Deutschlandfunk Kultur

Jonas Grethlein: Prometheus. Die Macht eines Mythos. Von der Antike bis zu Elon Musk C.H. Beck Verlag, München 2026

ISBN 9783406850622, Gebunden, 384 Seiten, 32,00 EUR

Jonas Grethleins Essay zu Technik und Freiheit. Als Menschenfreund, der sich gegen die Autorität der Götter auflehnt, war Prometheus seit je eine der schillerndsten Sagengestalten der Antike. Er wurde…

Attica Locke: Führe mich Heim. Kriminalroman Polar Verlag, Hamburg 2026

ISBN 9783910918566, Gebunden, 344 Seiten, 26,00 EUR

Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Stumpf. Mit einem Nachwort von Ulrich Noller. Texas Ranger Darren Mathews ist sich nicht sicher, ob er ein guter Polizist war, glaubt aber, dass er eine Chance…

Corinna Perchtold-Stefan: Das kreative Böse. Die dunkle Seite menschlicher Erfindungskraft Christian Brandstätter Verlag, Wien 2026

ISBN 9783710609695, Gebunden, 208 Seiten, 25,00 EUR

Kreativität gilt als Motor des Fortschritts. Doch sie kann ebenso zerstörerisch wirken. Hinter Betrug, Manipulation, Intrigen und perfiden Verbrechen stecken oft nicht nur rohe Gewalt und Schrecken, sondern…

Katrin Pitz: Organe des Wals. Gedichte Elif Verlag, Nettetal 2026

ISBN 9783912550061, Gebunden, 124 Seiten, 24,00 EUR

wir haben über jahre gelernt // eine regung lässt sich zerlegen // eine regung ist auch bloß erbeutetes tier // die hässlichsten teile nennen wir nacht // manchmal sitzt man sie andernorts aus // über…

Marion Poschmann: Flussfragmente. Verbrecher Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783957326560, Gebunden, 96 Seiten, 20,00 EUR

Mit Zeichnungen der Autorin. Wie viel Schönheit steckt in der vom Menschen überformten, teils industriell zerstörten, teils renaturierten Landschaft des Ruhrgebiets? Wann erleben wir Landschaften als…

Irina Rastorgueva: Reiseführer durch die Propaganda. Ein Bilderbuch Matthes und Seitz, Berlin 2026

ISBN 9783751821391, Gebunden, 230 Seiten, 38,00 EUR

Propaganda ist kein fernes Spektakel - sie findet mitten unter uns statt. Subtiler als Plakate und Parolen prägt sie Sprache, Medien und öffentliche Debatten - von Europa bis China, von russischen Narrativen…