Reprodukt Verlag, Berlin 2019

ISBN 9783956401886, Gebunden, 152 Seiten, 20,00 EUR



Aus dem Französischen von Annette von der Weppen. Egal zu welcher Jahreszeit, in der alten Villa am Meer ist immer was los: Fünf Schwestern, zwei Katzen, ein Paar Geister sowie ein launischer Heizkessel…