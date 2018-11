Die somalisch-britische Psychotherapeutin Leyla Hussein (Bild X-Verleih)

Sprache als Ballast: "In My Room" von Ulrich Köhler

In ihrem Dokumentarfilm "#FemalePleasures" befasst sichmit der. Der Film wird zwar immer dann schwach, wenn er zum Pathos greift, erklärt Juliane Liebert in der. Aber es finden sich auch sehr erhellende Momente darin: Etwa wenn die indische Aktivistin Vithika Yadav "sagt: 'ist einer derder Welt.' Und tatsächlich ist Religion (...) eines der mächtigsten Werkzeuge, um Frauen kleinzuhalten. Sicher sind die Zustände im hinduistischen Kastenwesen, die massenhafte Verstümmelung von Mädchen (nicht nur) in Afrika und die Widerstände, gegen diesich aus der Parallelwelt des orthodoxen Judentums in New York befreien musste , nicht in jeder Hinsicht miteinander vergleichbar. Aber Religion spielt überall eine Rolle."-Kritiker Daniel Kothenschulte freut sich: Derkehrt auf die Leinwand zurück - als Beleg dienen"Aufbruch zum Mond" über die erste Mondlandung in den Sechzigern (mehr dazu hier , außerdem auf ZeitOnline , im Standard und in der Berliner Zeitung ) und"In My Room" über einen Mann, der sich mit einem Mal als letzter Mensch auf Erden wähnen muss. Köhler hat mit diesem Film über eine "verspätete Menschwerdung" gewissermaßen "gleichgedreht", so Kothenschulte: "Eine Viertelstunde lang präsentiert er einen geistreichen Dialogfilm; dann einen imponierenden stummen Mittelteil, schließlich ein absurdes Beziehungsdrama, bei dem die Sprache bereits zumgeworden ist. Was diese so unterschiedlichen Filme gemeinsam haben, ist ihre Absage an die romantischen Versprechen des Abenteurertums. Das Eroberungspathos des Kalten Krieges fand in der Raumfahrt seine Umkehr ins scheinbar unschuldige Entdeckertum. Nun ist beides zurück, eine bemannte Mars-Mission scheint möglich - und zugleich alsvor ökologischen und politischen Krisen. Kein Wunder, dass sich auch der nachdenkliche Science-Fiction-Film zurückmeldet."Auch-Kritikerin Katja Nicodemus fand "In my room" sehr beeindruckend : "Dievon Ulrich Köhlers Experiment findet sich in jedem Bild des Kameramanns. Nie weiß das Objektiv mehr als wir. Die Kamera wertet nicht, drängt sich nicht auf - eher gibt sie den Figuren einen Rahmen, den sie in jeder Szene neu betreten, mit Spannung erfüllen können. ... So aberwitzig Köhlers apokalyptische Setzung ist, so genau behält er die Grundlagen seiner filmischen Versuchsanordnung im Blick. Womöglich ist die- hier in einer linksbürgerlichen Familie im Landkreis Lippe - tatsächlichals alle Freiheit, die aus dem Verschwinden der Menschheit erwächst." Für denhat sich Christiane Peitz mit Köhler über seinen Film unterhalten Weiteres: Sehr zufrieden blickt -Kritiker Dominik Kamalzadeh auf die ersteunterzurück: "Man hatte von Beginn an das Gefühl, dass ein neuer Ton eingezogen war: gelassen, verbindlich und... Sangiorgi hat das größte heimische Filmfestival nur wenig umgestaltet. Die Filmauswahl war umsichtig und fühlte sich nie unsicher an. Wer sich einen Überblick überverschaffen will, ist auf der Viennale nach wie vor hervorragend bedient." Für denhat Silvia Hallensleben mit Sangiorgi gesprochen Besprochen werdenundDokumentarfilm "Back to the Fatherland" über junge Israelis in Österreich und Deutschland ( FR taz ),"Le Livre d'image" ( Standard , mehr dazu hier ),umstrittener Dokumentarfilm "Lord of the Toys" über die Clique rund um Youtuber, die sich durch unbekümmerten Gebrauch von Nazi-Jargon auszeichnet ( Zeit ), von Arte online gestellte Krimi-Miniserie "Ad Vitam" ( FR FAZ ) und die imspielenden-Serie "Beat" ().