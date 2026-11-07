Die Welt

Solvej Balle: Über die Berechnung des Rauminhalts V. Roman Matthes und Seitz, Berlin 2026

ISBN 9783751810852, Gebunden, 206 Seiten, 22,00 EUR

Aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle. Tara Selters befindet sich nun schon seit 4541 Tagen im 18. November. Sie lebt mit anderen Zeitgefangenen in einem verlassenen Universitätsgebäude in Lüttich,…

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman Rowohlt Verlag, Hamburg 2026

ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR

Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung… 7 Notizen

Peter Schäfer: Die Kabbala. C.H. Beck Verlag, München 2026

ISBN 9783406850929, Broschiert, 128 Seiten, 14,00 EUR

Mystik, Magie, Weisheit: Geschichte und Gegenwart der Kabbala "Kabbala" bedeutet den Empfang eines exklusiven Wissens. Gemeint sind die "Geheimnisse der Tora", "wahre Weisheit", magische Techniken oder…