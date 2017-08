Im-Gespräch mit Daniele Muscionico berichten der kongolesische Choreograf, der iranische Choreografund die kubanische Dramaturgin, alle diesjährige Mitglieder der Festival-Jury des Zürcher Theaterspektakels , wie in ihrer Heimat unabhängigesmöglich ist. "Ich will nicht sterben für mein Land", erzählt Mokha. Und auf der Straße könne man jeder Zeit verhaftet werden: "'Wir haben keine Redefreiheit. Und wir haben keine physischen und mentalen Räume, um uns auszudrücken.' Mokha und die meisten Kongolesen sind gegen den Präsidenten Kabila, und sie äußern dies auch. Sie gingen damit täglich ein Risiko ein. Dorine Mokha muss sein Land verlassen, muss Einladungen erhalten und sich inaufhalten. Nur so kann er sich als Künstler finanzieren. Dabei erlebt er im Ausland oft Paradoxes. 'Zu unterschiedlichen Anlässen höre ich manchmal bei Empfängen vom kongolesischen Botschafter, wie stolz er auf uns Künstler sei und dass wir unser Land repräsentieren würden. Doch die Wahrheit ist: Zu Hause haben wir vom Staat.'"Als Brecht'sches Lehrtheater geplant und in Gleichgültigkeit und "säuerlicher," geendet, meint Gabi Hift über das vom ongoing project beim Kunstfest Weimar inszenierte Stück "Die Revolution und ihre Enkel", bei dem Eltern und Großeltern Kindern die: "Eine Bibliothekarin macht eine Führung durch die Bibliothek und triumphiert, weil die Kinder nicht genau wissen, wer Lenin war. Eine Arbeiterin aus einer LPG zeigt, wie siehat, eine Frau bringt den Mädchen zwei Lieder von den Thälmannpionieren bei…das wirklich Schlimme ist, wie hier ein enorm brisantes Thema ins Lächerliche gezogen wird."Das kannsonst besser, meint-Kritikerin Wiebke Hüster nach der bei der Ruhrtriennale uraufgeführten Choreografie der sechs Cellosuiten von: "All dieses pseudo-technische Bewegungsmaterial, diese reduzierte, mit angestrengter Unangestrengtheit vorgeführte, ach so, all das brauchen Bachs Cellosuiten nun am allerwenigsten. Sie sind so streng, so pur, so sängerisch und reich an Stimmungen,und unerbittlichen Wahrheiten über die Einsamkeit alles Lebendigen, Vergänglichkeit alles Sinnlichen, über Endlichkeit und Sterblichkeit, dass es schon viel fordert, sie alle durchzuhören."Weiteres: In der berichtet Susanne Lenz kopfschüttelnd, dasseinenbeauftragt hat, um das Berliner Ensemble zu "entstören": "Steht nun ein Esoteriker an der Spitze des Hauses, in dem einst der V-Effekt praktiziert wurde?Was ist mit der Volksbühne, die einen Entstörer viel dringender nötig hätte?"