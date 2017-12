Einen echten Coup hat die Dresdner Semperoper hingelegt mitOper "Die Tote Stadt", freut sich Joachim Lange in der. Hauptfigur ist Paul, der um seine tote Geliebte trauert und sich in dieser Trauer verliert: Regisseur "hat die Geschichte in Dresden in all ihrer Unklarheit klar und stringent erzählt. Als ein Problem von Paul. Die, wie er die aufbewahrte Erinnerung an Marie selbst nennt, ist ein heruntergekommener, riesig hoher Saal. Mit spießiger Stehlampe, ebensolchem Sessel, Matratze und dem verhängtem Porträt Maries. Und, die er wie eine Reliquie aufbewahrt. Die vergrößert sich irgendwann so ins Alptraumhafte, dass die (wie es hieß)die ganze Bühne einspinnen. Paul wird außerdem immer wieder von lauter gespensterhaften Zombies mit blonden langen Haaren heimgesucht. Dazu ein Spuk der Schatten an der Wand: Da laufen die verlockendenwie die gespenstisch weißen Schatten der Prozession. Das ist fabelhaft, atmosphärisch."Ist das Tanz, Performance oder eine Installation? Martina Meister hat sich für diezuerster Ausstellung "Choreografische Objekte" in Larry Gagosians edler Galerie in Le Bourget durchgeschlagen, die man eigentlich am besten mit dem Privatjet ansteuert, aber von Paris aus auch mit dem Nahverkehrszug erreichen kann. Und sie ist überwältigt : "Im großen, lichten Raum stehen, die meist synchron, oft aber auch kontrapunktisch oder ganz eigenständigbewegen. Die Sequenz dauert 28 Minuten, und sie hat etwas Magisches, weil der Betrachter sich derder Bewegung und der Bilder nicht entziehen kann. Tatsächlich bekommen die Roboter menschliche Züge, wenn sie wie in winzigen Variationen den Stoff zum Flattern, Fliegen, Wehen bringen. Manchmal reißt er durch die Luft, ein anderes Mal legt er sich sanft nieder. Und kaum jemand wird sich der Tonspur entziehen können, die die Bewegung begleitet, wenn sich das maschinelle Geräusch der Roboter mit derverbindet."Weiteres: Reuevoll hat Zürich den dreizehn Jahre zuvor hinausgeworfenenfür seine Satire "Mir nämeds uf öis" bejubelt, erzählt Egbert Tholl in der. Tholl selbst hat vor allem dergefallen, der aus dem Orchestergraben aufsteigt: "Ein dickes Viech, das mit einem Auge zwinkert. Dieses Viech ist die Zukunft." In der stellt Bernd Noack den jungen österreichische Dramatikervor, dessen Stück "paradies spielen" gerade in Mannheim uraufgeführt wurde.Besprochen werden' Inszenierung von Verdis "Falstaff" in Antwerpen ( Standard ),"Il trittico" im Münchner Nationaltheater (laut Reinhard Brembeck in dereine echte Klamotte, jedoch von dem "sensationellen Duo" Kirill Petrenko und Wolfgang Koch geadelt, nmz NZZ ), Johan Simons Inszenierung von"Radetzkymarsch" am Wiener Burgtheater ( taz ), Christian Weises Revue "Alles Schwindel" im Gorki Theater () undChoreografie "Volk unter Verdacht" im Berliner Radialsystem ( Tagesspiegel ).