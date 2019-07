Am Anfang ist da nur ein Kuss. Aber gibt es das überhaupt, nur ein Kuss? Franz wächst im hintersten Tirol auf. Er fotografiert Paare "am schönsten Tag ihres Lebens", bis bei einer Hochzeitsfeier die Braut…

Carl Hanser Verlag, München 2019

ISBN 9783446262645, Gebunden, 96 Seiten, 18,00 EUR



Aus dem Slowenischen von Matthias Göritz. "Liebe ist / eine kleine Katze / die Wasser trinkt / aus einer Schale mit / Sprung." So einfach kann ein Gedicht sein, so konzentriert, so rhythmisch, so schön.…