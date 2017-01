Der Schriftsteller und Kunstkritikerist gestorben, wenige Wochen nach seinem 90. Geburtstag. Als Kunstvermittler, der mit der legendären Fernsehreihe "Ways of Seeing" einem breiten Publikum einennahebrachte, wandte er sich gegen den männlichen Blick auf die Kunst. Bergers Essays "gehören zum, was man über viele europäische Maler lesen kann", sagt Johannes Kaiser im, der auch darauf zu sprechen kommt, dass Berger ursprünglich eingewesen ist. Der hält in einer Zitatesammlung auch seinen berühmten Satz zurfest: "You painted a naked womanat her, put a mirror in her hand and you called the painting, thus morally condemning the woman whose nakedness you had depicted for you own pleasure."Sehr persönlich ist Adrian Searles Nachruf im: "Alsverfügte Berger über die Begabung, noch die alltäglichsten Details - das Taschenmesser in der Hosentasche eines Jungen, die in eine Flasche gewachsene Birne im Obstgarten eines Bauern, das Eintreiben der Kühe oder das Spitzen eines Bleistifts - in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken, um etwas überzu erzählen." Romeo Giger würdigt in derinsbesondere Bergers literarisches Schaffen, das - marxistisch grundiert, ohne aber davon beengt zu sein - für einen "mit den realistischen Erzählkonventionen" steht. Beim, für den Berger lange geschrieben hat, gibt es neben einer kleinen Auswahl seiner Texte auch zwei große Porträts aus dem Jahr 2015 und zum 90. Geburtstag im November 2016 . Außerdem findet sich eine einstündige Konversation zwischen Berger undauf Youtube:Die Mailänder Pinacoteca di Brera zeigt in ihrer Schau "Attorno a Caravaggio" Bilder, von denen ihre Besitzer gern hätten, dass sie echteseien. Das Museum will damit "eine Geschichte erzählen" über Original und Kopie erzählen. Thomas Steinfeld findet in derdiesen Versuch, Kunstgeschichte undfatal: "Wenn es um Geschichten geht, muss auf die Echtheit eines Gemäldes keine Rücksicht genommen werden: Erzählen kann man auch von Nachahmungen. Ein Museum hingegen ist eine Autorität, deren Geltung auf Echtheit und wissenschaftlichen Urteilen gründet."In der-Serie zu schlechten Werken schreibt heute Eduard Beaucamp, der als generelles Merkmal von Qualitätsabfall vor allem bei Avantgardekünstlern den Verlust vonundausmacht. Sein Paradebeispiel schlechter Kunst istberühmtes Gemälde "Die Krönung Napoleons" als kapitales Werkund des politischen Opportunismus: "Davids Gegenfigur ist Goya: Seine Charakterstärke, seine bohrende und durchdringende Wahrheitssuche sicherten dem Werk sein homogenes Niveau, ja noch im Alter wachsende Qualität."Besprochen werden die Schau "Das Kochbuch des Futurismus über den flämischen Avantgardisten Jules Schmalzigaug im Mu.Zee Ostende () und Manfred Clemenz' Monografie "Der Mythos Paul Klee" ( NZZ