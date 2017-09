Die National Gallery in London zeigt in einer großen Schau die Sammlung des schottischen Schiffsmagnaten William Burrell, und-Kritiker Jonathan Jones erlebt den Impressionistendarin ganz neu, und zwar als: "Kunstkritiker haben über Degas stets gesprochen, als wäre er geschlechtslos. Degas, der von sich selbst sagte, er lebe enthaltsam, und laut seinem Zeitgenossen Manet 'unfähig war, eine Frau zu lieben', wurde in seiner, dass wir seine Darstellungen von Balletttänzerinnen als etwas rein Künstlerisches sehen. Das müssen wir überdenken. Wo lag für Degas der Unterschied zwischen dem Besuch einer Ballettprobe und dem Besuch eines Bordells? In beiden Fällen beobachtete er nur, allerdings war sein Blick nie der eines unschuldigen Beobachters gewesen... Es gibt nichts Ängstliches oder Unterdrücktes in seiner Kunst, dafür etwas Mystisches oder Transzendentes. Degas destilliert so viel in die, dass es zugleich erotisch und erhaben wird, eine Art religiöser Verzückung."In der nimmt Ingo Arend die Istanbul Biennale und ihre Kuratoren gegen den Vorwurf in Schutz, in Erdogans Türkei. Klar, so politisch wie in den 1990er Jahren werde die Kunst in der Türkei nicht mehr werden, meint er, aber sie versuche immerhin noch die: "Erst im Februar hatte Erdoğan in einer Rede angekündigt, dass man in der Kultur noch am wenigsten erreicht habe. Insofern war die, mit der am Bosporus ein Programm abgespult wurde, das der Berliner Art Week in nichts nachstand, weniger ein Signal zur Entwarnung. Kunst hat hier eher die Funktion, die Biennale-Direktorin Bige Örer auf der Eröffnung im Garten der alten französischen Botschaft mit den Worten beschrieb: 'Einfach mal durchatmen'."Gabriele Detterer freut sich in derüber die britische Studie "Creative Health", die herausgefunden hat, dass Kunst undsich positiv auf die Gesundheit der Menschen ausüben. Sollten vielleicht Museumsbesuche ärztlich verschrieben werden?, fragt sich Detterer, warnt aber vor Nebenwirkungen: "Doch leider ist es in der Kunstwelt so, dass oft gerade effekthascherischer Brutalo-Kunst die Aufmerksamkeit des Publikums gilt. Müsste man also letztlich nicht vielmehr all diejenigen Kunstbetrachter in die Therapie schicken, die Werke wie die 'Mühle des Blutes' oder 'Real Nazis' gut finden? Und mit ihnen nicht am besten gleich auch die Künstler selber?"Besprochen wird die-Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie , die erstmals in Deutschland sein berühmtes Altar-Diptychon zeigt ().