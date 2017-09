Allzugroßer Enthusiasmus droht dem Projekt der EU, meint utor Thomas Schmid in einem kleinen Essay. Personifiziert ist er für ihn in Autorinnen wieoder. Jüngster Casus:: "Wir müssten es nur wollen, meint Menasse zusammen mit etlichen anderen, die die EU demokratisch vollenden wollen. Es ist abenteuerlich, dass diese Enthusiasten großspurig über diehinweggehen, dass viele Bürger Europas das auf keinen Fall wollen. Nichts Anderes drückt sich ja in den Aufmerksamkeits- und Wahlerfolgen der neuen oder auch alten Nationalisten aus. Man muss deren Zorn auf die europäische Einigung nicht teilen. Man muss ihn aber berücksichtigen, in."Diego Torres porträtiert fürden 35-jährigen, einen der Anführer der, der selbst aus einer andalusischen Familie kommt: "Rufian achtet darauf, die sezessionistische Bewegung nicht als nationalistisch im traditionellen Sinn darzustellen. Er vermeidet nativistische Slogans und versucht, die Unabhängigkeit als eine Befreiung vomSpaniens auszugeben, er bringt den Schutz sozialer Rechte ins Spiel und verspricht gar positive Auswirkungen für das Land im Ganzen."Diebleibt ihren vornehmsten Traditionen treu, ja inszeniert sie ganz neu, schreibt Richard Herzinger in der: "Anders als seine Vorläufer ist Christian Lindner nicht erst nach, sondernumgefallen", konstatiert er nach Lindners Aufforderung, wieder mehr mit Wladimir Putin zu reden und die Annexion der Krim "einzukapseln". Von Kenntnis sei diese Bemerkung nicht getrübt, so Herzinger, denn de facto sei die Krim-Annexion bei den Gesprächen mit Russland eingekapselt. Aber ein Wahlkampfgeplänkel sei Lindners Bemerkung auch nicht, "hat er seinen Schwenk doch offensichtlich unter dem Druckvollzogen, die in der mittelständischen Basis der FDP verwurzelt ist und von Lindners Stellvertreterangeführt wird. Kubicki war von Beginn an ein erbitterter Gegner der Sanktionen gegen Russland. Mehr noch, Anfang 2015 bezeichnete er diese als ein Instrument der USA, um einen 'Regimewechsel' in Russland zu erreichen - was eine 'Völkerrechtsverletzung' darstelle."Im Interview mit dersprichtüber sein Tagebuch, die Wende, Angela Merkel und die Wandlungsprozesse in den USA und Britannien. Hier singt Rutschky ein: "Spaltung ist nun einmal die Voraussetzung dafür, dass gesellschaftliche Prozesse in Gang kommen. Es scheint ein politischer Urmythos zu sein, dass früher einmal der Zustand der Einigkeit geherrscht hat. Und dann kam ein fremder Stamm oder später das Kapital, das diese Einheit beendete. Solch eine Erzählung ist. Die Spaltung ist ursprünglich, ohne sie keine Politik. ... Die Triebfeder der gesellschaftlichen Mobilität ist der Konflikt. Wir leben nicht in ruhigen Zeiten. Und das ist auch gut so."