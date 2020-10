Karim El-Gawhary

Nach dem Mord an dem Lehrerhat Emmanuel Macron klargemacht, dass Frankreich die Idee der Meinungsfreiheit - inklusive der Mohammed-Karikaturen - nicht fallen lassen wird.verlangt seitdem, dass Macrons Geisteszustand überprüft wird und ruft zumauf. Er ist damit nicht allein, notiert Jannis Hagmann in der taz : "Es sind Einzelne, die Stimmung machen. Doch in den antifranzösischen Chor reihen sich gewichtige Stimmen ein wie diein Kairo, die nicht zum Boykott aufruft, aber von einer 'Kampage gegen den Islam' faselt; Groß-Imamsieht eine 'systematische Kampagne' am Werk, und diespricht von einem Angriff auf Muslime." berichtet im einzelnen über Reaktionen in muslimischen Ländern auf Macrons Äußerungen. Und Rudolf Balmer zeichnet die Diskussion in Frankreich nach.Ziemlich scharf kritisiertim Gespräch mit Thomas Thiel in dereinerseits denin Europa, der die Gefahr des Islamismus herunterspiele, andererseits das: "Es ist .. völlig berechtigt, den westlichen Kolonialismus zu kritisieren, aber soll man darüber denvergessen, der so viele Jahrhunderte das östliche Europa und den Mittelmeerraum besetzt hat und heute inden Genozid an Christen und Armeniern vollenden will, der Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts begangen wurde? Es handelt sich hier um ein, das Europa für vergangene Verbrechen schuldig spricht und sich gleichzeitig weigert, seine eigenen anzuerkennen, das überall Dschihadisten bewaffnet und antreibt. Ich bedaure, dass Deutschland der Türkei so furchtsam gegenübertritt.", ehemals Koordinator der Landesverbände der türkischen Religionsanstalt Ditib, dann Mitbegründer der Alhambra Gesellschaft, geht aufscharf mit denins Gericht, die nach dem Mord an Samuel Paty kaum reagiert hätten und wenn, dann nur in dem Sinne, das habe mit dem wahren Islam nichts zu tun. "In Freitagspredigten mag noch so häufig wiederholt werden, dass Islam Frieden bedeutet. Aber es gibt imder Muslime, in den Verbänden und Gemeinschaften bis ins unterste Gliedund jene, die vorgeben, uns Muslime zu vertreten und sich gerne als 'Großverbände' präsentieren, sind mit ihrerein gewichtiger Teil dieser Probleme. Es geht um ein Vorleben, um Denk- und Handlungsmuster, die von den Dachverbänden bis in die Gemeinden hinein ein Klima derschaffen. Es herrschen Bedingungen, in denen sich der Einzelne mit seinem individuellen Verhalten stets einer kollektiven Akzeptanz unterordnet und sich einer widerspruchslosen Duldung und Befürwortung durch die religiöse Gemeinschaft vergewissert."Angesichts des Terrors islamistischer Gruppen und Einzeltäter sollte man sich vielleicht nochmal diein Erinnerung rufen, empfiehlt in derder Politikwissenschaftler: "Es geht heute darum, die bürgerlichen Freiheiten von Islamkritikern wiezu verteidigen, die den Propheten einen perversen Tyrannen genannt hat, von, die Jesus als Bastard titulieren, und von, die verkünden, der Messias werde nicht kommen. Warum die beiden Letztgenannten (ähnlich wie lange Zeit Manfred Deix) mit Kritik, Empörung und schlimmstenfalls mit aberwitzigen strafrechtlichen Konsequenzen leben müssen, Ayaan Hirsi Ali aber mit Morddrohungen und Kurt Westergaard mit Mordversuchen konfrontiert war, lässt sich nur erklären, wenn in Zukunft versucht wird, dieund ihrer jeweiligen Funktion in den heutigen Gesellschaften zu benennen."