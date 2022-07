Diefüran deutschen Theatern soll bis Anfang nächsten Jahres aufsteigen, meldet Michael Stallknecht in der- bei den Theaterleitungen stößt das allerdings auf wenig Gegenliebe, vor allem nach zwei Jahren Corona, wie Stallknecht in Gesprächen erfährt: Jens Neundorff von Enzberg, Intendant am Staatstheater Meiningen und am Landestheater Eisenach befürchtet etwa: "Sollten die Subventionen nicht ebenfalls deutlich erhöht werden, hätten die Theaterleitungen nur die Wahl zwischen. Sie müssen entweder ihre in den vergangenen Jahrzehnten schon geschrumpften Ensemblesund weniger Vorstellungen anbieten. Oder ihre Ensemblemitglieder regelmäßig nach wenigen Jahren wieder entlassen, um Anfänger zur billigeren neuen Mindestgage einzustellen. 'Man wird möglicherweise vakante Stellen nicht nachbesetzen', sagt auch Claudia Schmitz vom Deutschen Bühnenverein, 'und stattdessen versuchen, mit Gästen zu arbeiten'. Sprich mit Freischaffenden, die pro Engagement bezahlt werden und für die die Mindesthonorare nach der neuen Vereinbarung auch leicht steigen sollen."Außerdem:Moskauer Theater "Gogol-Center" soll auf behördliche Anordnung wieder "Gogol-Theater" heißen, und mit Anton Jakowlew hat das Haus jetzt einen meldet Katja Kollmann in der: "Kirill Serebrennikov kommentiert das auf seinem Telegram-Kanal: 'Man schließt ein lebendiges Theater. Ein Theater, das für die Menschen da ist. Man schließt das Theater, weil es sich seine Aufrichtigkeit bewahrt hat.. Ordinärer Mord.'" Im Gespräch mit Margarete Affenzeller erklärt Ex-Burgtheaterchefin Karin Bergmann, wie sie die Salzkammergut Festwochen neu ausrichtet. Weitere Nachrufe auf den britischen Theaterregisseursim Guardian und in der nachtkritik Besprochen werdenInszenierung vonOper "Die Nase" an der Dresdner Semperoper (), das Münchner Theaterfestival "Radikal jung" ( FR ), das Rossini-Gastspiel "Il turco in Italia" der Opéra de Monte-Carlo an der Wiener Staatsoper mitin der Hauptrolle ( Standard ), "The Bitter Fields" von Les Dramaturx bei Osten-Festival am Theater Magdeburg ( nachtkritik ), eine "Macbeth"-Inszenierung des ukrainischen Regisseursam Theater Freiburg () und das Festival Montpellier Danse ().