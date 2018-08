Szene aus Rossinis "L'italiana in Algeri" 2018. Foto: © Salzburger Festspiele / Monika Rittershaus





Staunend sieht-Kritiker Michael Stallknecht zu, wie"nur von Schaum bedeckt"auf die Bühne gefahren wird, einergleich. Und das ist nicht das einzige Ereignis inOper "L'italiana in Algeri". Die Sänger, die Regisseure Moshe Leiser und Patrice Caurier, Dirigent Jean-Christophe Spinosi, alle geben ihr Bestes in dieser Salzburger Inszenierung: "Wo sonst Sänger und Regisseure sich bei Rossini gern auf Stereotype beschränken, da begibt sich hier das gesamte Team auf die Suche nach dender Figuren. Rossini erscheint seinem Vorbild Mozart nahe, bei dem das Begehren ebenfalls die zentrale Antriebskraft ist. Der Abend ist fraglos eine, wie sie bei derartigen Direkttransfers in die Gegenwart in der Oper nicht immer gelingt. Die Debatte über 'Me Too' hallt in ihm ebenso nach wie die über den Zusammenstoß von Kulturen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen. Doch Leiser und Caurier kommen dabei ohne Zeigefinger aus, weilalle gleichermaßen machtlos - und gleichermaßen lächerlich sind." Amüsiertes Lob auch von Stefan Ender im Standard Sehr klug hat sich die Ruhrtriennale-Intendantinim Streit um die Israel-Boykottbewegung BDS nicht verhalten, aber immerhin steht sie für einen ernsthaften Diskurs. Die Politiker, allen voran NRW-Ministerpräsident(CDU), haben sich dagegen mit politikertypischer Feigheit aus der Situation gezogen, findet Stefan Keim in der: "Dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nun die Ruhrtriennale, weil eine dort nicht mehr auftretende Band mit einer Israel-Boykottbewegung sympathisiert, ist ein bedenkliches Zeichen für den demokratischen Diskurs. Es genügt die Andeutung, irgendwo könne radikales Denken im Spiel sein, und schon springt der Landesvater in Deckung. Um bloß nichtzu bekommen, wenn es irgendwo spritzen sollte."Außerdem: Zuviel Technik underlebt Bernd Noack an deutschen Theatern, klagt er in der. Es geht ihm dabei "um die erkenn- und erspürbare Aufregung, die ein unbequemes Wort hinterlässt".Besprochen werdenAdaption von David Grossmans Roman "Kommt ein Pferd in die Bar" bei den Salzburger Festspielen ( nachtkritik Standard ) sowie "Do's & Don'ts - eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt" mitbeim Sommerfestival Kampnagel in Hamburg ( nachtkritik ).