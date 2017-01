In der SZ ruft Carin Lorch dazu auf, die Malerinzu entdecken, der die National Gallery of Modern Art in Edinburgh gerade eine große Retrospektive widmet: "England hat im zwanzigsten Jahrhundert nicht eben viele Maler hervor gebracht, schon gar keine, die fern von London etwas anderes suchten als Idyllen. Schottland hat da womöglich eine reichere, überraschendere Kunstgeschichte zu bieten, was Pinselarbeit anbelangt. Ihre Bilder zeigen, dass Joan Eardley diekannte und ausgelotet hat, sich aber entschieden hat, diesen Weg nicht einzuschlagen. Stattdessen pendelt sie zwischen der Gegenstandslosigkeit aufgespannter Fischernetze und kratziggelber Stoppelfelder."In der erzählt Hans-Joachim Müller vergnügt von Michael Müllers Ausstellung "Skits" in der Kunsthalle Baden-Baden , für die man sich nur die Schuhe ausziehen muss, um sie zu erleben als "zwischen Mythos und Kultur, Zeichen und Grammatik: "Von Raum zu Raum lässt man es sich mit einer Mischung aus Gelassenheit und Faszination mehr und mehr gefallen, wie die Inszenierung auf die Schwerkraft des eigenen Denkens, Fühlens und Erfahrens vertraut, die einen davor bewahrt, auf der großen Anschauungsreise vom Sog der widersprüchlichsten Wahrheitsangebote wie von einem schwarzen Loch verschluckt zu werden. Man folgt dem Künstler und merkt plötzlich, dass man seinen eigenen Weg geht. Ohne Schuhe, ohne Merkurflügel, aber immer mit Strümpfen."Kerstin Holm besichtigt für diein Moskau die neuen privaten Museen, mit denen Oligarchen die Kunst der Sowjetunion aufwerten wollen. Verglichen mit Boris Minz'findet sie Alexej Ananjewsnoch bolschewistisch-konservativer: "Auf zwei Bilder des Meisters der sowjetischen Industrielandschaftist er besonders stolz: Das um 1960 entstandene Gemälde 'Unterwegs' komponiert eine Lokomotive, vereinzelte Figuren und die von einer Stahlbrücke durchschnittene Sonnenscheibe zu einer Art." In der empfiehlt Ingeborg Ruthe, lieber die hervorragende Ausstellung überin der Kunstsammlung Chemnitz: "Die russischen Avantgardisten hatten Botschaften für die Zukunft."Zum Tod des im gestrigen Efeu betrauerten Kunstkritikers, Essayisten und Malersschreiben Christian Thomas in der FR , Romeo Giger in der NZZ , Mara Delius in der Welt , Yannick Ramsel in der taz , Niklas Maak in der, und in einem schönen Text in dertröstet Hans Jürgen Balmes: "Das große Staunen kann nicht sterben."Besprochen werden eine Ausstellung der recht unbekannten flämischen Barockmalerinim Prado NZZ ), eine Schau der fast vergessenen Fotografinnenundim Verborgenen Museum Berlin () und eine Robert- Frank-Ausstellung im Salzburger Rupertinum ( Standard