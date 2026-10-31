Bücherschau des Tages

Von einsamen Wölfen und starken Bären

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
31.10.2026. Die FAZ denkt mit Lucie Faulerovas bitterbösem Roman "Ich habe den Tod gerettet" über Schuld und Sühne nach. Die FAS wohnt mit Daniel Kehlmann der Kongokonferenz 1884/85 in Berlin bei. Die NZZ empfiehlt Tatiana Tibuleacs "Schlag zu, sagt das Glück" über eine verhängnisvolle Dreiecksbeziehung zwischen Chisinau und Paris. Die taz sieht dank der Graphic Novel von Catherine Meurisse den Maler Eugène Delacroix durch die Augen seines engen Freundes Alexandre Dumas. Die Welt läutet mit Helga Schubert auf sanfte Weise den Trauermonat November ein. 

FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Lucie Faulerova: Ich habe den Tod gerettet. Roman

Lucie Faulerova. Ich habe den Tod gerettet - Roman. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 2026.
Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783627003524, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Tschechischen von Julia Miesenböck. Im Zugabteil sitzt eine junge Frau, das Ziel ihrer Reise ist unbekannt. Die Stirn gegen die Scheibe gelehnt, legen sich Maries Erinnerungen an ihre Familie…
3 Notizen

Charles Spencer: Swan Song. Diana, meine Schwester

Charles Spencer. Swan Song - Diana, meine Schwester . Penguin Verlag, München, 2026.
Penguin Verlag, München 2026
ISBN 9783328605393, Gebunden, 384 Seiten, 28,00 EUR
Aus dem Englischen von Renate Graßtat, Sophia Lindsey, Ursula C. Sturm und Thomas Wollermann. Bewundert. Geliebt. Gejagt: Das außergewöhnliche Leben von Prinzessin Diana, erzählt von ihrem jüngeren Bruder…
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman

Daniel Kehlmann. Afrika - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung…
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Neue Zürcher Zeitung

Tatiana Tibuleac: Schlag zu, sagt das Glück. Roman

Tatiana Tibuleac. Schlag zu, sagt das Glück - Roman. Aufbau Verlag, Berlin, 2026.
Aufbau Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783351043032, Gebunden, 286 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Rumänischen von Eva Ruth Wemme. Mila flieht vor dem postsowjetischen Chaos nach Paris, doch obwohl sie in Moldawien Akademikerin war, ist sie im europäischen Westen höchstens als Reinigungskraft…
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Die Tageszeitung

Christina Clemm: Ein ungehaltenes Plädoyer.

Christina Clemm. Ein ungehaltenes Plädoyer. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446286573, Gebunden, 288 Seiten, 24,00 EUR
Nacheinander erheben sie sich. Die Vertreter*innen der Staatsanwaltschaft, die Nebenklagevertreter*innen, die Verteidiger*innen. Sie halten ihre Plädoyers. Christina Clemm ist Familienrechtlerin und Strafverteidigerin…

Luc Jacamon: Der Magier im Kreml.

Luc Jacamon. Der Magier im Kreml. Schreiber und Leser, Hamburg, 2026.
Schreiber und Leser, Hamburg 2026
ISBN 9783965822474, Gebunden, 144 Seiten, 29,80 EUR
Aus dem Französischen von Resel Rebiersch. Nach dem Roman von Giuliano da Empoli. Wadim Baranow war Regisseur, ein Künstler und Philosoph, und er wurde zu Putins grauer Eminenz. Er sorgte dafür, dass…

Lutz Seiler: Das tickende Herz. Roman

Lutz Seiler. Das tickende Herz - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518433157, Gebunden, 464 Seiten, 28,00 EUR
Zu Beginn des neuen Jahrtausends kehrt Carl Bischoff aus der brandenburgischen Provinz nach Berlin zurück, doch nur, um bald wieder aufzubrechen. Seine Pilgerschaft folgt jener wie aus dem Nichts aufgetauchten…
8 Notizen
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Die Welt

Jonathan van Meter: KIM. Kim Kardashian - die autorisierte Biografie

Jonathan van Meter. KIM - Kim Kardashian - die autorisierte Biografie. Penguin Verlag, München, 2026.
Penguin Verlag, München 2026
ISBN 9783442316670, Gebunden, 384 Seiten, 25,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Nadine Mutz und Johanna Ott. Mit achtseitigem Bildtteil. Kim Kardashian ist eine Ikone unserer Zeit. Sie ist nicht nur die erste wahre - und beständigste - Berühmtheit des Reality-TV,…
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Deutschlandfunk Kultur

Heute leider keine Kritiken in FR, SZ, ZEIT und Dlf.

Beliebte Bücher

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.Juli Zeh: Pony Show
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet…
Shida Bazyar. Die Lücken - Roman. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.Shida Bazyar: Die Lücken
Heimesbach im Hunsrück ist ein fiktiver Ort, an dem sich neunzig Jahre deutscher Geschichte in die Mauern und Biografien eingenistet haben. Es ist eine Gemeinde, die ihre…
Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.Botho Strauß: Bleiben und Blicken
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen,…
Dana Vowinckel. Anton und Alma - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.Dana Vowinckel: Anton und Alma
Anton und Alma lernen sich bei einem Schüleraustausch in der Bretagne kennen. Jahre später treffen sie sich auf einer Party wieder. Beide kommen aus Berlin und studieren…