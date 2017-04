Die beidenin Frankreich, die Sozialisten einerseits und die bürgerlichen Rechten andererseits, sind durch die erste Runde der Präsidentschaftswahlen nahezu ausgeknockt, ein Zeichen für eine grundsätzliche meint der Politologein: "Mit der Niederlage dieser beiden Parteien ist der strukturierende Gegensatzin Frage gestellt. Ersetzt wird er durch den neuen Gegensatz: Anpassung an dieversus Rückzug ins Nationale. Von den vier Kandidaten, die die erste Wahlrunde anführten, hoffte nur noch der Kandidat der Republikaner,, den Links/Rechts-Gegensatz aufrechterhalten zu können. Die drei anderen bezogen sich bereits auf den neuen Gegensatz.hatte sich bereits entschieden, sich 'ans Volk', und nicht mehr an die Linke zu wenden und weigert sich nun, sich in der zweiten Runde für Emmanuel Macron auszusprechen."In der Schaubühne wurde über diediskutiert. Anwesend war unter anderem. Annika Glunz berichtet in der: "Chaotisch wurde es, alseingriff und sich das Mikro der Moderatorin schnappte, um mit Cohn-Bendit eine hitzige Debatte zu beginnen. Der hatte den französischen Autorkritisiert, der meint, es sei auch jetzt noch besser, nicht zu wählen. Ostermeier, der Eribons 'Rückkehr nach Reims' gerade inszeniert, inspirierte das zu einem Anti-Macron-Monolog. Der war, dass die Moderatoren ihm irgendwann das, um zu den Publikumsfragen übergehen zu können."Vielein der Türkei und im Westen, auch solche, die nicht religiös waren, haben denmit Wohlwollen betrachtet, jetzt stehen sie dafür in der Kritik. Aber das ist nicht fair, meintin der: "Es stimmt zwar: Es gab etliche, besonders bei den Kemalisten und Ultrasäkularisten, die kategorisch diebestritten, wobei sie oft die demokratische Basis ignorierten, die seine Partei repräsentierte. Für andere aber, zu denen auch ich zählte, war diese scharfe Ablehnung fragwürdig. Jeder ehrliche Intellektuelle musste damals dergeben. Jeder schrieb sozusagen einen Scheck über eine unterschiedliche Summe an moralischer Investition. Und als Erdogan begann, seine Haltung zu ändern, scherte jeder einzelne Intellektuelle irgendwann aus und definierte für sich jeweils das Ereignis, das ihn sagen ließ: Genug, jetzt hat er den."