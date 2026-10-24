Deutschlandfunk
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026
ISBN
9783462006735, Gebunden, 400
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Französischen von Claudia Marquardt. Adèle Bréau erzählt die Geschichte ihrer legendären Großmutter Menie Grégoire, die als Radiomoderatorin das Leben der Frauen im Frankreich der 1960er-Jahre…
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783498007126, Gebunden, 432
Seiten,
24,00
EUR
Luzia wächst in einer Gemeinschaft auf, die für ganz unterschiedliche Menschen eine Zuflucht bietet. Im Haus werden queere und platonische Formen von Liebe sowie geteilte Elternschaft gelebt. Später,…
Edition Atelier, Wien 2026
ISBN
9783990651582, Gebunden, 120
Seiten,
20,00
EUR
Winter 1943. Frankreich ist von der Wehrmacht besetzt, die Brüder Pierre, Jean und Louis Sicre sind in den Widerstand eingetreten. Pierre ist als Pilot in Algerien stationiert und fliegt zur Aufklärung…
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630877037, Gebunden, 224
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Jill 'Doll' Blaine rast im freien Fall auf die Erde zu - nicht zum ersten Mal, denn als himmlische Sterbebegleiterin gehört genau das zu ihrem Job: aus höchster…
4 Notizen
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783608967296, Gebunden, 192
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil und Maria Weissenböck. Vom Bürger zum Soldaten: Diese Verwandlung ist das zentrale Thema der kunstvollen Kriegsbeschreibungen des großen ukrainischen Schriftstellers…