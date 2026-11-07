Deutschlandfunk
Friedenauer Presse, Berlin 2026
ISBN
9783751880435, Gebunden, 162
Seiten,
20,00
EUR
Aus dem Russischen von Anja Schloßberger. Der Medizinstudent Kolja wird nach revolutionären Umtrieben von der Universität in Kyijv verwiesen und nach verbüßter Haft in die Aufsicht seiner Eltern in eine…
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783455022216, Gebunden, 208
Seiten,
26,00
EUR
An einem schönen Frühlingstag wird die Berliner Journalistin Lea Nowak von einem Auto erfasst. Ihr Herz steht still. Als es nach vier Minuten wieder schlägt, beginnt für Lea eine Zeit der radikalen Selbstbefragung.…
4 Notizen
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446288355, Gebunden, 208
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich. Die Geschichte zweier junger Menschen in Palästina. Gezeichnet von der jahrzehntelangen Besatzung und den gescheiterten Friedensplänen der Neunzigerjahre, werden…
4 Notizen
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN
9783755800194, Gebunden, 608
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Englischen von Simone Jakob. Penang 1939. Der 16-jährige Philip Hutton ist ein Einzelgänger. Halb englisch, halb chinesisch kommt er sich nach dem Tod seiner chinesischen Mutter in seiner reichen,…
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751810937, Gebunden, 302
Seiten,
26,00
EUR
Der ziellose Gang setzt nicht nur den Körper, sondern vor allem auch das Denken in Bewegung - ein literarischer Topos, den die Essays dieses Bandes neu entfalten, wenn Peter Waterhouse sich Schritt für…
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630878652, Gebunden, 512
Seiten,
25,00
EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
6 Notizen