästner im Dritten Reich" ( Tsp ),"Trotz alledem" ( Tsp ),"Die Wahrheiten meiner Mutter" ( Zeit ),Biografie über),"Nachtfrauen" (),"Erzählende Prosa" () und"Ich will die Chronistin dieser Zeit werden" mit gesammelten Tagebüchern und Briefen ().