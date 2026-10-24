Bücherschau des Tages

Allerlei Krähen

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
24.10.2026. Artem Tschechs Kriegsbuch "Musik für einen Soldaten" ist laut Dlf und Dlf Kultur alles andere als eine Heldengeschichte - beeindruckt sind die Rezensenten auch darüber, wie Tschech seinen Hass schildert und wie ihm Musik hilft. Die NZZ entdeckt Georges Bernanos' Klassiker "Tagebuch eines Landpfarrers" wieder, der fast vergessene Aspekte des katholischen Glaubens thematisiert. Der Dlf versetzt sich mit Adèle Bréaus Roman "Die Stunde der Frauen" in die frühe Zeit des Feminismus in Frankreich zurück. Und Colson Whiteheads "Cool Machine" ist wirklich cool, findet die taz.

FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Weltgeschichte der Schweiz.

Weltgeschichte der Schweiz. Hier und Jetzt Verlag, Baden, 2026.
Hier und Jetzt Verlag, Baden 2026
ISBN 9783039196180, Broschiert, 600 Seiten, 49,00 EUR
Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte unter Leitung der Archäologin Véronique Dasen (Universität Fribourg), dem Historiker Thomas David (Universität…

Max Lenz/Christoph Möllers/Nils Weinberg: Autoritäre Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit. Juristische Grenzen und politische Möglichkeiten zum Schutz der Wissenschaft vor feindlicher Übernahme

Max Lenz / Christoph Möllers / Nils Weinberg. Autoritäre Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit - Juristische Grenzen und politische Möglichkeiten zum Schutz der Wissenschaft vor feindlicher Übernahme. Wallstein Verlag, Göttingen, 2026.
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN 9783835362376, Kartoniert, 203 Seiten, 20 EUR
Die freie Wissenschaft ist ein bevorzugter Gegner autoritärer Politik. Ihre Unabhängigkeit und Wahrheitsverpflichtung stehen einem illiberalen politischen Projekt offensichtlich im Weg. Das deutsche Wissenschaftssystem…
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Rachel Cusk: Das Leben der M. Roman

Rachel Cusk. Das Leben der M - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518433300, Gebunden, 175 Seiten, 25,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné. M ist Schauspielerin, eine globale Ikone und existiert längst öffentlich in unendlich vielen Bildern - in Rollen, Szenen, den Erinnerungen anderer. Das eigene Leben…
6 Notizen
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Neue Zürcher Zeitung

Georges Bernanos: Tagebuch eines Landpfarrers. Roman

Georges Bernanos. Tagebuch eines Landpfarrers - Roman. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751850018, Gebunden, 454 Seiten, 38,00 EUR
Aus dem Französischen von Bernhard Lang. Nordfrankreich 1920: Ein junger katholischer Geistlicher wird Pfarrer im Dorf Ambricourt. Weder mit den lethargischen Dorfbewohnern noch mit dem Grafen kann er…
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Die Tageszeitung

Simon Strick: Faschisierung. Fluchtlinie des Digitalen

Simon Strick. Faschisierung - Fluchtlinie des Digitalen. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518128701, Broschiert, 300 Seiten, 20,00 EUR
Die Funktion einer Maschine ist, was sie tut. Die digitale Maschine spuckt seit über 20 Jahren regelmäßig und formelhaft Faschismen und Radikalisierung aus. Trumpisierung und Extremismus gewinnen, begegnen…

Colson Whitehead: Cool Machine. Roman

Colson Whitehead. Cool Machine - Roman. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446285781, Gebunden, 448 Seiten, 27,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl. Reagan-Jahre, Immobilienboom, entfesselter Kapitalismus, wilde Musik. In Harlem scheint Ray Carney angekommen zu sein: Möbelhändler des Monats, Familienmensch,…
7 Notizen
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Deutschlandfunk

Adele Breau: Die Stunde der Frauen. Roman

Adele Breau. Die Stunde der Frauen - Roman. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026
ISBN 9783462006735, Gebunden, 400 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Französischen von Claudia Marquardt. Adèle Bréau erzählt die Geschichte ihrer legendären Großmutter Menie Grégoire, die als Radiomoderatorin das Leben der Frauen im Frankreich der 1960er-Jahre…

Mareike Fallwickl: Haltet euch fest. Roman

Mareike Fallwickl. Haltet euch fest - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498007126, Gebunden, 432 Seiten, 24,00 EUR
Luzia wächst in einer Gemeinschaft auf, die für ganz unterschiedliche Menschen eine Zuflucht bietet. Im Haus werden queere und platonische Formen von Liebe sowie geteilte Elternschaft gelebt. Später,…

Nathalie Rouanet: Durch Nebel und Nacht. Roman

Nathalie Rouanet. Durch Nebel und Nacht - Roman. Edition Atelier, Wien, 2026.
Edition Atelier, Wien 2026
ISBN 9783990651582, Gebunden, 120 Seiten, 20,00 EUR
Winter 1943. Frankreich ist von der Wehrmacht besetzt, die Brüder Pierre, Jean und Louis Sicre sind in den Widerstand eingetreten. Pierre ist als Pilot in Algerien stationiert und fliegt zur Aufklärung…

George Saunders: Nachtwache. Roman

George Saunders. Nachtwache - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630877037, Gebunden, 224 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Jill 'Doll' Blaine rast im freien Fall auf die Erde zu - nicht zum ersten Mal, denn als himmlische Sterbebegleiterin gehört genau das zu ihrem Job: aus höchster…
4 Notizen

Artem Tschech: Musik für einen Soldaten.

Artem Tschech. Musik für einen Soldaten. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967296, Gebunden, 192 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil und Maria Weissenböck. Vom Bürger zum Soldaten: Diese Verwandlung ist das zentrale Thema der kunstvollen Kriegsbeschreibungen des großen ukrainischen Schriftstellers…
FAZ | FAS | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Deutschlandfunk Kultur

Tana French: Wie ein Fluss in der Nacht. Roman

Tana French. Wie ein Fluss in der Nacht - Roman . S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783758700279, Gebunden, 560 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Englischen von Henning Ahrens. In einer kalten Nacht verschwindet im irischen Dorf Ardnakelty eine junge Frau: Rachel Holohan stand kurz vor der Verlobung mit dem Sohn des lokalen Großgrundbesitzers,…

Artem Tschech: Musik für einen Soldaten.

Artem Tschech. Musik für einen Soldaten. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967296, Gebunden, 192 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil und Maria Weissenböck. Vom Bürger zum Soldaten: Diese Verwandlung ist das zentrale Thema der kunstvollen Kriegsbeschreibungen des großen ukrainischen Schriftstellers…
Heute leider keine Kritiken in FR, SZ, WELT und ZEIT.

Beliebte Bücher

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.Juli Zeh: Pony Show
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet…
Shida Bazyar. Die Lücken - Roman. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.Shida Bazyar: Die Lücken
Heimesbach im Hunsrück ist ein fiktiver Ort, an dem sich neunzig Jahre deutscher Geschichte in die Mauern und Biografien eingenistet haben. Es ist eine Gemeinde, die ihre…
Anne Carson. Rot - Zwei Romane in Versen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2019.Anne Carson: Rot
Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Utler. Der rote Junge Geryon ist unsterblich in Herkules verliebt, der dem Jüngling nicht zu widerstehen vermag. Auf dem Höhepunkt…
Dana Vowinckel. Anton und Alma - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.Dana Vowinckel: Anton und Alma
Anton und Alma lernen sich bei einem Schüleraustausch in der Bretagne kennen. Jahre später treffen sie sich auf einer Party wieder. Beide kommen aus Berlin und studieren…