Deutschlandfunk

Adele Breau: Die Stunde der Frauen. Roman Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026

ISBN 9783462006735, Gebunden, 400 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Französischen von Claudia Marquardt. Adèle Bréau erzählt die Geschichte ihrer legendären Großmutter Menie Grégoire, die als Radiomoderatorin das Leben der Frauen im Frankreich der 1960er-Jahre…

Mareike Fallwickl: Haltet euch fest. Roman Rowohlt Verlag, Hamburg 2026

ISBN 9783498007126, Gebunden, 432 Seiten, 24,00 EUR

Luzia wächst in einer Gemeinschaft auf, die für ganz unterschiedliche Menschen eine Zuflucht bietet. Im Haus werden queere und platonische Formen von Liebe sowie geteilte Elternschaft gelebt. Später,…

Nathalie Rouanet: Durch Nebel und Nacht. Roman Edition Atelier, Wien 2026

ISBN 9783990651582, Gebunden, 120 Seiten, 20,00 EUR

Winter 1943. Frankreich ist von der Wehrmacht besetzt, die Brüder Pierre, Jean und Louis Sicre sind in den Widerstand eingetreten. Pierre ist als Pilot in Algerien stationiert und fliegt zur Aufklärung…

George Saunders: Nachtwache. Roman Luchterhand Literaturverlag, München 2026

ISBN 9783630877037, Gebunden, 224 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Jill 'Doll' Blaine rast im freien Fall auf die Erde zu - nicht zum ersten Mal, denn als himmlische Sterbebegleiterin gehört genau das zu ihrem Job: aus höchster… 4 Notizen