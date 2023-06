In dersetzt Michael Pilz zuran, dasmit ihrem hinreißenden Lächeln unvergesslich machte und das die Popkritikerin Kerstin Grether so definierte: "Die Groupies kriegen den, die Ehefrauen den Sportwagen., die im Grunde ihres Wesens selbst eine Künstlerseele hat und deshalb die Spiegelung sucht." Groupies sind eigentlich nicht die Beute, wie Pilz betont: "Die Frauen gingen zu den Männern, weil sie wussten, was sie wollten.. Sie wurden Sängerinnen, Rollenmodelle und Rebellinnen. Sie entkamen ihrer eigenen behüteten, bürgerlichen Existenz, aus der heraus dersie heute verdammt, und sie befreiten sich davon auf ihre Weise. Man kann sie dafür bedauern und, wenn man es nötig hat, verachten. Nur der Wahrheitsfindung im Fall Rammstein dient es ganz und gar nicht. Nach allem, was man über die Frauen, die sich als Betroffene dazu äußern weiß oder zu wissen glaubt, ist ihnen alles andere widerfahren als die."Als den besten Geschichtenerzähler der Countrymusik feiert Hubert Wetzel in derden amerikanischen Musiker, der auf seinem Album "Weathervanes" so elegant und poetisch vom Alltag in den USA singe, von Schusswaffen an den Schulen, Drogen, Rassimus und einem Süden, dessen Schönheit einen trotzdem umhaut: "Das Wichtigste für ihn sei, die Wahrheit in Texte zu fassen, sagt Isbell. Und was ist Country-Musik?. Wer also etwas über den Zustand Amerikas wissen will, kann Jason Isbell hören. Zum Beispiel das Lied 'King of Oklahoma'. Isbell singt darin über einen jungen Mann, der bei der Arbeit von der Leiter fällt. Sein Arzt verschreibt ihm Schmerztabletten, er wird süchtig, seine Frau wirft ihn raus, sein ganzes Leben geht den Bach runter, am Ende ist er ein Junkie, der auf Baustellen Kupferrohre klaut, um sich Pillen kaufen zu können."Weiteres: Eva Lapiro erzählt in derdie Geschichte des Glastonbury-Festivals, das sich von einer Hippie-Party auf dem Acker zu einer festen Größe der britischen Pop-Industrie gewandelt hat. In der SZ resümiert mit großer Begeisterung das Leipziger Bachfest . Georg Rudiger verabschiedet imals künstlerischen Leiter der Popakademie Mannheim Besprochen werden das Debütalbum der britischen Band FR ),neues Album "Turtle Roll" (so versponnen und eklektizistisch wie ein Sommer-Mixtrape, freut sich taz -Kritikerin Stephanie Grimm) sowie neue Alben vonund Standard ).