Vor dem Hintergrund der Verhaftung Alexej Nawalnys in Russland kommt Hartmut Welscher inauf zu sprechen , den Chefdirigenten derund glühenden. "Der mächtigste und reichste russische Kulturschaffende ist gleichzeitig prominentester Angestellter der drittgrößten Stadt Deutschlands - das ist eigentlich eine ziemlich wilde und. Nur dass beide Seiten so tun, als existierte sie nicht." Entscheidende Funktionäre verweisen auf die Notwendigkeit des Dialogs, so Welscher. "Was Gergiev und die Verantwortlichen in München unter 'Dialog' verstehen, ist allerdings eher eineall dessen. Auf die Nachfrage, was denn genau damit gemeint sei und wie der Dialog von wem geführt werde, antwortet Intendant Müller: 'In allererster Linie denke ich an einen.' ... Auch Kulturreferent Biebl will den Dialog nur im Künstlerischen und zwischen Dirigent und Orchester verorten. ... Gergiev ist wie kaum ein anderer klassischer Musiker verstrickt in Machtpolitik. Das ist nicht verwerflich. Aber dass man in München gerade deshalb peinlich genau darauf bedacht ist, den Dialog allein auf die Kunst zu beziehen und alles andere auszuklammern, führt zu einem."Das neue-Album hält für-Kritiker Christian Schachinger, der im steten Homeoffice sehr unter den dünnen Wänden zu seinen Nachbarn zu leiden hat, einige Überraschungen parat: "Mitunter klingt die Gitarre von Martin Max Offenhuber. Ein anderes Mal quengelt sieherum wie sonst das Nachbarkind. Oft geht der Gitarrist mit seiner ziemlich höhenlastig eingestellten Klampfe als ein Thrash-Metal-Gitarrist in die Schremsen, der mit Kate Bush ein Duett gibt."Weiteres: Für die geht Stephanie Grimm mit der Weilheimer Indiebandeinmal das Alphabet durch. Sean Kitching führt fürdurch die Welt von. Albrecht Selge stiftet derweil imOrientierung im Werk von. Manuel Brug schreibt in dereinen Nachruf auf, die mehr als vierzig Jahre das Klassiklabel geleitet hat. Peter Kemper porträtiert für die, für ihn "Deutschlands bester Bluesgitarrist".Besprochen werden neue Alben von ZeitOnline ) und, Steven Spielbergs Tochter ( Tagesspiegel ). Wir hören rein: