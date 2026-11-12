Robert Wagner

Anhand eines Wurst- und Käsetellers erklärt uns "Eine letzte Runde" die wirtschaftswissenschaftliche Theorie des Grenznutzens. Essen wir hungrig eine Scheibe Salami, sind Nutzen und Genuss immens. Mit jeder weiteren Scheibe nehmen Hunger und Genuss jedoch ab. Weiteressen hat irgendwann keinen Nutzen mehr und schlägt ins Negative um:. Das Leben von Carlobianchi (Sergio Romano) und Doriano (Pierpaolo Capovilla) ist eine Herausforderung dieses Theorems. Die beiden Säufer trinken immer weiter. Der Grenznutzen verkennt ihnen zufolge nämlich die Verlockung der letzten Runde: Bevor gut ist, geht immer noch einer rein - und noch einer und noch einer. Das Leben der beiden gleicht einer Parabel, die sich einem Grenzwert - der (Über-)Sättigung - annähert, diesen aber nicht erreicht.Carlobianchi und Doriano sind auf den Weg zum Flughafen von Venedig, um ihren alten Saufkumpan Genio (Andrea Pennacchi) abzuholen. Unterwegs schwärmen sie von den alten Streifzügen, reisen an Orte vergangener Heldentaten und suchen einen Schatz - die Gewinne aus gemeinsamen kleinkriminellen Geschäften, die Genio auf der Flucht vor der Justiz vergraben hatte. Im Endeffekt jagen sie nurnach. Sie fahren zum falschen Flughafen und verpassen ihren alten Anführer. Als sie ihn treffen, ist er auch nicht mehr der, der er mal war. Die legendären Restaurants von damals sind Ruinen. Alles nur ein Schatten des Vormaligen. Nur die stets in der Zukunft liegende letzte Runde trennt sie von der Erkenntnis, dass ihr Leben im Grunde vorbei ist.Einerseits verquickt Francesco Sossais Roadmovie diese Erzählung mit einem tristen Gegenwartsporträt Italiens. Ein schwerer Kater liegt über dem Land. Die urbane Realität ist Grau in Grau.sind Normalität. Entschieden ist eben dies andererseits die Perspektive der beiden Trinker und ihrer dem Ende entgegendriftenden Realität.Dass wir alles aber aus ihrer Sicht sehen, bedingt die Melancholie des Films. Statt Carlo und Doriano auf dem harten Boden der Realität aufschlagen zu lassen, wählt "Eine letzte Runde" eine Art magischen Realismus. Das Immerweiter der Protagonisten bedingt ein heiteres Schweben, die Grenzen zwischen Traum und Realität verwischen. Endlos fahren sie durch die Gegend und erleben bescheidene, bittersüße Abenteuer, die nie in offensichtliche Fantastik abdriften. Am Ende ist nie mit Sicherheit zu sagen, ob sich all die zufälligen nächtlichen Treffen wirklich ereignet haben. Ob dieser eine sich aus dem Nichts ergebende,wirklich geschah, oder ob er nur hinter den trüben Augen unserer Protagonisten stattfand. Zu Beginn des Films schlafen Carlo und Doriano im auf der Straße geparkten Auto - und vielleicht träumen sie alles nur.Begleitet wird ihr Dahintreiben von rumpeliger, schwermütiger Gitarrenmusik, von vorbeigleitenden Landschaften, von Tableau-artigen Einstellungen, die die Skurrilität der Charaktere und der Situation herausarbeiten. Die Figuren sind, mit anderen Worten, nicht die einzigen, diesind. Stilistisch beschwört Sossai das Kino Aki Kaurismäkis, des frühen Jim Jarmuschs, von kleinen, vergessenen Indiehits wie Kuzushi Watanabes "19". "Eine letzte Runde" wirkt zuweilen wie eine nostalgische Fingerübung und eine Verneigung vor den eigenen Helden. Die Nostalgie fällt auf fruchtbaren Boden. Der Stil verschärft die rückwärtsgewandte Blase, in der unsere Hauptfiguren gefangen sind.Zusätzlich baut Sossai einen kleinen Kniff ein, der auf eine zeitgeistige Agenda weißt. Unterwegs gabeln unsere beiden grenzwertig Lebenslustigen einen jungen Doktoranden auf. Giulio (Filippo Scotti) ist auch in einem Randgebiet des Lebens zu Hause. Statt sich ins Geschehen zu werfen, ist er nur Zuschauer. Lieber geht er nach Hause, statt mit seinen Freunden Party zu machen. Tanzt ein anderer mit der Frau, die er liebt,. Er scheint immer kurz davor, aktiv zu werden und nach der Zukunft zu greifen. Aber auch er nähert sich diesem Grenzwert nur unendlich an.Carlobianchi und Doriano versprechen, Giulio nach Hause zu fahren, stattdessen jedoch nehmen sie ihn auf ihre Odyssee mit. Dramaturgisch folgt daraus wenig Überraschendes. Zwei Negative addieren sich zu etwas Positivem, aus dem Aufeinandertreffen der beiden Extreme ergibt sich eine lebenswerte Mitte. Heißt: Giulio wird lockerer, schließlich wird er. Die neue Generation lernt von der alten - statt im Virtuellen zu verweilen: einfach mal machen - und vice versa. Ständig strebt "Eine letzte Runde" auf einen lauwarmen, netten Wohlfühlfilm zu, der uns kurz wärmt und schnell wieder vergessen ist.Es gibt sogar das entsprechende Happy End. Sossais Film hört da aber nicht auf. Statt zum Ende strebt der Film zu einem weiteren der wunderlichen Momente hin, die ihn immer wieder bereichern. Statt auf einem emotionalen Höhepunkt entlassen zu werden, streben wir noch einmal verschroben auf einen Grenzwert zu. Wie Eis auf der Straße sich seiner Auflösung annähert: Egal wieviel Autos es überfahren, derweigert sich zu verschwinden.