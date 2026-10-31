Die Tageszeitung
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446286573, Gebunden, 288
Seiten,
24,00
EUR
Nacheinander erheben sie sich. Die Vertreter*innen der Staatsanwaltschaft, die Nebenklagevertreter*innen, die Verteidiger*innen. Sie halten ihre Plädoyers. Christina Clemm ist Familienrechtlerin und Strafverteidigerin…
Schreiber und Leser, Hamburg 2026
ISBN
9783965822474, Gebunden, 144
Seiten,
29,80
EUR
Aus dem Französischen von Resel Rebiersch. Nach dem Roman von Giuliano da Empoli. Wadim Baranow war Regisseur, ein Künstler und Philosoph, und er wurde zu Putins grauer Eminenz. Er sorgte dafür, dass…
Carlsen Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783551760470, Gebunden, 140
Seiten,
32,00
EUR
Aus dem Französischen von Lilian Pithan. 1864, ein Jahr nach dem Tod von Eugène Delacroix, erzählt Alexandre Dumas von den Erinnerungen, die seine Freundschaft mit dem großen Maler geprägt haben. Von…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433157, Gebunden, 464
Seiten,
28,00
EUR
Zu Beginn des neuen Jahrtausends kehrt Carl Bischoff aus der brandenburgischen Provinz nach Berlin zurück, doch nur, um bald wieder aufzubrechen. Seine Pilgerschaft folgt jener wie aus dem Nichts aufgetauchten…
8 Notizen
Avant Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783964451682, Gebunden, 240
Seiten,
26,00
EUR
Als sich bei Vincent erste Anzeichen für eine Demenz zeigen, macht das nicht nur ihm zu schaffen. Sein bester Freund Robert sieht ihren gemeinsamen Stammtisch in Gefahr, der für ihn als Alleinstehenden…