Die Tageszeitung

Christina Clemm: Ein ungehaltenes Plädoyer. Carl Hanser Verlag, München 2026

ISBN 9783446286573, Gebunden, 288 Seiten, 24,00 EUR

Nacheinander erheben sie sich. Die Vertreter*innen der Staatsanwaltschaft, die Nebenklagevertreter*innen, die Verteidiger*innen. Sie halten ihre Plädoyers. Christina Clemm ist Familienrechtlerin und Strafverteidigerin…

Luc Jacamon: Der Magier im Kreml. Schreiber und Leser, Hamburg 2026

ISBN 9783965822474, Gebunden, 144 Seiten, 29,80 EUR

Aus dem Französischen von Resel Rebiersch. Nach dem Roman von Giuliano da Empoli. Wadim Baranow war Regisseur, ein Künstler und Philosoph, und er wurde zu Putins grauer Eminenz. Er sorgte dafür, dass…

Catherine Meurisse: Alexandre Dumas erzählt die Geschichte von Delacroix. Carlsen Verlag, Hamburg 2026

ISBN 9783551760470, Gebunden, 140 Seiten, 32,00 EUR

Aus dem Französischen von Lilian Pithan. 1864, ein Jahr nach dem Tod von Eugène Delacroix, erzählt Alexandre Dumas von den Erinnerungen, die seine Freundschaft mit dem großen Maler geprägt haben. Von…

Lutz Seiler: Das tickende Herz. Roman Suhrkamp Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783518433157, Gebunden, 464 Seiten, 28,00 EUR

Zu Beginn des neuen Jahrtausends kehrt Carl Bischoff aus der brandenburgischen Provinz nach Berlin zurück, doch nur, um bald wieder aufzubrechen. Seine Pilgerschaft folgt jener wie aus dem Nichts aufgetauchten… 8 Notizen