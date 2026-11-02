Süddeutsche Zeitung
Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783465047865, Taschenbuch, 204
Seiten,
24,80
EUR
Braucht das Bundesverfassungsgericht (mehr) Reform? 2024 gab es eine Reform des Grundgesetzes und anderer gesetzlicher Vorschriften mit dem Ziel, das Gericht gegen Angriffe auf seine Funktionsfähigkeit…
Penguin Verlag, München 2026
ISBN
9783442316670, Gebunden, 384
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Nadine Mutz und Johanna Ott. Mit achtseitigem Bildtteil. Kim Kardashian ist eine Ikone unserer Zeit. Sie ist nicht nur die erste wahre - und beständigste - Berühmtheit des Reality-TV,…
3 Notizen
Hamburger Edition, Hamburg 2026
ISBN
9783987220111, Gebunden, 564
Seiten,
40,00
EUR
Die Bundeswehr steht unter Beobachtung. Zahlreiche rechtsradikale Vorfälle sorgen seit Jahren für Schlagzeilen: Soldaten fielen mit Hitlergrüßen auf, horteten Waffen und bereiteten sich auf einen Staatsstreich…
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783498007577, Gebunden, 272
Seiten,
24,00
EUR
Warum ist man so kurz jung und so unendlich lange alt? Dieser Roman erzählt aus der Sicht eines Kindes, das von seiner Großmutter aufgezogen wird, und er spricht mit der Stimme einer Frau mittleren Alters,…
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835361591, Gebunden, 548
Seiten,
38,00
EUR
Moderner Antisemitismus und deutscher Nationalismus haben gemeinsame Wurzeln. Als die Erwartungen der deutschen Nationalbewegung auf einen Nationalstaat nach den antinapoleonischen Kriegen 1813/15 nicht…