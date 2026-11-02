Bücherschau des Tages

Wunsch nach Weichheit

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
02.11.2026. Die FAZ deckt mit Nauja Lynges Krimi "Die Akte Grönland" einen Skandal der dänischen Kolonialgeschichte auf. Mit Alexander Baron verschlägt es sie ins Londoner East End der Nachkriegszeit. Die NZZ verteidigt mit Timothy Garton Ash Europa. Die SZ muss bei der Lektüre von Eva Sichelschmidts Roman "Schön, dass du da warst" abwechselnd lachen und weinen. Die taz vertieft sich in Asiye Müjgan Güvenlis hochpolitische Lyrik. Dlf Kultur studiert Michael Sfards Analyse des Rechtsrucks in der israelischen Gesellschaft.  

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Alexander Baron: Der Tagedieb. Roman

Alexander Baron. Der Tagedieb - Roman. Reclam Verlag, Stuttgart, 2026.
Reclam Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783150116043, Gebunden, 288 Seiten, 25,00 EUR
Aus dem Englischen von Holger Hanowell. Mit einem Nachwort von Barbara Korte. "Es liegt uns im Blut, dass das Schicksal jeden Moment zuschlagen kann. Also leben wir. Wir leben." Wenn Harryboy nicht gerade…

Nauja Lynge: Die Akte Grönland. Kriminalroman

Nauja Lynge. Die Akte Grönland - Kriminalroman. btb, München, 2026.
btb, München 2026
ISBN 9783442776559, Broschiert, 352 Seiten, 17,00 EUR
Aarhus, Dänemark: Die Grönländerin Pani wird tot in einem Treppenhaus aufgefunden, umgeben von leeren Wodkaflaschen. Ein tragischer Tod, übermäßigem Alkoholkonsum geschuldet? Schnell stellt sich heraus,…

Bruno Morchio: Nachts in Genua. Ein Fall für Bacci Pagano

Bruno Morchio. Nachts in Genua - Ein Fall für Bacci Pagano. Oktopus Verlag, Zürich, 2026.
Oktopus Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783311301127, Broschiert, 272 Seiten, 18,90 EUR
Aus dem Italienischen von Ingrid Ickler. Auf einem waldigen Hügel außerhalb von Genua wird die übel zugerichtete Leiche eines Mannes gefunden. Haben die Wölfe, die erst vor Kurzem in der Gegend gesichtet…
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Neue Zürcher Zeitung

Timothy Garton Ash: Europa in 7 1/2 Kapiteln.

Timothy Garton Ash. Europa in 7 1/2 Kapiteln. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446286771, Gebunden, 192 Seiten, 20,00 EUR
Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. Garton Ash präsentiert die Quintessenz seines Denkens über Europa in sieben Kapiteln - und eine Vision für die Zukunft. Zu lange war Europa ein Thema für Sonntagsreden,…
3 Notizen
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Süddeutsche Zeitung

Gertrude Lübbe-Wolff: Braucht das Bundesverfassungsgericht (mehr) Reform?.

Gertrude Lübbe-Wolff. Braucht das Bundesverfassungsgericht (mehr) Reform?. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783465047865, Taschenbuch, 204 Seiten, 24,80 EUR
Braucht das Bundesverfassungsgericht (mehr) Reform? 2024 gab es eine Reform des Grundgesetzes und anderer gesetzlicher Vorschriften mit dem Ziel, das Gericht gegen Angriffe auf seine Funktionsfähigkeit…

Eva Sichelschmidt: Schön, dass du da warst. Roman

Eva Sichelschmidt. Schön, dass du da warst - Roman . Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498007577, Gebunden, 272 Seiten, 24,00 EUR
Warum ist man so kurz jung und so unendlich lange alt? Dieser Roman erzählt aus der Sicht eines Kindes, das von seiner Großmutter aufgezogen wird, und er spricht mit der Stimme einer Frau mittleren Alters,…
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Die Tageszeitung

Asiye Müjgan Güvenli: vor gestern - nach heute. Lyrik

Asiye Müjgan Güvenli. vor gestern - nach heute - Lyrik. Edition 8, Zürich, 2026.
Edition 8, Zürich 2026
ISBN 9783859905825, Gebunden, 116 Seiten, 24,00 EUR
Wozu Lyrik? "Um mich zu wärmen, suche ich Verse", heisst es in einem der Gedichte von Asiye Müjgan Güvenli, und sie setzt damit unwirtlichen Räumen, "wo das Glück scheu ist", eine andere Realität entgegen.…
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Deutschlandfunk

Manuel Bittorf: Goldener Retriever. Roman

Manuel Bittorf. Goldener Retriever - Roman. Gutkind Verlag, Berlin, 2026.
Gutkind Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783989411180, Gebunden, 224 Seiten, 22,00 EUR
Mitten auf der Straße kommt Max wieder zu sich. Um ihn herum Blaulicht. Was zum Teufel ist passiert? Er ist doch gerade erst mit seinem besten Freund Chau hier angekommen, in ihrem neuen Leben. Nach einer…

Kate Zambreno: Schaum. Roman

Kate Zambreno. Schaum - Roman. aki Verlag, Zürich, 2026.
aki Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783311350316, Gebunden, 176 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Englischen von Eva Bonné. "Schaum" beginnt mit der Geburt des zweiten Kindes der Erzählerin. Die Erzählerin ist erschöpft, hat als Autorin und Dozentin in den USA keinen Mutterschutz und auch…
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Deutschlandfunk Kultur

Richard Ford: In einfachen Worten.

Richard Ford. In einfachen Worten. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446289505, Gebunden, 112 Seiten, 20,00 EUR
Aus dem Englischen von Frank Heibert. Richard Fords Biographie des Schreibens ist zugleich ein persönlicher Essay über die Frage, was Literatur zu politischer Literatur macht. Ein unbedarfter junger Mann…
3 Notizen

Naomi Klein/Astra Taylor: Endzeitfaschismus. Und der Kampf um unsere Welt

Naomi Klein / Astra Taylor. Endzeitfaschismus - Und der Kampf um unsere Welt . S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783103978216, Gebunden, 464 Seiten, 28,00 EUR
Aus dem Englischen von Ulrike Becker, Gabriele Gockel, Heide Horn, Andrea Kunstmann, Peter Robert. Tech-Oligarchen, weiße Nationalisten, religiöse Fundamentalisten - die gegenwärtigen rechten Bewegungen…
Heute leider keine Kritiken in FAS, FR, WELT und ZEIT.

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