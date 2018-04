Sehr grundsätzliche Fragen stellt sich Peter Iden, der für diezwei "exzellente" Ausstellungen in Paris besucht hat: vonin der Galerie Thaddaeus Ropac und vonim Musée d'Art Moderne : "Was ist das überhaupt, ein Bild? Und was denn soll es leisten können? Die Verbindung der beiden Ereignisse besteht darin, dass sowohl Fautrier als auch Kiefer für ihr Verhältnis zum Bild, also zum Ergebnis ihres künstlerischen Tuns, Vorstellungen entwickelt haben, die jeweils darauf abstellen, diedes Bildes mit dem Künstler vorzuführen, das heißt: die Malerei als eine Praxis jenseits der Person des Malers zu erweisen. Und zwar weil das Bild für etwas Abwesendes, für eine Leerstelle steht, dieimstande ist. Fautrier und Kiefer haben jedoch ihre Positionen auf durchaus unterschiedlichen Wegen und mit differierenden Konsequenzen erreicht."Nascita di una Nazione, Palazzo Strozzi. Ausstellungsansicht.Abstraktion oder sozialer Realismus, das war die Frage in derzwischen 1950 bis 1968, die der Palazzo Strozzi in der Florenzer Ausstellung "Nascita di una Nazione" vorstellt: "Mit Arbeiten von Turcato, Enrico Bej, Mimmo Rotella steigt man also ein in den", schreibt Brigitte Werneburg in der. Ein Raum "gilt der spezifisch europäischen Spielart der Abstraktion, dem, das mit Emilio Vedova, Alberto Burri oder Fontana den zweiten Raum beherrscht. Burri, der seine flächigen Geometrien aus Holzfurnier oder Sackleinwand konstruiert ('Sacco e bianco', 1953), könnte man fälschlicherweise fast schon der Arte Povera zurechnen. Und entsprechend seinem 1947 veröffentlichten Manifesto dello Spazialismoeine Kupferblechplatte in langen vertikalen (Sky-Scraper-)Linien auf ('Concetto spaziale. New York 10', 1962). Dieser Akt, der das Bildöffnet, radikalisiert sich noch auf der weißen Leinwand ('Concetto spaziale. Attesa', 1965). Denn wie im dritten, durchgehend gleißend weißen Raum mit Arbeiten von Salvatre Scarpitta, Piero Manzoni, Enrico Castellani oder Dadamaino (Eduarda Emilia Maino) deutlich wird, istder Einstieg in den sogenannten Ausstieg aus dem Bild, das nun Konzept und Objekt wird. Und, erstaunlich genug, auch schon."Weiteres: Joseph Hanimann begutachtet für diein Paris erste Objekte für einzeitgenössischer Kunst. Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Van Gogh & Japan" im Amsterdamer Van-Gogh-Museum ), die Installation "Bis zum letzten Sandkorn" des israelischen Bildhauersin der Berliner Akademie der Künste Berliner Zeitung ).