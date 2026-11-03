Bücherschau des Tages

Jene vom Stamm der Pawnees

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
03.11.2026. Die taz entdeckt mit Begeisterung die tschechische Avantgardistin Milada Souckova. Die FAZ erfährt von Josef Braml, wie der Narzissmus die Weltherrschaft beansprucht. Von Donatella Di Cesare lernt sie, dass Anarchie und Demokratie zusammengehören. Die FR beobachtet bei Douglas Stuart ein Coming-Out unter calvinistischen Fundamentalisten. Die SZ huldigt im neuen Lucky Luke von Achdé und Jul dem Lukismus. Und Dlf geht mit Lisa Bogens kurzsichtigem Gespenst auf Brillensuche.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Donatella Di Cesare: Demokratie und Anarchie. Die Macht in der Polis

Donatella Di Cesare. Demokratie und Anarchie - Die Macht in der Polis. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751821261, Gebunden, 304 Seiten, 32,00 EUR
Aus dem Italienischen von Christian Leitner. Warum sollte uns das Gespenst der Anarchie nicht erschrecken, sondern befreien? Die renommierte italienische Philosophin Donatella Di Cesare deckt einen jahrhundertealten…

Robin Lane Fox: Helden, Götter, Krieger. Homer und seine Ilias

Robin Lane Fox. Helden, Götter, Krieger - Homer und seine Ilias. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608966817, Gebunden, 512 Seiten, 38,00 EUR
Aus dem Englischen von Susanne Held. Die Ilias gilt als das größte Epos der Welt: heroische Kämpfe und göttliches Schicksal vor dem Hintergrund des Trojanischen Krieges. Ihre Schönheit und ihre tiefgründige…
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Frankfurter Rundschau

Douglas Stuart: John of John. Roman

Douglas Stuart. John of John - Roman. Hanser Berlin, Berlin, 2026.
Hanser Berlin, Berlin 2026
ISBN 9783446285828, Gebunden, 560 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Englischen von Sophie Zeitz. Cal ist zurück und all das, vor dem er nach Edinburgh geflüchtet war, ist wieder da: das karge Leben auf den Hebriden, der windgepeitschte Kreislauf aus Schafzucht…
3 Notizen
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Neue Zürcher Zeitung

Franz Walter: Joachim Fest. Ein Leben im 20. Jahrhundert

Franz Walter. Joachim Fest - Ein Leben im 20. Jahrhundert . dtv, München, 2026.
dtv, München 2026
ISBN 9783423285650, Gebunden, 720 Seiten, 36,00 EUR
Joachim Fest war einer der großen Intellektuellen der Bundesrepublik, Zugehöriger der Flak-Generation, Autor von Büchern mit Millionenauflage, Herausgeber der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung'. Dabei…
4 Notizen
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Süddeutsche Zeitung

Achdé/ Jul: Lucky Luke 103. Heiliger Lucky! (Ab 8 Jahren)

Achdé / Jul. Lucky Luke 103 - Heiliger Lucky! (Ab 8 Jahren). Egmont Ehapa Media, Berlin, 2026.
Egmont Ehapa Media, Berlin 2026
ISBN 9783770412105, Kartoniert, 48 Seiten, 15,00 EUR
Aus dem Französischen von Klaus Jöken. Lucky Luke ist ein Cowboy voller Wunder. Er zieht schneller als sein Schatten, spricht mit seinem Pferd und ist der Helfer in der Not. Als er den Reverend eines…
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Die Tageszeitung

Milada Souckova: Amor und Psyche.

Milada Souckova. Amor und Psyche. dimidium mundi, München, 2026.
dimidium mundi, München 2026
ISBN 9783912595017, Taschenbuch, 320 Seiten, 26,00 EUR
Übersetzt aus dem Tschechischen von Doris Kouba. "Amor und Psyche" ist ein Psychogramm von seltener Feinheit, eingebettet in die Atmosphäre eines großbürgerlichen Prager Hauses zu Beginn des 20. Jahrhunderts.…
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Deutschlandfunk

Lisa Bogen: Bo, das kleine Brillengespenst. (Ab 4 Jahren)

Lisa Bogen. Bo, das kleine Brillengespenst - (Ab 4 Jahren). Selbstverlag der Autorin , 2026.
Selbstverlag der Autorin , 2026
ISBN 9783982611532, Gebunden, 32 Seiten, 20,00 EUR
Mit Illustrationen von Sonja Schweiger. Peng. Schepper. Klirr. Bo, das kleine Gespenst, saust beim Erschrecken ständig vor Möbel oder alte Ritterrüstungen. Zumindest bis er im Burgkeller eine nachtblaue…
Heute leider keine Kritiken in FAS, WELT, ZEIT und Dlf Kultur.

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