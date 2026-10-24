Bücherschau des Tages
Fertig / machen zum Tauchen
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
23.10.2026. Der FAZ klingen die Ohren beim Lautlesen der fintenreichen Verse von Jörg Schieke. In Gilad Seliktars Graphic Novel folgt sie dem Holocaust-Überlebenden Klaus Zwilsky. Die SZ schlüpft mit George Saunders in allerhand Personen, um sie zu beschützen. Die FR lernt Taiwan von allen Seiten kennen in Yang Shuang-Zis "Taiwan-Tagebuch". Dlf Kultur denkt mit Caroline Fraser über die Verbindung zwischen Umweltverschmutzung und Serienmorden nach.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Droschl Verlag, Graz 2026
ISBN
9783990592106, Gebunden, 208
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Finnischen von Maximilian Murmann. "Tausend und eins" beschreibt eine Zeit aus den Fugen, in der politische, ökologische und gesellschaftliche Katastrophen eine Spaltung der Gesellschaft vorantreiben.…
Poetenladen, Leipzig 2026
ISBN
9783948305321, Broschiert, 96
Seiten,
19,80
EUR
Jörg Schieke bewegt sich mit seinem neuen Band durch Räume und Zeiten - mit der Lust an magischer Übertreibung und poetischem Spiel. Der Kleine Prinz und Theodor W. Adorno, die Jazzpianistin Aki Takase…
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406849800, Gebunden, 184
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Englischen von Rita Seuß. Herausgegeben von Charlotte Schallié. Mit einem Nachwort von Aubrey Pomerance. Mitten in Berlin: Ein jüdischer Junge überlebt den Holocaust September 1943: Klaus Zwilskys…
Frankfurter Rundschau
Argument Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783867542876, Broschiert, 272
Seiten,
15,00
EUR
Ihr Praktikum in der Kanzlei für Umweltrecht läuft gut, trotzdem säße Toni Hansen lieber bei der Kanu-Demo mit im Boot als in öden Sitzungen mit schwafelnden Politikern. Auch Polizeiobermeisterin Nina…
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN
9783755800750, Gebunden, 352
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Chinesischen und mit einem Nachwort von Karin Betz. 1938. Die japanische Schriftstellerin Aoyama Chizuko reist nach Taiwan, eingeladen von der dort herrschenden Kolonialmacht Japan. Doch Chizuko…
Süddeutsche Zeitung
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630877037, Gebunden, 224
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Jill 'Doll' Blaine rast im freien Fall auf die Erde zu - nicht zum ersten Mal, denn als himmlische Sterbebegleiterin gehört genau das zu ihrem Job: aus höchster…
4 Notizen
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518047460, Kartoniert, 399
Seiten,
26,00
EUR
Kurz nachdem feststand, dass Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt worden war, fragte Isabella Weber auf X: "Können wir jetzt endlich eine ernsthafte Diskussion über eine antifaschistische Wirtschaftspolitik…
4 Notizen
Die Tageszeitung
Klever Verlag, Wien 2026
ISBN
9783991560319, Broschiert, 80
Seiten,
20,00
EUR
"Korinthisches Erz" - eine Metalllegierung aus Kupfer, Silber und Gold - besaß schon in der Antike eine mystische Aura. Und so fügt Eberhard Häfner zusammen, was noch nie zusammen derart vernommen wurde,…
distillery press, Berlin 2026
ISBN
9783941330627, Einband unbekannt, 20
Seiten,
9,00
EUR
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630878652, Gebunden, 512
Seiten,
25,00
EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
3 Notizen
Deutschlandfunk Kultur
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433188, Gebunden, 300
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Englischen von Matthias Strobel. Als seine Mutter erzählt, dass sie sich im Netz in jemanden verliebt hat, der ihr Goldbarren schicken will, weiß Carlos sofort, was los ist: ein Romance Scam,…
3 Notizen
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446286870, Gebunden, 496
Seiten,
26,00
EUR
True Crime with a twist: Caroline Frasers "Murderland" entlarvt, wie Umweltverschmutzung zu menschlichen Gewaltausbrüchen führt - anhand der Serienmorde in den USA in den 1970er und 80er Jahren In den…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, NZZ
, WELT
, ZEIT
und Dlf
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