Mary Ruefledt. Marie Luise KnottManchmal begegnet man einem Text, bei dem man eine seltsame Art vonverspürt. "Kuss der Sonne" hat alles, was es dazu brauchen könnte: ein Liebesgedicht, ein Gedicht über die Kraft der Sprache und der Bilder, ein Gedicht über den Tod, über Sehnsucht, Trauer, Verlust und über die Kraft der Imagination.Doch zuallererst ist "Kuss der Sonne" ein Kassiber. Einezwischen Liebenden, an der wir als Leser teilhaben dürfen. Anlass des Gedichtes scheint die Verzweiflung darüber, dass mit dem Ende der Welt möglicherweise nicht nur das Zungenreden und die Poesie vergehen, sondern auch die Liebe -- und das ist der eigentliche Skandal, glaubt man dem Gedicht. Dabei hieß es im Hohelied so verheißungsvoll: "Aber die." Wo die biblische Eva den Apfel der Erkenntnis vom Baum pflückte und sich damit für das irdische Leben und die Sterblichkeit entschied, will Mary Ruefles Eva ein neues Zeichen setzen und mit der Orange nach dem Ende der Welt die Unsterblichkeit der Liebe beschwören.Das mit der Auferstehung ist bekanntlich mit dem Verstand nicht zu begreifen. Mary Ruefle nun rückt dem Mythos mit einem konkreten Bild zu Leibe, statt "resurrected" (auferstanden) verwendet sie das Wort "reconstituted", um auszudrücken, dass wir, wie jedes Konzentrat, am jüngsten Tage aus der Asche in Fleisch und Blut "rückverwandelt" werden.Der Wunsch, sich mit dem geliebten Wesen im Jenseits zu verabreden, ist so alt wie die Liebe selbst. Elizabeth Barrett Browning dichtete noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts: "Und wenn Gott es gibt, will ich dich besser lieben nach dem Tod." (Ü: Rainer Maria Rilke) In "Kuss der Sonne" aber gibt es keinen Gott. Dafür eine Hoffnung. Und weil diese Hoffnung so fraglich und fragil ist in diesen säkularen Zeiten, ähneln die Verse einem Stammeln. Wieder und wieder setzt Ruefle neu an, und durch diesesund vor allem durch die Hin und Hers zwischen den Zeiten ("dann dort" .../ ... "von heute aus") bekommt das Jenseits plötzlich fast eine Wirklichkeit.Mary Ruefle, die 1952 geboren, heute in Vermont lebt und meist in freien Versen schreibt, ist in ihrer Kindheit vielfach umgezogen. Lesen und Schreiben muss ihr ein Hort gewesen sein. Lesen, hat sie einmal gesagt, sei eine großartige Verlängerung der Zeit, die Möglichkeit, in einer einzigen Lebensspanne tausendundein Leben zu leben. 1982 erschien ihr erster von mittlerweile an die 20 Gedichtbänden. Das Gedicht "Kiss of the Sun" erschien erstmals 2007 in dem Band "Indeed I Was Pleased With the World".Gedichte entstehen aus Residuen der Angst, des Schmerzes, aus Erinnerungen, aus Momenten des Glücks; wir alle sind sterblich, doch was eigentlich eine Binsenwahrheit ist, ist im Tatsächlichen, wenn es um den Gedanken angeht, ein Schock. Durch die Bewegungen der Sprache geraten auch wir Leser in Bewegung, haben Teil an Schock, Hoffnung und an der Sonnenglut der Liebe.So komplex Ruefles Dichtung, viele ihrer Titel wirken fast alltäglich: "Vollmond", "Die Geschichte des Schlachters", "Kleine Fragen", "Rinder", "Wenn Erwachsene reden", "Schlaflied" oder "Nach einem Regenschauer". Berühmt wurde die Autorin nicht zuletzt durch ihre Erasure-Gedichte ("Little White Shadows") eine Praxis, bei der sie Texte in (fremden) Büchern schwärzt oder, sodass nur noch einzelne Worte oder Phrasen auf einer Seite erhalten bleiben. Diese meditative Praxis ist Teil ihrer Poetik. Auf einem geschwärzten Blatt mit dem Titel "Poetry", das imabgedruckt war, findet sich das lose Gewebe: "" Poesie, die Stimme aus dem eigenen Innern, erzählt von dem Vorhandensein eines diesseitigen Jenseits im Jetztzeit-Getümmel.**********