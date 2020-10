Das, die noch nicht in der Pubertät sind, war lange Zeit auch in islamischen Staaten unüblich. Es hat sich erst mit demdurchgesetzt. In Deutschland wird es bisher akzeptiert, kritisiert in der, die auch im Verein "Terre des Femmes" unermüdlich gegen diese Praxis kämpft. Denn das Kopftuch bedeute "eine, die sich nicht mit dem Grundgesetz und den Grundsätzen einer offenen und freiheitlichen Gesellschaft verträgt: Konservative Muslime leben in der Vorstellung, dass Mann und Frau gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt seien. Dem Koran nach ist der Mann das überlegene Wesen. 'Männer stehen über den Frauen', heißt es in Sure 4, Vers 34. Dieder Frau, sagt der anerkannte Islamwissenschaftler Tilman Nagel, sei 'des Verhältnisses von Mann und Frau' im Islam. Das Kopftuch - also das Verbergen der weiblichen Reize vor Fremden durch Verhüllung in der Öffentlichkeit - ist so etwas wie das besitzanzeigende, der Trennung nach Geschlechtern." Dieveröffentlicht flankierend eine Umfrage: 71 Prozent der Deutschen lehnen ein Kopftuch für Mädchen unter 14 Jahren ab.Ebenfalls in deräußert, der für einen reformierten Islam eintritt, Zweifel am Sinn des neu gegründeten " im Bundesinnenministerium. So nützlich der Kampf gegen Diskriminierung, so sehr fürchte er, "dass die immer einseitigere Rede von den 'durch die Mehrheitsgesellschaft' diskriminierten Muslimenzieht: zwischen Nichtmuslimen und Muslimen, zwischen Mehrheit und Minderheit. Als stünden sie sich in Deutschland als feindliche Blöcke gegenüber. So ist es aber nicht. Das Beharren auf derunserer Gesellschaft nach Religionszugehörigkeit ist ein identitätspolitischer Irrtum, der dengefallen dürfte - seien sie nun Rechtspopulisten oder Vertreter des politischen Islams. Letztere treten auch deshalb so vehement als Anwälte einer benachteiligten Minderheit auf, um sich selbst gegen Kritik zu immunisieren. Zugleich betreiben sie Hetze gegen."