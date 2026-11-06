Bücherschau des Tages

Nichts für Vegetarier

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
06.11.2026. Die FAZ liebt die hoffmansthalsche Ironie in Daniel Kehlmanns Roman "Afrika" über die Berliner Kongokonferenz. Der FR ist der Roman zu glatt, aber das lakonische Österreichische versöhnt sie wieder. Der Dlf Kultur lernt aus Jonas Grethleins Essay über Technik und Freiheit, was es mit der prometheischen Paradoxie auf sich hat. Außerdem streift er mit Rilke über Obstwiesen und studiert Irina Rastorguevas "Reiseführer durch die Propaganda".

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman

Daniel Kehlmann. Afrika - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung…
5 Notizen

Manik Sarkar: Ochsenkopf. Roman

Manik Sarkar. Ochsenkopf - Roman. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2026.
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2026
ISBN 9783552075948, Gebunden, 176 Seiten, 23,00 EUR
Aus dem Niederländischen von Ruth Löbner. Rensing junior brennt für die Welt der Fleisch- und Wurstwaren, schon als Kind hilft er dem Vater in der Metzgerei. Er will alles moderner und effizienter machen.…
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Frankfurter Rundschau

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman

Daniel Kehlmann. Afrika - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung…
5 Notizen
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Deutschlandfunk

Martina Hefter: Nach der Sonne schauen. Roman

Martina Hefter. Nach der Sonne schauen - Roman. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967081, Gebunden, 256 Seiten, 25,00 EUR
Die Installationskünstlerin Iona Bartschok zieht sich den Sommer über ins Leipziger Umland zurück. Die Landschaft hier besitzt eine eigensinnige Lebendigkeit: eine ehemalige Tagebau-Region, künstlich…
3 Notizen
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Deutschlandfunk Kultur

Attica Locke: Führe mich Heim. Kriminalroman

Attica Locke. Führe mich Heim - Kriminalroman. Polar Verlag, Hamburg, 2026.
Polar Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783910918566, Gebunden, 344 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Stumpf. Mit einem Nachwort von Ulrich Noller. Texas Ranger Darren Mathews ist sich nicht sicher, ob er ein guter Polizist war, glaubt aber, dass er eine Chance…

Katrin Pitz: Organe des Wals. Gedichte

Katrin Pitz. Organe des Wals - Gedichte. Elif Verlag, Nettetal, 2026.
Elif Verlag, Nettetal 2026
ISBN 9783912550061, Gebunden, 124 Seiten, 24,00 EUR
wir haben über jahre gelernt // eine regung lässt sich zerlegen // eine regung ist auch bloß erbeutetes tier // die hässlichsten teile nennen wir nacht // manchmal sitzt man sie andernorts aus // über…

Marion Poschmann: Flussfragmente.

Marion Poschmann. Flussfragmente. Verbrecher Verlag, Berlin, 2026.
Verbrecher Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783957326560, Gebunden, 96 Seiten, 20,00 EUR
Mit Zeichnungen der Autorin. Wie viel Schönheit steckt in der vom Menschen überformten, teils industriell zerstörten, teils renaturierten Landschaft des Ruhrgebiets? Wann erleben wir Landschaften als…

Irina Rastorgueva: Reiseführer durch die Propaganda. Ein Bilderbuch

Irina Rastorgueva. Reiseführer durch die Propaganda - Ein Bilderbuch. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751821391, Gebunden, 230 Seiten, 38,00 EUR
Propaganda ist kein fernes Spektakel - sie findet mitten unter uns statt. Subtiler als Plakate und Parolen prägt sie Sprache, Medien und öffentliche Debatten - von Europa bis China, von russischen Narrativen…
Heute leider keine Kritiken in FAS, NZZ, SZ, TAZ, WELT und ZEIT.

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