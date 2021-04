Die Politik ist weit davon entfernt, während derdie "an sich zu reißen", konstatiert Thomas Schmid in der: "Keineswegs nur in Reaktion auf den Nationalsozialismus ist das politischeauf Beschränkung, Teilung und Bremsung von Macht ausgerichtet worden. Dergehört genauso dazu wie die Kompliziertheit des Verfahrens, einen Regierungswechsel durch Misstrauensvotum zu bewerkstelligen." Nun aber sei es "hohe Zeit, nicht nur das 'Format' der Ministerpräsidentenkonferenz zu überdenken. Die Corona-Pandemie macht es nötig, das staatliche Gefüge insgesamt einer strengen undzu unterziehen. Den Föderalismus neu zu gewichten. Der Bürokratie ihre Allmacht in Routine und Stillstand zu rauben."hat mit "Fehlender Mindestabstand" ein erstes Buch über die Coronaleugnerszene vorgelegt, die häufig mit antisemitischen und rassistischen Verschwörungstheorien operiert. Meisner beobachtet im Gespräch mit Eugen El von dereineder Behörden auf die Querdenker-Demonstrationen: "Es ist wichtig, dass Menschen in einer Demokratie ihren Unmut zum Ausdruck bringen können. Aber es darf nicht sein, dass Coronaleugnerinnen und Coronaleugner den Behörden. Das ist zum Beispiel in München geschehen, als ein Querdenken-Protest als Gottesdienst deklariert wurde und so die Auflagen ausgehebelt wurde. Die Schlupflöcher der freiheitlich-demokratischen Grundordnung werden zum Teil."Der Deutsche Ärztetag soll im Mai darüber entscheiden, ob der Satz "" aus der Musterberufsordnung gestrichen wird, schreibt Karin Dalka in derund ergänzt: "Klingt selbstverständlich,im Sinne der Berufs- und Gewissensfreiheit. Aber dass der Ärztetag so entscheidet, ist längst nicht ausgemacht - obgleich niemand, wirklich niemand die Medizinerinnen und Mediziner zur Sterbehilfe verpflichten will. Auch in der Ärzteschaft werden die Stimmen lauter, die die vermeintlichen Gewissheiten einerinfrage stellen. Etwa dass bei einer flächendeckenden Palliativversorgung der Wunsch nach Sterbehilfe gar nicht erst aufkomme. Oder dass fast jeder Suizidwunsch auf eine psychische, meist depressive Störung zurückgehe."Es gibt eine unschöneunter französischen Intellektuellen in Bezug auf den Maghreb, schreibt Iris Radisch in dermit Blick auf die Debatte um, dem Verfehlungen in Algerien vorgeworfen werden (unsere Resümees ) Man habe sich Knaben im Bordell gekauft und dann geglaubt, dem Mythos zu begegnen: "Dersolcher im Bordell gewonnenen Einblicke ins Heilige, die auch Foucault begeisterten, weil sie 'dasund das Nachdenken über die Sexualität zu einer gemeinsamen Form verbinden', wurde diskret übergangen. Das gilt auch für die französische Umdeutung der nordafrikanischen Kolonien zu einer Wellnesszone des sonnigeren,, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von jungen intellektuellen Algerienfranzosen unter dem Schlagwort Mittelmeerkultur propagiert wurde."Außerdem: Im großen-Interview mit Rene Scheu kritisiert der VirologeMedien und, aber auch Politik und Wissenschaft. Er fordert mehrin der Debatte: "Die Virologen sollten nicht die Macht übernehmen, und die Politiker sollten sich nicht hinter den Virologen verstecken." Wenn es umgeht, sindmeist nicht mit gemeint, stellt Andreas Schreiner in derfest und leitet daraus ab, linkehabe eine-Problem.