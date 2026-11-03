Frankfurter Allgemeine Zeitung

Moritz Aisslinger: Im Jahr Null. Rom, Ägypten und ein Prophet in Palästina Propyläen Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783549100875, Gebunden, 400 Seiten, 25,00 EUR

Überall spüren die Menschen, dass die Welt, die sie kannten, in ihren Grundfesten erschüttert wird: In Rom steigt Augustus zum ersten Kaiser, später zum Gott auf. In Germanien erheben sich die Stämme… 3 Notizen

Josef Braml: Die narzisstische Nation. Amerika, Europa und die Psychologie der Macht Books on demand, Norderstedt 2026

ISBN 9783696311728, Gebunden, 274 Seiten, 15,00 EUR

Die Welt taumelt am Rand einer neuen Konfrontation. Großmächte plustern sich auf, weil sie insgeheim verunsichert sind. Und in den USA treibt Donald Trump die Demokratie an den Abgrund: Institutionen…

Donatella Di Cesare: Demokratie und Anarchie. Die Macht in der Polis Matthes und Seitz, Berlin 2026

ISBN 9783751821261, Gebunden, 304 Seiten, 32,00 EUR

Aus dem Italienischen von Christian Leitner. Warum sollte uns das Gespenst der Anarchie nicht erschrecken, sondern befreien? Die renommierte italienische Philosophin Donatella Di Cesare deckt einen jahrhundertealten…