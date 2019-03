Giovanni Bellini: Madonna mit Kind. © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Jörg P. Anders.

Marie Guillemine BenoistPortrait de Madeleine© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Gérard Blot

Rüdiger Schaper kann imgut verstehen , dassin Zeiten eines hochpolitisierten Theaters und einer eher journalistischen Kunst als reine Wohltat empfunden wird, etwa in der Berliner Ausstellung "Mantegna und Bellini" . Er warnt jedoch vor Missverständnissen: "Es gibt wieder - wenn sie denn je abhandengekommen war - eine, das in der zeitgenössisch-installativen Kunst kaum Platz hat. Die Renaissance feiert den, zelebriert die Intimität der Körper, betont Intelligenz und Autonomie. Die Kirchenmotive wandern in die Mythologie. Und es zählt strahlend sichtbar der Einzelne, nicht der Schwarm. Nur: Wie oft haben diese Maler das Schreckliche dargestellt, diezum Beispiel. An ihrer Geschichte, ihremist nichts Schönes. Und wurde sie nicht auch deshalb so oft gemalt, weil Künstler wie Betrachter sich an ihrem Anblick erregen können? OderDoge Francesco Venier: todkrank der alte Mann, im Hintergrund stehen venezianische Besitztümer in Flammen, es herrscht Krieg."In der Ausstellung "Wien 1900" im Museum Leopold bekommt-Kritiker Stefan Trinks den Aufbruch der(Sigmund Freud, Adolf Loos, Arnold Schönberg) noch einmal in allen Facetten vor Augen geführt: "Der vielleicht wichtigste Erfolg dieses Rekonstruktionsversuchs einer Welt um 1900 durch den Kurator Hans-Peter Wipplinger ist die Aufhebung der artifiziellen Trennung zwischen angewandter. Ohnehin erscheint diese nirgends falscher als in Wien,und Philosophen wie Wittgenstein, dessen Industriellen-Vater auch schon über die Hälfte des Wiener Sezessionsgebäudes finanziert hatte, Häuserentwarfen. So wird man in der Schau bereits von einem mit tiefrotem Stoff ausgekleideten 'Makart-Saal' empfangen, in dem die teils großformatigen Bilder bewusst tief hängen, um einen Alice-in-Wonderland-Effekt hervorzurufen."Weiteres: Der meldet mit, dass das Musée d'Orsay für seine neue Schau die Bilder vonundumbenannt hat, und zwar nach den, deren Namen sie recherchiert haben. Aus Marie-Guillemine Benoists "Portrait d'une Négresse" wurde das "Portrait de Madeleine" und Manets "Olympia" heißt jetzt "Laure". Besprochen werden die Schau "Teatro" des Wiener Konzeptkünstlersin der Kunsthalle Wien Standard ), die Ausstellung "Natur als Kunst" über Landschaft im 19. Jahrhundert in Malerei und Fotografie im Lenbachhaus in München ( SZ ), die Michael-Jackson-Schau in der Bundeskunsthalle in Bonn ( Standard ) eine Schau des Video-Künstlers Cyprien Gaillard im Museum Tinguely in Basel ().