Auchentkommt in seiner Stuttgarter "Medea"-Inszenierung dem Mythos nicht, meint Marco Frei in der, doch mit welch bösem Sarkasmus er eine Gesellschaft zeigt, die für eine unangepasste Frau keinen Platz lässt, das hat Frei beeindruckt : "Dabei entwickelt die Produktion vor allem dort eine starke Sogwirkung, wo Humor sekundenschnellumschlägt: besonders krass in der dritten Szene des zweiten Aktes. Neris, die Dienerin von Medea, reisst wiederholt eine Tür auf, um ihre Herrin vor dem König Kreon zu warnen. '', fleht sie unaufhörlich. Noch schmunzelt man über diesen Regieeinfall, bis zusehends klar wird, was hinter der Tür mit der Dienerin geschieht. Sie wird vergewaltigt von einem Mob, dargestellt von dem - einmal mehr großartigen - Stuttgarter Staatsopernchor. Währenddessen bittet Medea den König um Gnade, damit sie vor ihrer Verbannung noch einmal ihre Kinder sehen kann. ', o Herr, vor Ihnen liegen', so ihre Worte - und prompt wird sie von Kreon zum Oralverkehr gezwungen."Als Tirumph feiert feiert Joseph Hanimann in derPariser Stück "Tous des oiseaux", eine Art, bei dem allerdings die Abwehrflugzeuge der israelischen Armee über die Köpfe hinwegkreisen: "Diese Stofffülle hat Mouawad frei von Tabus und Verbrüderungsromantik auf der Bühne unter Hochspannung gesetzt. Inmitten von vor und zurück fahrenden Wänden oszillieren die Szenen zwischen. Die Bühne arbeitet mit der Filmtechnik der weichen Blende. Der Bibliothekstisch wird Esstisch, Operationstisch, Krankenbett. Verletzte und Tote stehen wieder auf und bleiben in der Folgeszene als Zeugen präsent." In erklärt Mouawad dazu: "Dieist im Stück das Deutsche."Weiteres: In der berichtet Elena Philipp von einer Diskussionsrunde mit Berlins Intendanten über Gegenwart und Zukunft des Ensembletheaters. In der berichtet Daphne Weber, dass die früheren Volksbühnenbesetzer draußen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz Brechts "Maßnahme" als Statement gegen die Gentrifizierung aufführten.Besprochen werdenaktualisierte Fassung von"Lulu" an der Wiener Staatsoper (),Stück "Erleichterung" am Landestheater Niederösterreich ( Standard "Das Ministerium der verlorenen Züge" in Frankfurt ( FR ), Jürgen Kruses Inszenierung von Albert Camus' "Missverständnis" am Deutschen Theater in berlin ( Nachtkritik ),undin Jean Ge­nets "Zo­fen" am Deut­schen Thea­ter Ber­lin () undInszenierung des Shtetls-Musicals "Anatevka" an der Komischen Oper Berlin (bei dem es Kosky laut Clemens Haustein in deretwas zu gut mit Stück und Publikum meint).