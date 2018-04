By our count, excluding external events, there is one (1) work by a woman composer (@annathorvalds) and zero (0) women conductors on the Berlin Phil's 2018/19 season 💅💅 bonus points for Lachenmann tho! https://t.co/Cc0B86FecG - VAN Magazine (@vanmusicmag) April 26, 2018

Niklas Fuchs macht sich in der Spex Gedanken zum: Einerseits herrsche ein ungeheurer Hi-Tech- und Erstauflagen-Snobismus, andererseits wächst gerade eine junge Generation Vinyl-Sammler nach, dieihre Sammelgebiete absteckt: Diese, "zumindest peripher informiert über Feminismus und Post-koloniale Theorie, schert sich einfach nicht mehr besonders um die. Sie vergisst den pompösen Progrock ihrer Väter, den pseudo-intellektuellen Anspruch halb-virtuoser Stoner aus britischen Kleinstädten und sogar die Top 100 der ödesten Top-100-Listen, an denen sich weite Teile des Musikjournalismus inzwischen festklammern." Stattdessen stehen bei diesen jungen Sammlern "und verstecke Juwelen in der Diskografie von" hoch im Kurs.Unterdessen haben sichreformiert, vielleicht wohl auch, um dem kürzlichen Twitter-Gag von Klangforscher Holger Schulze Taten folgen zu lassen (für den er sich prompt entschuldigt hat). Zwei neue Songs soll es geben und erklärt Christian Schröder im Tagesspiegel. In der SZ referiert Thomas Steinfeld unter anderem ABBAs musikalische Quellen, die "weniger im Blues als vielmehr in derliegen."Reinhard J. Brembeck hat sich für die SZ zum Gespräch mitgetroffen, der sich auf Twitter und auch andernorts stets sehr offen von seiner linken Seite zeigt: Eine solche politische Parteinahme ist ungewöhnlich im Klassikbetrieb, sagt Brembeck. Im Falle Levits spiegelt sich auch in dessen "Repertoire. Levit (...) spielt Stücke, die die meisten seiner Kollegen nie öffentlich aufführen würden. So ist es, dass Daniil Trifonov, Hélène Grimaud, Murray Perahia oder Grigorij Sokolov mitgrandios einstündigen Variationen über das chilenische Revolutionslied 'The People United Will Never Be Defeated!' auftreten würden. Aber Levit macht das. Dieses überschäumende Virtuosenstück des von ihm verehrten US-Pianisten und Komponisten Rzewski, ironischerweise für die 200-Jahr-Feiern der Vereinigten Staaten komponiert, ist zu seinem Markenzeichen geworden." Hier ein Auszug daraus:Weitere Artikel: Für den Filmdienst schreibt Jörg Gerle übervon Radiohead als Filmkomponist. Im Tagesspiegel berichtet Gregor Dotzauer vom Auftakt des ""-Festivals in Berlin. Die österreichische Bandwurde mit demfür das beste Album ausgezeichnet, erfahren wir von Kai Müller im Tagesspiegel. Diepräsentierten das Programm ihrer kommenden Interims-Saison, mit der sie die Lücke zwischen Simon Rattle und Kirill Petrenko überbrücken, berichtet Frederik Hanssen im Tagesspiegel. Das Van Magazine hat auf Twitter eine kritische Anmerkung zum Programm:Besprochen werdenAlbum "Dirty Computer" ( Standard , mehr dazu hier ),neues Album "Konzentriert euch" ( taz ), ein Konzert derunter FR ) sowie die neuen, offenbar sehr unterwältigenden Alben vonund FR ). Außerdem meldet der Standard den Tod von