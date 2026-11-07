Bücherschau des Tages

Das Gehen und das Hören

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
07.11.2026. Daniel Kehlmanns neuer Roman "Afrika" entzweit die Kritiker. Wieder einmal beweist sich Kehlmann als Meister des historischen Schelmenromans, freut sich die Welt. Die SZ ist enttäuscht - das geschehene Unrecht der Afrikakonferenz werde kaum angesprochen. Die NZZ empfiehlt Paulus Hochgatterers Roman "Mio und die Unsterblichkeit"als leichtes Buch über ein düsteres Thema. Dlf Kultur amüsiert sich prächtig in Alain Claude Sulzers heiterem Theaterroman "Szenenwechsel".

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Gerd Hankel: Völkermord. Überlegungen zu einem umkämpften Begriff

Gerd Hankel. Völkermord - Überlegungen zu einem umkämpften Begriff. Hamburger Edition, Hamburg, 2026.
Hamburger Edition, Hamburg 2026
ISBN 9783987220081, Broschiert, 160 Seiten, 15,00 EUR
Der Begriff "Völkermord" spaltet. Dass ein Akteur einen Genozid begehe, ist der denkbar schwerste Vorwurf - entsprechend vehement fallen die Abwehrversuche aus. Wie ein Kainsmal kann das Verdikt über…
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Neue Zürcher Zeitung

Paulus Hochgatterer: Mio und die Unsterblichkeit. Roman

Paulus Hochgatterer. Mio und die Unsterblichkeit - Roman. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2026.
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2026
ISBN 9783552076457, Gebunden, 144 Seiten, 23,00 EUR
Ingemar ist sechzehn und denkt gerne nach. Über Wörter, über Gerechtigkeit, über die Menschen. Darüber, wie Entscheidungen fallen, und darüber, warum die Dinge so geworden sind, wie sie sind. Als eines…
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Süddeutsche Zeitung

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman

Daniel Kehlmann. Afrika - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung…
7 Notizen
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Die Tageszeitung

Kerstin Preiwuß: Wir alle. Roman

Kerstin Preiwuß. Wir alle - Roman. Berlin Verlag, Berlin, 2026.
Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783827014665, Gebunden, 240 Seiten, 25,00 EUR
Eine Pfandleiherin, die die Welt nicht mehr versteht. Ein Laubenbewohner, der auch mal Glück im Leben haben will. Ein Mann, der trotz Ruhestand weitermacht. Eine junge Frau, die sich nicht entscheiden…
3 Notizen
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Die Welt

Solvej Balle: Über die Berechnung des Rauminhalts V. Roman

Solvej Balle. Über die Berechnung des Rauminhalts V - Roman. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751810852, Gebunden, 206 Seiten, 22,00 EUR
Aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle. Tara Selters befindet sich nun schon seit 4541 Tagen im 18. November. Sie lebt mit anderen Zeitgefangenen in einem verlassenen Universitätsgebäude in Lüttich,…

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman

Daniel Kehlmann. Afrika - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung…
7 Notizen

Peter Schäfer: Die Kabbala.

Peter Schäfer. Die Kabbala. C.H. Beck Verlag, München, 2026.
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN 9783406850929, Broschiert, 128 Seiten, 14,00 EUR
Mystik, Magie, Weisheit: Geschichte und Gegenwart der Kabbala "Kabbala" bedeutet den Empfang eines exklusiven Wissens. Gemeint sind die "Geheimnisse der Tora", "wahre Weisheit", magische Techniken oder…

Juli Zeh: Pony Show. Roman

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630878652, Gebunden, 512 Seiten, 25,00 EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
6 Notizen
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Deutschlandfunk

Evgenij Cirikov: Koljas Heimkehr.

Evgenij Cirikov. Koljas Heimkehr. Friedenauer Presse, Berlin, 2026.
Friedenauer Presse, Berlin 2026
ISBN 9783751880435, Gebunden, 162 Seiten, 20,00 EUR
Aus dem Russischen von Anja Schloßberger. Der Medizinstudent Kolja wird nach revolutionären Umtrieben von der Universität in Kyijv verwiesen und nach verbüßter Haft in die Aufsicht seiner Eltern in eine…

Monika Maron: Vier Minuten. Roman

Monika Maron. Vier Minuten - Roman. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 2026.
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783455022216, Gebunden, 208 Seiten, 26,00 EUR
An einem schönen Frühlingstag wird die Berliner Journalistin Lea Nowak von einem Auto erfasst. Ihr Herz steht still. Als es nach vier Minuten wieder schlägt, beginnt für Lea eine Zeit der radikalen Selbstbefragung.…
4 Notizen

Adania Shibli: Täuschung. Roman

Adania Shibli. Täuschung - Roman. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288355, Gebunden, 208 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich.  Die Geschichte zweier junger Menschen in Palästina. Gezeichnet von der jahrzehntelangen Besatzung und den gescheiterten Friedensplänen der Neunzigerjahre, werden…
4 Notizen

Tan Twan Eng: Die Gabe des Regens. Roman

Tan Twan Eng. Die Gabe des Regens - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800194, Gebunden, 608 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Englischen von Simone Jakob. Penang 1939. Der 16-jährige Philip Hutton ist ein Einzelgänger. Halb englisch, halb chinesisch kommt er sich nach dem Tod seiner chinesischen Mutter in seiner reichen,…

Peter Waterhouse: Die Geheimnislosigkeit. Spazier- und Lesebuch

Peter Waterhouse. Die Geheimnislosigkeit - Spazier- und Lesebuch. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751810937, Gebunden, 302 Seiten, 26,00 EUR
Der ziellose Gang setzt nicht nur den Körper, sondern vor allem auch das Denken in Bewegung - ein literarischer Topos, den die Essays dieses Bandes neu entfalten, wenn Peter Waterhouse sich Schritt für…

Juli Zeh: Pony Show. Roman

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630878652, Gebunden, 512 Seiten, 25,00 EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
6 Notizen
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Deutschlandfunk Kultur

Alain Claude Sulzer: Szenenwechsel. Roman

Alain Claude Sulzer. Szenenwechsel - Roman. Galiani Verlag, Berlin, 2026.
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783869713366, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Alle sind sie unterwegs - zur Gedenkfeier für Simon Muthesius, einen einst glanzumstrahlten Regisseur und Intendanten: Karl, Muthesius' Sohn, der seinen Frieden mit ihm zu machen versucht; Beat, der Dramaturg,…
Heute leider keine Kritiken in FAS, FR und ZEIT.

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