Die Institution der Ehe produziert die "Ungleichheit und Unterrepräsentation von Frauen in vielen Sphären der Macht", sagt die Autorin Emilia Roig, die in ihrem aktuellen Buch die Ehe ganz abschaffen will, im Welt-Gespräch mit Ute Cohen: "Das Problem mit der Ehe ist, dass sie einen ausschließenden und hierarchisierenden Effekt hat. Menschen, die nicht in dieses Konstrukt passen, werden benachteiligt, und zwar nicht nur steuerrechtlich. Eine Abschaffung der Ehe würde diese Koexistenz unterschiedlicher Systeme auf Augenhöhe erlauben."

An den erstenam 1. April 1933 erinnernd, kann sich der Historikerin der"nur wundern, wieauch hierzulande, besonders in den Universitäten, manche das B-Wort im Munde führen, wenn es um Israel geht. Die(…) wird nicht akzeptabler, nur weil jeder Widerspruch und jede Form zivilen Ungehorsams gegen die verheerende Politik der Netanjahu-Regierung dringend geboten ist. Boykott ist auch deshalb das, weil er am meisten jene träfe, die sich in den Straßen von Tel Aviv gegen die Abschaffung der Gewaltenteilung stemmen, ja: Wissenschaftler, Kulturschaffende und all jene, die immer schon gegen die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten und für die vollen, gelebten Bürgerrechte der arabischen Israelis eintreten."Während die Israelis zu zehntausenden gegen ihre Regierung protestieren, bleibt es imstumm, obwohl sich auch dort viel Frust über die alles kontrollierendegebildet hat, berichtet Andreas Scheiner in der. Erfahren hat er das aus 25 kurzen, rund zweiminütigendie das Center for Peace Communications in New York realisiert hat, weil sich die Palästinenser zumeist nicht trauen selbst offen vor einer Kamera zu sprechen. Das Center ist "eine Non-Profit-Organisation, die es sich laut ihrer Website zur Aufgabe gemacht hat, 'spaltende Ideologien zurückzudrängen und eine Mentalität der Integration und des Engagements zu fördern'." Gründer und Präsident ist Joseph Braude, "ein Amerikaner mit, wie er sagt, 'hybridem' jüdisch-irakischem Hintergrund". "In der Auswahl der Interviewpartner sei einder Gesellschaft gefragt gewesen, auch politisch. Einzig Hamas-Sympathisanten habe man nicht gewollt, sagt Braude. 'Die haben schon eine Plattform, die brauchen uns nicht.' ... Wer den Videos eine proisraelische Schlagseite unterstellt, hat sie nicht gesehen. Sie geben den unterschiedlichsten Standpunkten Raum. Da ist jemand wie Iyad: Er ist weder apolitisch noch apathisch: Palästina sei eine gerechte Sache, sagt er. Aber dass dafür, will er nicht akzeptieren."Hier alle Filme . Und hier der erste:Dieproduziert die "Ungleichheit undin vielen Sphären der Macht", sagt die Autorin, die in ihrem aktuellen Buch die Ehe ganz abschaffen will, im-Gespräch mit Ute Cohen: "Das Problem mit der Ehe ist, dass sie einen ausschließenden undhat. Menschen, die nicht in dieses Konstrukt passen, werden benachteiligt, und zwar nicht nur steuerrechtlich. Eine Abschaffung der Ehe würde diese Koexistenz unterschiedlicher Systeme auf Augenhöhe erlauben.""Diefühlt sich. Wenn Sie statistisch repräsentativ Frauen befragen, dann sehen die meisten nicht weniger Aufstiegschancen als Männer im Beruf", sagt indes der Soziologe, dessen Buch "Wann sind Frauen wirklich zufrieden?" auf einer Langzeitstudie mit 700.000 Befragten basiert, im Gespräch mit Birgit Schmid: "Die Frauenbewegung hatte einst zum Ziel, dass jede Frau so leben soll, wie sie will. Inzwischen dominiert ein, der moralisch aufgeladen ist und etwashat. Es ist ein, der anderen vorschreibt, wie sie zu leben haben. Einer Frau, die sich nicht benachteiligt fühle, sei etwas entgangen, so wird gemutmaßt. Das postuliert die Theoretikerin Judith Butler: Frauen hätten sich so sehr an ihre Unterdrückung gewöhnt, dass sie sich ein freies Leben gar nicht mehr vorstellen könnten."