Zsolnay Verlag, Wien 2017

ISBN 9783552058316, Gebunden, 112 Seiten, 18,00 EUR



Worauf kommt es an im Leben? 102 Jahre alt ist Elisabeth Heller, und langsam, so sagt sie in den Gesprächen, die sie mit ihrem Sohn André in den vergangenen Monaten geführt hat, geht es ans Verabschieden.…