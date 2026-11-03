Frankfurter Allgemeine Zeitung
Propyläen Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783549100875, Gebunden, 400
Seiten,
25,00
EUR
Überall spüren die Menschen, dass die Welt, die sie kannten, in ihren Grundfesten erschüttert wird: In Rom steigt Augustus zum ersten Kaiser, später zum Gott auf. In Germanien erheben sich die Stämme…
3 Notizen
Books on demand, Norderstedt 2026
ISBN
9783696311728, Gebunden, 274
Seiten,
15,00
EUR
Die Welt taumelt am Rand einer neuen Konfrontation. Großmächte plustern sich auf, weil sie insgeheim verunsichert sind. Und in den USA treibt Donald Trump die Demokratie an den Abgrund: Institutionen…
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751821261, Gebunden, 304
Seiten,
32,00
EUR
Aus dem Italienischen von Christian Leitner. Warum sollte uns das Gespenst der Anarchie nicht erschrecken, sondern befreien? Die renommierte italienische Philosophin Donatella Di Cesare deckt einen jahrhundertealten…
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783608966817, Gebunden, 512
Seiten,
38,00
EUR
Aus dem Englischen von Susanne Held. Die Ilias gilt als das größte Epos der Welt: heroische Kämpfe und göttliches Schicksal vor dem Hintergrund des Trojanischen Krieges. Ihre Schönheit und ihre tiefgründige…