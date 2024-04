Axel Brüggemann, dem schon in der Vergangenheit einige wertvolle Recherchen zu verdanken waren, setzt sein neues Online-Magazin BackstageClassical mit einer neuen Recherche auf die Karte: Bei den Hamburger Salons des insbesondere in den Achtzigern berühmten Pianistenheben- wiesamtgemeinsam das Glas. Fotos davon teilt Frantz freimütig auf Social Media, Brüggemann hat genau hingesehen, wer da mit wem im Zeichen von Kunst und Kultur am Klönen und Netzwerken ist. "Was viele der Anwesenden verbindet ist ihreundund ihre Kritik an der aktuellen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Ist dasder deutschen Bürgerlichkeit? ... Zwischen Rechtspopulistund Linkspopulistinsitzt." Der Großneffe Otto Bismarcks "war Gast beim Geheimteffen zur 'Remigration' in Potsdam mit dem rechtsradikalen Zahnarzt Gernot Mörig in der Villa Adlon und steht damit der Identitären Bewegung nahe." In der Mitte des Bildes sitzt Kulturmanager, dessen "Netzwerk heute Wirtschaftsführer und AfD-Bundestagsabgeordnete vereint. ... Inzwischen hat er sich ganz für eineentschieden. 2021 nahm er die russische Staatsbürgerschaft an und leitet heute das Konzerthaus in Putins Ferienressort Sotschi."Weitere Artikel: Die Ästhetik desfeiert in jüngsten Jahren ein erstaunliches Comeback, beobachtet Ljubiša Tošić im, so dass ihm scheint: "In spirituell angehauchten Jazz verschmelzen Sinn- und Gottsuche abseits der etablierten Weltreligionen mit der Absicht, die eigene Identität auch durch Entdeckungzu finden." Corina Kolbe porträtiert in derdas. Jean-Martin Büttner geht in derder auch über 30 Jahre nach seinem Tod anhaltenden Faszinationskraft vonnach. Nicholas Potter stimmt in derauf die Deutschlandtour der Berliner Punkbandein.-Fans feiern ihren Star als "Business-Genie", berichtet Mathis Raabe in der. Fürporträtiert Tobias Lentzler den Entertainer, der einst die "Hamburger Schule" gegründet hat, und sich nun nach neun Jahren Albumpause mit "Milieu" zurückmeldet.Besprochen werden das neue Album von("jenseits von jedem und radikal eigensinnig", schwärmt Benjamin Moldenhauer im), ein Konzert desunterin Frankfurt ( FR ), Konzerte desin Berlin (SZ) und das neue Album "Ghosted II" des Experimenta-Triosund(tazlerin Luise Wolf gibt sich der "" darauf hin).