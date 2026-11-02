Süddeutsche Zeitung

Gertrude Lübbe-Wolff: Braucht das Bundesverfassungsgericht (mehr) Reform?. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2026

ISBN 9783465047865, Taschenbuch, 204 Seiten, 24,80 EUR

Braucht das Bundesverfassungsgericht (mehr) Reform? 2024 gab es eine Reform des Grundgesetzes und anderer gesetzlicher Vorschriften mit dem Ziel, das Gericht gegen Angriffe auf seine Funktionsfähigkeit…

Jonathan van Meter: KIM. Kim Kardashian - die autorisierte Biografie Penguin Verlag, München 2026

ISBN 9783442316670, Gebunden, 384 Seiten, 25,00 EUR

Aus dem Amerikanischen von Nadine Mutz und Johanna Ott. Mit achtseitigem Bildtteil. Kim Kardashian ist eine Ikone unserer Zeit. Sie ist nicht nur die erste wahre - und beständigste - Berühmtheit des Reality-TV,… 3 Notizen

Jakob Saß: Skandale in Uniform. Die lange Geschichte des Rechtsradikalismus in der Bundeswehr Hamburger Edition, Hamburg 2026

ISBN 9783987220111, Gebunden, 564 Seiten, 40,00 EUR

Die Bundeswehr steht unter Beobachtung. Zahlreiche rechtsradikale Vorfälle sorgen seit Jahren für Schlagzeilen: Soldaten fielen mit Hitlergrüßen auf, horteten Waffen und bereiteten sich auf einen Staatsstreich…

Eva Sichelschmidt: Schön, dass du da warst. Roman Rowohlt Verlag, Hamburg 2026

ISBN 9783498007577, Gebunden, 272 Seiten, 24,00 EUR

Warum ist man so kurz jung und so unendlich lange alt? Dieser Roman erzählt aus der Sicht eines Kindes, das von seiner Großmutter aufgezogen wird, und er spricht mit der Stimme einer Frau mittleren Alters,…