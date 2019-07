Das Projekt einer emanzipatorischen linken Alternative zum kapitalistischen System ist auch mit der Frage der Mittel zu dessen Überwindung verbunden. Beim G20-Gipfel im Juli 2017 in Hamburg waren es die…

Sommer 2017: Das Gipfeltreffen der G20-Staaten in Hamburg bestimmt die Schlagzeilen und spaltet die öffentliche Meinung. Auf den Straßen trifft der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Hansestadt…

Die Proteste gegen G20 in Hamburg

Wallstein Verlag, Göttingen 2019

ISBN 9783835334205, Gebunden, 488 Seiten, 39,90 EUR



