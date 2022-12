Für ihre düstere Berliner Konzertperformance "distempered corpses and distilled winds" hat sich die iranische Komponistin bei einem Gedicht Walt Whitmans bedient, schreibt Anna Schors in der. Darin geht es um. Dieser "Prozess klingt nicht angenehm. Quietschend erinnern Streicher, Perkussion, Klarinette, Klavier und Elektronik an den Sound kriechender Termiten und erzählen in kratzenden Glissandi von. Klänge finden sich einen Atemzug lang und verlieren sich sofort wieder.." Vor dem Hintergrund der Ereignisse in Shirazis Heimatland "wiegen Whitmans Sätze schwerer denn je. Der Schatten der politischen Ereignisse reicht bis ins Berliner Radialsystem. ... Wie eine überreiche Frucht kurz vor dem Platzen erzittert es in intensiven Tremoli und murmelt: 'The resurrection of the wheat appears with pale visage out of its graves.'"Wer war der Musiker, nach dem das kurdische Kulturzentrum in Paris benannt ist, vor dem gestern Mittag ein mutmaßlicher Rechtsextremist drei Menschen erschossen hat? In der Türkei lässt der Name aufmerken, denn "Kaya war einer der bekanntesten und kommerziell erfolgreichsten Musiker der Türkei des 20. Jahrhunderts", erklärt Deniz Yücel in der. "Mit seinen Songs zwischen politischem Songwritertum, melancholischem Pop und Arabeskschnulzen begann Kaya seine Karriere in den Achtzigerjahren, in jener vomvom September 1980 geprägten Atmosphäre, als hunderttausende in den Foltergefängnissen der Junta verschwanden. ... Ende der Siebzigerjahre hatte er selbst einige Monate in Haft verbracht. Nun wurden Gefängnis, Folter und Hinrichtungen zu seinen wiederkehrenden Themen. Er sang über das Leid und, die von der Revolution geträumt, dafür einen hohen Preis gezahlt hatte und nun die Erfahrung machen musste, dass sich der Rest der Gesellschaft noch für sie interessierte. Ahmet Kaya wurde zum Sprachrohr dieser Generation, mehr noch: zu einer Art." Ein Best-of-Mix findet sich aufWeitere Artikel: Ljubiša Tošic spricht für denmit, der das Neujahrskonzert derdirigiert. Im-Kommentar erklärt Christiane Peitz, warum sieso liebt: "Weil darin der Himmel der Erde so nah ist." Nadine Lange vom langweilt sich beim Blick in dieund freut sich umso mehr, dassbei so gut wie allen Popkritik-Jahresbestenlisten richtig triumphiert. Thomas Stillbauer erinnert in den-Texten zu Weihnachtsszenen anunausstehlichen Dudelfunk-Klassiker "Driving Home for Christmas". In dergratuliert der Jazzpianistdem Saxofonistenzum 90. Geburtstag. Hier ein gemeinsamer Auftritt der beiden:Besprochen werden die Box "Divine Symmetry" mit Demo- und Sessionaufnahmen zu'71er-Album "Hunky Dory" (die Aufnahmen lassen "auf sympathische Weise ein bisschen die Luft aus dem Geniekult" um Bowie, schreibt Stephanie Grimm in der),neues Album "Foreverandevernomore" ( FR ) und das ukrainische Weihnachtskonzert des Tsp ).