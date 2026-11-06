Deutschlandfunk Kultur
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406850622, Gebunden, 384
Seiten,
32,00
EUR
Jonas Grethleins Essay zu Technik und Freiheit. Als Menschenfreund, der sich gegen die Autorität der Götter auflehnt, war Prometheus seit je eine der schillerndsten Sagengestalten der Antike. Er wurde…
Polar Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783910918566, Gebunden, 344
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Stumpf. Mit einem Nachwort von Ulrich Noller. Texas Ranger Darren Mathews ist sich nicht sicher, ob er ein guter Polizist war, glaubt aber, dass er eine Chance…
Christian Brandstätter Verlag, Wien 2026
ISBN
9783710609695, Gebunden, 208
Seiten,
25,00
EUR
Kreativität gilt als Motor des Fortschritts. Doch sie kann ebenso zerstörerisch wirken. Hinter Betrug, Manipulation, Intrigen und perfiden Verbrechen stecken oft nicht nur rohe Gewalt und Schrecken, sondern…
Elif Verlag, Nettetal 2026
ISBN
9783912550061, Gebunden, 124
Seiten,
24,00
EUR
wir haben über jahre gelernt // eine regung lässt sich zerlegen // eine regung ist auch bloß erbeutetes tier // die hässlichsten teile nennen wir nacht // manchmal sitzt man sie andernorts aus // über…
Verbrecher Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783957326560, Gebunden, 96
Seiten,
20,00
EUR
Mit Zeichnungen der Autorin. Wie viel Schönheit steckt in der vom Menschen überformten, teils industriell zerstörten, teils renaturierten Landschaft des Ruhrgebiets? Wann erleben wir Landschaften als…
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751821391, Gebunden, 230
Seiten,
38,00
EUR
Propaganda ist kein fernes Spektakel - sie findet mitten unter uns statt. Subtiler als Plakate und Parolen prägt sie Sprache, Medien und öffentliche Debatten - von Europa bis China, von russischen Narrativen…
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835361362, Gebunden, 450
Seiten,
39,00
EUR
Zweisprachige Ausgabe / Édition bilingue. Herausgegeben, übersetzt und mit einem Nachwort von Christoph König. Rilkes französische Zyklen in der ersten vollständigen Übersetzung. Rilke eröffnet sich in…