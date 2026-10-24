Luchterhand Literaturverlag, München 2026

ISBN 9783630877037, Gebunden, 224 Seiten, 24,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Jill 'Doll' Blaine rast im freien Fall auf die Erde zu - nicht zum ersten Mal, denn als himmlische Sterbebegleiterin gehört genau das zu ihrem Job: aus höchster…

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