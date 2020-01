Caption

Nicolas Stemann hat aus dem Roman "Streik" der russisch-amerikanischen Hardcore-Kapitalistinein satirisches Musical gemacht. Jetzt protestieren mal die Bonzen, um sich nicht länger von den Armen und Versagern aussaugen zu lassen.-Kritikerin Daniele Muscionica vermisst zwar den letzten Mut in dieser Inszenierung, aber sie weiß zu schätzen, dass es endlich einegibt: "Überzeugend sind Stemanns Text und die Inszenierung immer dort, wo er die Satire, die er in Rands Vorlage auszumachen scheint,schaltet. Dann redet er nämlich von sich und von seinem Status als Künstler, der - nur in Zürich? - an den Gesetzen des Unternehmers gemessen wird. Er erörtert ironisch lokalpolitischen Gossip, er teiltaus, und er würzt nach mit dem Vorschlag: um die Qualität der Kunst zu steigern, die Anzahl der Besucher zu verringern. Oder sollte man gleich die Subventionen streichen? Schamlose Grotesken wie diese heben die Inszenierung auf eine Höhe, in der sie fliegt." In der bleibt Andreas Klaeuis Begeisterung verhalten: "Natürlich hat der Abend viele phänomenale Momente. Wie den, als die Entrepreneurs das 'Solidaritätslied' für ihre Zwecke umwidmen: '… nicht vergessen: die Individualität!' Aber insgesamt hinterlässt er doch den Eindruck einer gewissen Ratlosigkeit. Die Ratlosigkeit des Künstlers vor dem."Im Dresdner Kabarettist eine Veranstaltung von einer Gruppe Rechtsextremer gestört worden, und es haben sich Szenen abgespielt, die an den Film "Cabaret" erinnern - es wurdeund unter anderem nach einem Schauspieler ein Bierglas geworfen, berichtet Stefan Locke in der: "Für das Kabarett ist der Vorfall nicht nur eine Zäsur, sondern auch Folge einer Entwicklung, die Künstler auf vielen Bühnen schon seit einigen Jahren spüren: Politische Konflikte werden in die Säle hineingebracht, und es wird versucht, sie dort auch auszutragen."Weiteres: Jürgen Berger kommt noch einmal aufverunglückte Berliner Inszenierung vonStück "In Stanniolpapier" zu sprechen, die nicht mehr Uraufführung genannt werden darf, weil Hartmann mehr als zwei Drittel des Textes strich. Was Berger sich fragt: "Warum sollte man einem Text, von dem man nichts hält, die Seele aus dem Leib streichen?"Besprochen werdenRequiem für den arbeitenden Menschen "After Work" am Bochumer Schauspielhaus ( taz ),Inszenierung von Erich Maria Remarques "Im Westen nichts Neues" am Staatsschauspiel Dresden ( taz ), das Tanzstück "Long Time No See!" in Darmstadt ( FR ) und"Törless" am Kleinen Theater ( Berliner Zeitung ).