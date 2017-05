In einem auf dokumentierten Vortrag ärgert sich der Filmemacherüber die mangelnde technische Kompetenz im Zusammenhang der-Debatte. Viel verspricht er sich zum Beispiel von neuen, günstigen Filmscannern, die angesichts verfallender Kopien entsprechenden Zeitdrucks eine Lösung bieten könnten, um binnen kurzer Zeit möglichst viele Filme in einem ersten, rasanten Medientransfer zu retten. Dafür aber müssten sich die: "Die eigentliche Sichtung und Klassifizierung (...) könnte dannan die Spezialisten unter den Filmhistorikern weitergegeben und auf verschiedene Teams an unterschiedlichen Orten verteilt werden. Dieser Vorschlag würde die Rettung des Filmerbes mit der Schaffung eines breiten Zugangs eröffnen, einemzu mit öffentlichen Mitteln produziertem Wissen, wie er von der UNESCO schon länger gefordert wird. Die Sicherung und Restaurierung würde sich in dieser ersten Phase auf akut vom Zerfall bedrohte Filme beschränken. Um ein effektives Gemeinschaftsprojekt zur Rettung des Filmerbes zu schaffen, muss die monopolartige Vorherrschaft desder Filmarchive aufgegeben werden."Bislang zierte sich Hollywood noch etwas vor dem Einsatz vonfür die Stoffentwicklung, erfahren wir aus einem Hintergrundbericht von Felix Simon für die. Doch das ändert sich gerade: Datenanalysten können nämlich inzwischen anhand von- und-Auswertungen dieeines Stoffs vorab zu berechnen. Das hat Folgen: "Je früher abschätzbar ist, welche Filme zünden und welche vermutlich als Rohrkrepierer enden werden, desto eher kann man die sicheren Gewinneroder denjenigen Filmen unter die Arme greifen, die noch etwas Anschubhilfe benötigen. Zweifelsohne ist natürlich auch das Gegenteil möglich. Im Falle des 2015 erschienen Hackerdramas 'Blackhat' strich Legendary Entertainment kurzerhand das Marketingbudget zusammen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Film einsein würde."Weiteres: Helmut Merker verweist in der taz auf das heute in Berlin beginnende Symposium "Das-Imperium 1933 bis 1945". Daniel Kothenschulte berichtet in dervom Trickfilmfestival in Stuttgart, womit einer Retrospektive geehrt wurde ( hier dazu ein Interview mit Bozzettoo in den). Auf berichtet Sven Safarow vom Wiesbadener goEast-Filmfestival, wo Produzentenlegendeaus dem Nähkästchen plauderte. Fabian Tietke empfiehlt in dereine Berliner Reihe mit Filmen, die Nazi-Deutschland einst für dasproduzieren ließ. Für die besucht Philipp Bovermann die Münchner Tricktechnik-Firma, deren Dienste auch für die Marvel-Superheldenfilme in Anspruch genommen werden.Besprochen werdenKomödie "Ein Tag wie kein anderer" ( taz ),"20th Century Women" ( NZZ ), der neue Godzilla-Film "Shin Gojira" von),"King Arthur"-Actionfilm ( Standard ), die neue-Serie "The Handmaiden's Tale" ( Tagesanzeiger ) und' "Das Ende ist erst der Anfang" ().