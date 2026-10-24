Bücherschau des Tages

Fertig / machen zum Tauchen

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
23.10.2026. Der FAZ klingen die Ohren beim Lautlesen der fintenreichen Verse von Jörg Schieke. In Gilad Seliktars Graphic Novel folgt sie dem Holocaust-Überlebenden Klaus Zwilsky. Die SZ schlüpft mit George Saunders in allerhand Personen, um sie zu beschützen. Die FR lernt Taiwan von allen Seiten kennen in Yang Shuang-Zis "Taiwan-Tagebuch". Dlf Kultur denkt mit Caroline Fraser über die Verbindung zwischen Umweltverschmutzung und Serienmorden nach.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Kari Hukkila: Tausend und eins. Roman

Kari Hukkila. Tausend und eins - Roman. Droschl Verlag, Graz, 2026.
Droschl Verlag, Graz 2026
ISBN 9783990592106, Gebunden, 208 Seiten, 25,00 EUR
Aus dem Finnischen von Maximilian Murmann. "Tausend und eins" beschreibt eine Zeit aus den Fugen, in der politische, ökologische und gesellschaftliche Katastrophen eine Spaltung der Gesellschaft vorantreiben.…
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Frankfurter Rundschau

Anna Mai: Brausecrash.

Anna Mai. Brausecrash. Argument Verlag, Hamburg, 2026.
Argument Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783867542876, Broschiert, 272 Seiten, 15,00 EUR
Ihr Praktikum in der Kanzlei für Umweltrecht läuft gut, trotzdem säße Toni Hansen lieber bei der Kanu-Demo mit im Boot als in öden Sitzungen mit schwafelnden Politikern. Auch Polizeiobermeisterin Nina…

Yang Shuang-Zi: Das Taiwan-Tagebuch. Roman

Yang Shuang-Zi. Das Taiwan-Tagebuch - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800750, Gebunden, 352 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Chinesischen und mit einem Nachwort von Karin Betz. 1938. Die japanische Schriftstellerin Aoyama Chizuko reist nach Taiwan, eingeladen von der dort herrschenden Kolonialmacht Japan. Doch Chizuko…
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Süddeutsche Zeitung

George Saunders: Nachtwache. Roman

George Saunders. Nachtwache - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630877037, Gebunden, 224 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Jill 'Doll' Blaine rast im freien Fall auf die Erde zu - nicht zum ersten Mal, denn als himmlische Sterbebegleiterin gehört genau das zu ihrem Job: aus höchster…
4 Notizen
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Die Tageszeitung

Eberhard Häfner: Korinthisches Erz. Gedichte

Eberhard Häfner. Korinthisches Erz - Gedichte. Klever Verlag, Wien, 2026.
Klever Verlag, Wien 2026
ISBN 9783991560319, Broschiert, 80 Seiten, 20,00 EUR
"Korinthisches Erz" - eine Metalllegierung aus Kupfer, Silber und Gold - besaß schon in der Antike eine mystische Aura. Und so fügt Eberhard Häfner zusammen, was noch nie zusammen derart vernommen wurde,…

Juli Zeh: Pony Show. Roman

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630878652, Gebunden, 512 Seiten, 25,00 EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
3 Notizen
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Deutschlandfunk Kultur

Heute leider keine Kritiken in FAS, NZZ, WELT, ZEIT und Dlf.

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Heimesbach im Hunsrück ist ein fiktiver Ort, an dem sich neunzig Jahre deutscher Geschichte in die Mauern und Biografien eingenistet haben. Es ist eine Gemeinde, die ihre…
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Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Utler. Der rote Junge Geryon ist unsterblich in Herkules verliebt, der dem Jüngling nicht zu widerstehen vermag. Auf dem Höhepunkt…
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Anton und Alma lernen sich bei einem Schüleraustausch in der Bretagne kennen. Jahre später treffen sie sich auf einer Party wieder. Beide kommen aus Berlin und studieren…