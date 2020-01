Szene aus Jessica Hausners "Little Joe"





InFilm "Little Joe" kommt der Horror aus einer Pflanze, deren süße Düftevermitteln. Dazu hat ein Team um die Pflanzenzüchterin Alice das Hormon isoliert, das nach der Geburt die Mutter-Säuglings-Bindung festigt. Die Pflanze war eigentlich als Antidepressivum gedacht, aber es kommt natürlich ganz anders. Auf zeigte sich Till Kadritzke, der den Film in Cannes gesehen hatte, angemessen beeindruckt, denn "Little Joe" geht ", der sein Publikum autoritär zur Unsicherheit verdammt. ... Wie die besten Horror- und Science-Fiction-Filmen fragt er nicht nach dem Menschlichen im Monster, sondern nach dem Monströsen im Menschen. Schon wird der Film in Cannes alsmissverstanden, aber entscheidend ist nicht die Manipulation, sondern die Beschaffenheit des Manipulierten. Es geht um Veränderungen, und wie man mit ihnen zu Rande kommt, um Gefühle und Wünsche, die sich immer nur vermittelt äußern, sich an Objekte haften, und schon steht ihre Beschaffenheit in Frage."Neben seinen fantastischen Farben zeichnet sich "Little Joe" auch durch die minimalistische Musik des japanischenaus. "Hausner hörte sein Album 'Watermill', als sie ihr Storyboard für den Film erarbeitete", erzählt Maria Wiesner in der. "Die Avantgarde-Musik beeinflusste den Rhythmus des Films. Ito beschrieb 1972 während einer Ballettaufführung von 'Watermill' in New York, dass seine Musik auch aus '' bestehe, also aus vier bis fünf Noten, die die Musiker 'nur in ihrem Kopf abspielten'. Das funktioniert auch im Film, man erwartet die Musik fast schon, bevor sie über die Szene hereinbricht und mitUnheil kündet, das doch nie zu sehen ist." In der unterhält sich Thomas Abeltshauser mit Hausner über ihren Film.